在市場低迷的時代，只要靠這招就有機會將年化報酬率提升兩倍

面對投資，首重風險而不是報酬，是非常重要的。只是在長時間的投資維度下，未必每個人都能受到運氣的眷顧，享受豐收的果實。在投資深受運氣影響的文章中，我們分析持有不同時間的全球股票市場，帶來最好與最壞的報酬差異，然而，或許你不知道，最壞的報酬不一定會帶來壞的結果。

聽起來似乎有點不思議，這正是此篇文章想與你分享的一則觀念，如何將壞運氣轉念成天上掉下來的禮物，加速完成自己的財務目標。

運氣太差怎麼辦？

運氣之所以稱為運氣，表示我們無法100%控制，投資的世界，充滿了運氣成分所在。

首先，我們來看採用世界指數ACWI模擬全球投資，單筆買入持有20年之下，在不同年份投入的資產變化：

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在過去的40年時間，其中回報最差的20年，是從2000年開始投資的散戶，在該時間點投入的報酬僅有165%左右，換算年化報酬率約為2.55%。

1999/12/31： 341.626

2019/12/31： 565.244

而最好的20年報酬則是發生在1988年，也就是我剛生出的這個時機，總報酬績效為403%，相當於7.22%的年化報酬率，好可惜我沒有在嬰兒時期就開始投資。

在我們知道最好與最差的20年差異之後，思考一件事情，當一名從2000年才開始進入投資世界的散戶，他會如何看待該筆交易呢？

肯定覺得生不逢時吧！

確實如此，因為我們可從以下2000–2019這20年的世界指數變化略之一二：

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全世界股票市場的變化，從2000年一開始便逐漸下跌了好幾年，直到2006年左右才回到高點，這是一筆買入就長達六年被套牢的投資。

一旦長期被套牢，外人的閒言閒語就是最沉重的打擊；他人單純的存錢，沒有虧損，他人選擇時機進出，搞不好還賺錢，諸多負面情緒排山倒海而來，在好不容易熬過六年之後，世界指數終於突破歷史新高。

但好景不常，隨即又碰到另一個股災。

更糟糕的是，此次不到三年的時間，便幾乎腰斬了一半的市值，才正想要慶祝，但沒想到迎面而來的，是50%的財產就消失在市場當中。

然而，持續低迷的日子，又必須再經過6年，直到2015年左右，才能回到原高點收復失土，獲得更多的收益。

我們不難想像，將資金投入到2000年的時間點，其投資過程中所帶來的折騰，非常難受，如果你時常關注資產變化，有很大部分的時間將會看見賠錢的情形，這無疑會替你帶來許多心理上的壓力，也造就此筆交易，在長達20年的投資時間，僅僅只有2.55%的年化報酬率。

可是，可是，一旦你有以上的這些想法，不敢投入市場的話，那就真的太可惜了！

因為我即將提出一個完全不同的看法，在20年代的投資人，其實績效並沒有想像中的悲慘。

堅持投入可以扭轉運氣

對於一般投資者來說，投資會是持續的行為，僅有非常少數的投資人，會將一生中所擁有的資產一次投入到位，而較符合一般大眾的現實狀況，會藉由工作所獲得的收入，不斷地買進資產，直到完成財務目標。

然而，在前述不同年份投入的報酬差異數據，正是單筆投入的績效，其實並非大眾真正投資的模樣。

因此，這正是過程沒有那麼悲慘的重要原因，也是如何扭轉運氣的關鍵所在：

持續投入

比如一位辛勤工作的投資人，每個月藉由努力工作後的主動收入，存下3000元買入全世界市場，持續20年不間斷，其所累積的資產與本金變化如下圖：

相較於一開始提及的單筆投資變化，此次投資的過程，呈現的很不一樣。

橘色的線條表示本金，藍色線條則是資產的累積，從圖中的數據變化來看，先前遭受虧損的時間長達好幾年，但持續投入的過程，卻顯得不同，虧損的時間變得非常少，可從位於橘色線底下的藍色線條來得知這項資訊。

能夠扭轉虧損的時間，或者是說扭轉運氣的關鍵，就是我們持續地投入。

只是持續地投入為何能讓投資結果變得不一樣？

這一切的根源，是因為未來的資產多寡，取決於你擁有的單位資產數量。每一次的買入都是增加資產單位，當運氣不好，市場價格便宜的時候，你所購入的成本會變低，單位會變多。

下圖顯示不同時間點所能夠購入的單位數量。

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如果你將投資單一押注在某一個時間點，你便沒有辦法扭轉運氣所帶來的影響，但是如果你持續不懈的投入，不好運氣所帶來的市場下跌，反而是你在將來擁有更多資產的轉機，下跌時刻的關鍵購買思維，在此處表露無疑。

不只標的與資產需要分散，投資的時間點也可以透過分散風險，扭轉運氣帶來的效果。

因此，原本20年的投資年化報酬率僅有2.55%，但現在透過簡單的定期定額不斷地投入，年化報酬率提升至5.26%。

這就是現實的投資人，是如何將危機化為轉機，加速資產累積的關鍵。

扭轉市場運氣——結論

投資人所無法控制的運氣，會在每個時代傳遞不同的報酬，將來的報酬是好是壞，我們抱持著樂觀的心態，被動接受。然而，為了避免長期投資的結果，遭遇不佳甚至面臨虧損，我們除了將資產標的以及類別藉由分散配置之外，還有一項你可能忽略的法寶。

那就是持續投入所帶來的分散時間點效果。

就如同本文所舉出的例子，原本是最差的20年年化報酬率時間點，但卻因為持續的購入資產，最後整體的年化報酬率反而提高兩倍至5.26%。

儘管投入的時間需要分散，但這並不等同於預測市場時機而做的交易買賣行為，其背後所要傳達的真正理念，持續投入將可以改變運氣，本金的累積將化危機為轉機。