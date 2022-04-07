《18秒超強自我介紹術》：精髓在於18秒內一次闡述「過去、現在、未來」最完整的時間軸

文：橫川裕之

「十八秒自我介紹」——把人脈、工作、財源通通吸過來

我自己最拿手的自我介紹類型，就是即將介紹給你的「十八秒自我介紹」。

如果只用五秒介紹，即使無人提出質疑，我們多少可從對方的表情看出內心的疑問：「你怎麼敢一口咬定？證據呢？」

是的，用一句話自我介紹，雖然能立刻引人注目，但不容易取信於人。為了進一步贏得信任，我們要對「五秒自我介紹」做補充說明。

聽到「十八秒」這個數字，你覺得是長是短？或者說長不長、說短不短？

我在主辦「日本第一午餐會」的時候，也趁機詢問過參加者對於十八秒的想法，大部分的人都說「感覺很短」。可是，請回想一下電視廣告，幾乎所有廣告都在十五秒以內結束。

電視廣告的目標（目的）取決於產品的種類。

如果是要替電視節目做宣傳，目的是引起觀眾的興趣，提升收視。如果是汽車廣告，目的是讓觀眾想像自己開車馳騁的畫面，對車子心生嚮往，進而前往家附近的汽車營業所觀看實物。為了達到廣告效益，電視廣告把所有精華濃縮在十五秒以內！

另外還有廣播節目中穿插的廣告，雖然只有聲音，同樣得在十幾秒內達到效果，因此力求簡潔。「十八秒自我介紹」用相當於電視廣告的秒數來介紹自己，同時具有「有了十八秒，就能把想說的話充分說完」的優勢。

「十八秒自我介紹」的應用範圍非常廣。無論對方要你「請簡短說明」，或是「請用一分鐘介紹自己」都能使用，而且也能留下強烈的印象。

為什麼呢？因為它夠短。

我們聽到「請用一分鐘介紹自己」的時候，很容易覺得要把時間運用得剛剛好，但實際上別人不見得有耐心聽完。請站在聆聽者的角度想一想。在十多人初次見面的活動上，假設每個人都要花一分鐘自我介紹，或許一開始還能興致勃勃地聽完二、三個；但再多下去，你恐怕只希望「快點結束」。我相信多數人都是這麼想，心照不宣。

「十八秒自我介紹」既可以滿足這份體貼，又能把想傳達的重點確實說完，聽的人會讚嘆於你的自我介紹是多麼親切好懂，對你留下好印象。

重點整理

「十八秒自我介紹」乍看很短，實際上完全足夠你傳達要旨，應用範圍非常廣。

「十八秒自我介紹」——用三段話來總結

「十八秒自我介紹」用三段話做總結。

第一段話就是「五秒自我介紹」的內容。請闡述自己能提供的「未來」。

第二段話用來證明「我之前是怎麼做的」。證明方式就是提出之前的實際成果，即闡述「過去」。

第三段話要對著聽眾表示「我現在希望你怎麼做」。因為是當下發生的事，所以是闡述「現在」。

過去、現在、未來——「十八秒自我介紹」的特徵就是，一次闡述最完整的時間軸。

以下舉實例來為你說明。

「我叫益田政勝，理財專家，針對一般家庭提供理財規劃。

我能幫助零儲蓄的家庭每月存下五萬圓，在六十五歲時，增加超過一千萬圓的存款（未來）。

我以前是銀行分行長，知道明確的理財方法（過去）。

對老後儲蓄有興趣的人，請和我交換名片（現在）。」

益田先生不但靠著這篇自我介紹接到一般家庭的理財諮詢，甚至還有大資產家委託他管理超過八位數的資產。這篇自我介紹的未來部分寫得很好，但成功的關鍵是「前銀行分行長」的過去表現。大家光是聽到「前銀行分行長」這個頭銜，就能放心地把錢的問題交給他。

聽了益田先生自我介紹的人，會在腦中自動想像：「這個人可以做到分行長一定很厲害！銀行內部有很多一般人不知道的資訊，他應該很清楚怎麼操作。如果想要學習理財，似乎可以請教他。」

