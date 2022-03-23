2022/03/23,
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俄烏戰爭改變日本戰略思維，尤其有助於右派追求強大國防的訴求

俄烏戰爭改變日本戰略思維，尤其有助於右派追求強大國防的訴求
Photo Credit: AP / 達志影像

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日本對俄羅斯入侵烏克蘭做出的強硬反應打破了該國一貫以來的做法。分析人士認為，烏克蘭戰爭可能讓日本的國防戰略得到重塑，以應對中國在這一地區的擴張。

文：德國之聲中文網（法新社）

在俄羅斯2014年進攻烏克蘭的時候，日本的反應不冷不熱。但這次東京與西方盟友步調一致，祭出了前所未有的制裁措施和強硬的表態，甚至還提供了非致命性的軍事裝備援助。

此次危機已經對日本國內就安全防衛支出和能力的討論產生了影響。「過去，日本被批評用錢買出路，只出錢而不直接涉入任何危機」，法國智庫戰略研究基金會的亞洲問題專家尼科（Valerie Niquet）對法新社說，而這一次，日本則「著力強調自己作了什麼，來顯示他們並非一味坐視、觀望勢態發展。」

華盛頓智庫美國進步中心（Center for American Progress）的資深研究員哈里斯（Tobias Harris）認為，日本採取諸如個人制裁等行動的速度「令人刮目相看」，遠超出其對東京政府之前的設想。日本對俄羅斯寡頭實施了制裁，凍結了俄羅斯銀行的資產，還取消了俄羅斯的貿易最惠國待遇。

這一部分是因為此次衝突超乎尋常的嚴重性，但此外還有一些其它因素的作用，包括長期以來尋求與莫斯科保持密切關係的前首相安倍晉三已經卸任。

2020年因健康原因辭職的安倍曾希望同俄羅斯保持良好關係，能有助於在日俄北方四島領土爭議上取得突破。現在安倍下台，主權糾紛的僵局未解，日本新政府在對俄態度上少了些羈絆。但同時出於對能源需求的擔憂，東京迄今並未退出與俄羅斯的能源合作項目。

對日本來說，更大的隱憂是中國。中國在地區的權力訴求不斷增長，包括渴望「統一」台灣以及對爭議島嶼釣魚島（日本稱尖閣諸島）的主權聲索。

天普大學東京分校的政治學客座教授布朗（James D.J. Brown）指出，過去，日本擔心對俄羅斯的過激行動可能導致莫斯科投向北京的懷抱，但「現在情況完全調轉」，目前的觀點是日本必須對俄態度強硬，否則就是開了一個不好的先例，或許會讓中國認為可以效法俄羅斯。

從短期看，預計日本將在今（2022）年晚些時候發布的國家安全戰略中徹底修改其對俄羅斯的立場。「毫無疑問，俄羅斯將被表述為威脅」，尼科說在2013年發布的上一版中，俄羅斯即便沒有被視為一個機會，也肯定不是一個威脅，「這將徹底改變」。

烏克蘭戰爭可能會增加那些呼籲增加國防開支的人士的底氣。日本執政的自民黨，在去（2021）年的選戰中制定了一個長期目標，即把國防預算從傳統的佔GDP比例的1％提高到超過2％。布朗認為，這一目標現在有了現實推進的可能。

鑑於和平憲法的限制，關於日本軍隊獲得諸如攻擊型無人機等，可進行首次打擊的攻擊能力的討論一直存在爭議。「然而對那些希望日本有更強大的國防力量的人士來說，來自烏克蘭的畫面對他們是有幫助的」，哈里斯說。

更具爭議性的是，在包括安倍在內的國會議員建議考慮「核共享」的可能性之後，日本執政黨將就核威懾進行討論。但至少在目前，這一選項還顯得過於遙遠。

日本仍依賴美國的核保護傘，長期以來的政策禁止其製造、取得或擁有核武器。在一個經受了廣島和長崎核爆災難的國家，對這一議題的討論顯示出烏克蘭戰爭影響之深遠。哈里斯說：「我想，我們還沒有看到這場戰爭對日本國內討論會產生怎樣的全面影響。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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