《解讀市場預期》：「預期投資法」須知，公司宣布買回庫藏股四個常見動機

文：麥可．莫布新（Michael J. Mauboussin）、阿爾福雷德・拉波帕特（Alfred Rappaport）

四個常見動機

我們現在來檢視公司提到買回股票的四個主要理由。特別是，我們希望把有利於續抱股票與不續抱股票的股東利益決策分開來，包括實際上會損害續抱股票股東利益的決策。我們正在尋找以黃金法則為指引的訊號。我們會解釋管理階層明顯違反規則的理由。

1. 向市場發出股價被低估的訊號

股票被低估的訊號是公司常提到為什麼要買回庫藏股最常見的理由。在接受管理階層對表面價值的評估之前，你應該考慮許多因素。

首先，公司可以宣布買回庫藏股，但不要去做。雖然美國的庫藏股執行率通常超過75％，但是在美國以外國家的執行率低很多。如果一家公司宣布買回庫藏股，但之後發現內部有吸引力的投資機會，那麼不執行買回庫藏股計畫是合理的。但是公司可能會藉由宣告一個不打算完全執行的計畫來發出股價便宜的訊號。投資人應該要留意，已經宣布的計畫和已經完成的計畫不同。

一家公司可能會藉由選擇買回股票的方式來傳達買回庫藏股訊號的強度。公開市場買回股票是到目前為止最常使用的方法，這是公司跟其他投資人一樣，只在公開市場買回自家股票。公開市場買進有法律的限制，像是限制公司每天可以購買的數量，但是這個方法提供最大的彈性。另一方面，公開市場買進所傳達的管理階層信念訊號最弱，尤其是當買進的目的只是要抵銷股票紅利造成的股權稀釋的時候。

在荷蘭式拍賣（Dutch auction）中，管理階層會決定他們願意買回的股票數量、到期時間，以及價格範圍（通常比市價高）。股東也許會在這個範圍內拿出股票拍賣。從這個範圍的底價開始，公司會將完成這個計畫所需的累計股份數量相加。所有在結算價以下的股東都可以用結算價來賣出股票。

舉例來說，微軟在2006年7月宣布以荷蘭式拍賣收購價值200億美元的股票。股票交易價格是22.85美元，買回價格區間在22.50美元到24.75美元之間。荷蘭式拍賣通常是強烈的訊號，微軟股價在宣布的隔天上漲4.5％。

固定價格的收購提案是出現在管理階層提議在到期日前以固定價格買回一定數量的股份的時候。價格通常與市價相比有很明顯的溢價，而且公司一般會買回比例相當大的在外流通股份。股東可能會選擇賣掉股票，也可能不會賣掉。固定價格的收購提案很罕見，但過去它們都會給市場一個強力而正向的訊號。特別是當它們以債務來融資的時候。

買回庫藏股時的環境也會影響訊號的解釋。特別是，有幾個因素會顯示出管理階層對於股票被低估的信念大小。首先是計畫的規模。在其他條件都相同下，公司要收回的股票流通量比例愈高，管理階層的信念就愈大。其次是相較於市價的溢價。可觀的溢價反映一種信念，那就是預期太低，以及願意根據這樣的信念採取行動。

內部管理人的股權相對較高更能使經理人和股東的經濟利益達成一致。因此，擁有相對較多股權的經理人更有可能把資金用來創造價值，而不只是把資金用來讓公司的規模達到最大。相關的情形是，在買回庫藏股計畫中沒有賣掉任何股份的經理人，會增加個人對公司成功的下注金額。這個行為會對市場發出一個正面的訊息。

你必須決定管理階層的決策過程是否包含價格隱含的預期，以確定管理階層正在發出一個可能性很高的股價低估訊號。實際上，很少有人會這麼做。就像我們會看到，與創造價值無關的因素有時會促成買回庫藏股的行為。

2. 管理每股盈餘

當管理階層宣布買回庫藏股，目的是要管理每股盈餘時，管理階層的反應和買回庫藏股的黃金法則可能會產生衝突。每股盈餘往往無法用來解釋公司價值，因為它們沒有考慮到資金成本，而且可以用替代的會計方法來計算（見第一章）。的確，研究顯示，因為買回庫藏股而產生的每股盈餘增加本身並不會為股東創造價值。

然而，管理團隊堅持努力使短期每股盈餘達到最大，有時這樣做是犧牲股東價值最大為代價。為什麼呢？首先，它們相信投資界會自動不加批判的應用目前的本益比來決定公司價值。在市場隱含長期現金流量的預期這個有說服力的證據下，這個看法是有問題的。其次，許多高階經理人的股權激勵制度有部分還是會與盈餘目標掛勾。雖然股權激勵制度在薪資激勵計畫中占據主導地位，但是經理人有時會試圖為了贏得短期盈餘的賽局，放棄在長期創造價值。

買回庫藏股會以兩種方式來促成盈餘的管理。第一，有些買回庫藏股計畫想要抵銷股權激勵制度稀釋的每股盈餘。在這種情況下，公司的目標是買回足夠的股份來保持在外流通股數固定。

研究顯示，近年來超過三分之一的買回庫藏股計畫，已經抵銷潛在因股票激勵制度而稀釋的每股盈餘。

這種買回庫藏股計畫的動機沒有可靠的財務基礎。如果公司的股價高於預期價值，或是如果在這項事業中有更好的投資機會存在，顯然有違反買回庫藏股黃金法則的風險。買回股票來抵銷股權激勵制度稀釋效果的公司，也許不知不覺中會使續抱股票的股東所持有的股票價值降低。

公司也可以把買回庫藏股視為增加每股盈餘的第二種方式。

每次一家公司宣布引人注目的庫藏股計畫時，《華爾街日報》等媒體幾乎都會刻板的重複提到這種想像的好處。這裡有個經典的名言：「買回庫藏股會使公司的股票數量減少、將獲利分攤給數量更少的股票上，因此，公司財報的每股盈餘增加比例會比單獨的獲利表現所顯示的每股盈餘增加比例還大。」這種說法即使是在數學上都不正確，更不用說在經濟上很合理了。