還有，時序的呈現無須按照順序。接下來為你介紹《9成痠、痛、病，都是走錯路》（三采出版）一書作者，新保泰秀先生的例子。

「我叫新保泰秀，我是日本生產最多客製化終身保固矯正鞋墊的腳踝專家（過去）。

人類因為骨骼的特性，腳踝一定會慢慢變形，引發身體的大小毛病。這個問題只要使用我們家終身保固的鞋墊正確走路，就能矯正姿勢、調整呼吸（未來）。

您若有足部方面的困擾，什麼大小症狀都可以，歡迎找我這個腳踝專家聊一聊（現在）。」

有人被這份自我介紹打中，當場請新保先生幫忙看變形的腳踝，預約了矯正沙龍。更訝異的是，來詢問的人，有近乎百分之百的機率會向他訂製鞋墊。這就是從目標反推內容的完美實例。

此外，我常常收到這個問題：「可是，我還沒做出成績，該怎麼辦？」如果你尚待起步，老實地告知現況就行了。請看以下的舉例說明：

「我叫金子文，以前念書的夥伴常取笑我像『衰神在走路』。坦白說，我剛走進這裡就想打退堂鼓，因為來參加的全是這麼棒、這麼優秀的人（過去）。

儘管我還沒有什麼亮眼的工作表現，不過難得都站在這裡了，我想積極認識各位這麼優秀的人，向你們效法學習，成為全新的金子文，滿載而歸（未來）！

請和我交換名片（現在）。」

如上示範，使用「示弱型」自我介紹的同時，一邊對周遭的人表達敬意，完全不需要誇大吹牛。老實地表達謙卑的態度，強調自己是需要學習請教的立場，反而能博得好感。

實際上，金子小姐收到許多人回應，一舉擴增人脈，持續替參加的社群團體立下貢獻。她幫助日本流動資金協會的會員數突破史上最多的七百人，於二○一九年接受表揚。

她是協會裡的大名人，也是實際做出貢獻的人，大家都知道：「在廣島談到集客力，無人能出金子其右。」

請各位發揮創意，多想幾種排列組合，實際應用這套超好用的「十八秒自我介紹」！

重點整理

「十八秒自我介紹」闡述自己能提供的「未來」、「提供的證明（實績＝過去）」，以及「希望聽眾（現在）採取的行動」。

「一分鐘自我介紹」——學小學生暢談夢想藍圖

如果你有機會做超過一分鐘的自我介紹，務必暢談志向和夢想。只要能讓對方想像你的未來圖景，就能確實引發共鳴，別人也會樂意支持你。

「一分鐘自我介紹」的格式類似「十八秒自我介紹」，會同時提到未來、過去及現在，不過還多了夢想實現之後，給旁人帶來什麼影響。

我用小學生的自我介紹來舉例。這是《用夢想地圖提升孩子的動力》（〔夢マップを使えば子どもは必ずやる気になる〕，暫譯，扶桑社出版）的作者，高岸實先生帶領的學習補習班所做的練習。

「我的夢想是當職業足球選手（夢想藍圖＝未來）。我選足球的原因有兩個： 一、我從幼兒園開始踢足球，踢足球很開心，我最喜歡的運動就是足球。

二、看職業足球比賽時，我發現他們即使輸了也不輕言放棄，讓人很感動（愛上這個夢想的契機＝過去）。

為了實現夢想，我上國中、高中都要加入足球隊，把球技練好；上大學後要加入關西日本甲組職業足球聯賽，成為日本代表選手！

還有，為了和外國選手交流，我要把國際語言英語學好，所以現在正在學英語（正在朝著夢想前進＝現在）。

等我實現夢想，也想當一個能為小朋友帶來『夢想』和『勇氣』的足球選手（夢想藍圖實現後，為別人帶來的影響＝未來），謝謝大家！」

你也許會訝異：「這是小學生寫的？」沒錯，這是小學生上台報告的自我介紹。內容不是單純訴說夢想，還進一步談到：為了實現夢想，自己現在必須採取什麼行動？接下來必須採取什麼行動？以及，當夢想實現之後，身邊的人有什麼改變，內容相當完整。

許多名人都會暢談夢想，例如前美國職棒大聯盟選手鈴木一朗、足球選手本田圭佑、花式滑冰選手羽生結弦，他們的作文也是這種格式，明確提到夢想、逐夢應該做的事，以及夢想實現後帶來的影響。

夢想得不到共鳴和支持的三大原因

「如果暢談夢想卻得不到共鳴和支持，該怎麼辦？」我曾收到這樣的問題。分析之後，原因有三：

一、沒有明確說出現在應該努力的方向，以及未來應該努力的方向

夢想實現之後就不再是空想，而是實際發生的事。因此，想要實現夢想，只能使用實際的方法。重複執行實際的方法，就是通往夢想的最短途徑。