格蘭父子推理想紳士養成指南，4款烈酒助力擺脫稚氣

三月迎來了暖活的春天，對於台灣來說，三月還有一檔男士專屬的潮流盛事：紳仕月。紳士月活動至今年已邁入第9年，從原先的紳裝遊行，日漸發展成大型紳士盛會，形成一股有影響力的紳裝風潮。格蘭父子旗下格蘭菲迪更為2022 GQ Suit Walk紳士月的指定烈酒品牌，以領路者精神響應台灣蓬勃發展的正裝文化，倡導紳士風格不再僅限於西裝，而是一種與日常融合的生活風格。想成為有品味的紳士要具備什麼關鍵特性呢？本月格蘭父子洋酒攜旗下四大烈酒品牌推出「理想紳士養成指南」，為男士們梳理成為紳士的四大必備要素與精準選酒推薦，掌握對的威士忌品味，便能擺脫稚氣、加速蛻變為心目中的理想紳士。

Photo Credit : 格蘭父子

「暖心型紳士」必備要素：恰到好處的體貼

男人與紳士最大的差異，來自於紳士展現出恰到好處又出其不意的體貼，了解對方的需求、給予如天使般溫暖與細心的關懷，往往更能卸下對方的心房。這份暖心宛如格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，因酒花意外開了缺口而帶來第二次熟成，意料之外的製程卻帶來如同被天使忍不住偷喝了一口般的美妙口感。建議男士們閒暇之餘可以邀請另一半或屬意的對象一同觀賞電影與影視作品，觀察對方沒有說出口的需求或劇中人物的相處之道。除此之外，靜候適當時機，倒上一杯格蘭菲迪12年天使雪莉，在多汁烤蘋果與果乾交織出的甜美酒液催化下放大您的體貼，輕鬆擄獲伴侶芳心。

Photo Credit : 格蘭父子

「質青型紳士」必備要素：謙遜儒雅的談吐

紳士風格除了建立在外貌、儀表外，更重要的是與人交流時的談吐內涵。言之有物、富含文化教養，言談之中散發出知性魅力，是紳士讓人留下深刻印象的關鍵，就像百富故事系列的酒款，每一瓶背後都蘊藏著流傳於酒廠間的奇聞軼事。若欲培養有質感的談吐水平，建議男士們透過閱讀、聽Podcast來豐富內涵與新知，提升知識儲備的同時，最適合搭配百富故事系列12年糖心橡木單一麥芽威士忌，酒液中帶有蜜餞、椰香和香草味，風味美妙而且充滿層次，啜飲經過時間與故事浪漫淬鍊後的甘甜酒液，更能細細品味知識的箇中奧妙，點滴積攢出屬於自己的知識素養與紳士品格。

Photo Credit : 格蘭父子

「敏銳型紳士」必備要素：視大局的高情商

紳士時常展現出不同於他人的高情商，源於懂得觀察大局、理解他人，視情況能屈能伸的正向心態，正如同三隻猴子三重麥芽威士忌，喝法不限拘束、從不強調產區、年份及酒廠間的風味差異，卻可輕鬆搭配不同飲品調製，展現極高的搭配性。推薦欲提升情商的男士們可以透過與家人、朋友玩益智桌遊或競技類型活動，藉由靜觀其變、換位思考與等待運氣反轉的過程中，鍛鍊情商。遊戲時建議搭配三隻猴子，不論是純飲或加入蘇打水調製都可以，讓所有玩家們都能在適度的微醺氛圍更加進入遊戲，享受歡樂又刺激的玩樂過程！

「顧家型紳士」必備要素：真誠可靠的責任感

成為紳士的路上，許多人會將重心放在完美形象的建立，卻忽略了內在的本質，真誠可靠、說到做到的責任感與帶給人安心舒服的感覺，才是真正蛻變成紳士的關鍵，正如同高CP值的格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌，堪稱同級唯一，擁有至少8年的高品質佳釀，無論是送禮、餐敘場合、甚至獨處，都能放心的大口暢飲；再加上經雪莉桶過桶熟成，順口又不單調的風味，讓人輕鬆享受安逸又平凡的幸福。建議男士們可以藉由下廚提升自己可靠的形象，一桌溫暖的飯菜再加上格蘭8年甘甜滑順的口感，讓朋友感受到安心又舒適的安全感，不用花大錢卻充滿真誠心意，是成為紳士最聰明的投資。