2022/03/22,
生活

hengstyle恆隆行進駐台北101國際地標，打造個人質感生活新風貌

hengstyle恆隆行進駐台北101國際地標，打造個人質感生活新風貌

我們想讓你知道的是

恆隆行致力於幫助熱愛生活的顧客找到夢想中的生活樣貌，以獨特創新的方式，營造專屬的沉浸式場域。

零售代理商恆隆行積極因應市場及新零售趨勢，跳脫既往百貨專櫃的商品空間設計邏輯，以疫情後帶動的新居家趨勢-家庭中的個人獨處需求上升，展現「Personal Space 生活場景」的全新空間。

於台北101隆重開幕的hengstyle恆隆行專櫃，跳脫傳統商品陳列思維，聚焦個人化質感生活情境；不論是單身雅緻生活、銀髮舒適獨居或家庭中自己獨處放鬆的空間，恆隆行都致力於幫助熱愛生活的顧客找到夢想中的生活樣貌，以獨特創新的方式，營造專屬的沉浸式場域。

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Photo Credit : hengstyle恆隆行

hengstyle恆隆行-台北101專櫃特色

-個人化的生活嚮往

以Sunbeam經典義式濃縮咖啡機喚醒一天美好的開始、用Vermicular IH鑄鐵電子鍋烹調美味營養的料理、讓Sodastream的新鮮氣泡添加生活趣味；Style Dr. Chair Plus小沙發及Medisana冷熱按摩槍放鬆您下班後的身心兼顧健康機能、dyson 美髮造型系列及Laurastar頂級熨燙系統為您打理每日的生活行頭！

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Photo Credit : hengstyle恆隆行

-地球友善初始 採用綠建材

響應ESG趨勢及降低對環境傷害，恆隆行專櫃以採用科定及富美佳等綠建材為主，優先採用FSCTM 森林管理委員會驗證之木材、健康綠建材標章之塗裝板材，從細節實踐恆隆行重視顧客體驗時的環境健康安全(減少甲醛、有毒化合物)、樹立環境永續性的標竿與典範。

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Photo Credit : hengstyle恆隆行

恆隆行擁有62年的品牌代理經驗，不斷致力於蒐集全球時尚智慧家電，匯集市場上國際頂尖品牌，創造獨特的生活風格！目前代理全球25個知名品牌，商品範圍橫跨環境淨化、廚房家電、廚房用品、健康護理與生活日用等五大類別。「hengstyle恆隆行」百貨直營通路共有72家專櫃，囊括22家dyson櫃位及50家綜合型櫃位，透過實體情境式的購物空間與消費者共創美好的生活品味！


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