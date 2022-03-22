香港晚報：連登App Store被下架，管理員稱正與Apple溝通

1）連登AppStore下架惹熄登疑雲

LIHKG討論區（連登）的應用程式被Apple App Store下架。有網民發現無法更新程式至最新版本，在App Store亦搜不到連登。連登管理團隊澄清，程式並非由團隊下架，初步懷疑與違反App Store政策的會員留言有關。

目前在App Store更新程式，會彈出告示指「開發人員已從App Store 移除此App」。有會員稱事件為「熄燈（連登被關閉）預兆」。連登管理團隊呼籲勿亂信及亂傳流言，並稱正與Apple溝通。

截止今日傍晚，連登仍未被重新上架，不過網頁版運作正常，已下載程式的用戶亦可繼續使用。

Photo Credit：LIHKG截圖

2）警方拘格鬥教練涉煽動

警方國安處前日拘捕1男1女，包括59歲男武術教練及62歲女助理。國安處高級警司李桂華今指，涉案人士自前年起在社交平台，發表多篇煽動他人以武力反政權的文章。警方暫控兩人「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」，額外控男教練「煽動意圖的作為」罪，也會與律政司商討加控《國安法》罪行。

李桂華指警方曾派臥底滲入「集英揚武堂」訓練班，即場拘捕涉案教練及助理，及控3男1女學員違反限聚令。他續指，警方檢獲大量現金及已開封、具有殺傷力的武器。李指，相信已搗破一個以開武館為幌子，目標是港獨的地下「武裝力量」集團，料與「黑暴」有關。

警方指調查顯示有人透過社交平台，發佈有「武力革命推翻共產黨」、「成立影子政府、自衛軍向共匪討債」、「打疫苗會消滅抵抗力」字眼的貼文，借題發揮並用假資訊，煽動他人憎恨及使用暴力。

3）發展局擬削城規會公眾參與

發展局早前就精簡及加快土地發展審批，向立法會提出多項建議，今修訂案在立法會討論。

局方擬將整個城規程序由17個月壓縮至約9個月，將多輪申述步驟「合而為一」，改公眾諮詢由2輪變成1輪，並指定只在城規會成員希望查究申述時，才邀請申述人出席公聽會。此外，局方擬指定改劃申請只可由土地擁有人等特定人士提出，取消公眾申請權。

立法會議員狄志遠表示，修訂案削弱市民表達意見的機會，並認為局方「邊填海，邊規劃」的建議等同「先斬後奏」。發展局局長黃偉綸回應，根據經驗獲通過的填海項目，不會突然失去填海需要。

同日，12個環保團體開記者會，批評修訂案削弱公眾參與，指港府邊填海邊規劃，等同為「明日大嶼」開路。團體促請政府撤回修訂案，並向公眾諮詢。長春社公共事務經理吳希文指出，現行條例下公眾諮詢只佔整個程序時間的7%。他續指，缺乏「由下而上」的表達渠道，或導致更多司法覆核案，隨時「因快得慢」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin