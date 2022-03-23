2022/03/23,
歐洲

俄羅斯最大反對派領袖納瓦尼再被判刑9年，至少被關到普亭近80歲

俄羅斯最大反對派領袖納瓦尼再被判刑9年，至少被關到普亭近80歲
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左二）22日受審。Photo Credit: AP / 達志影像

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納瓦尼在今年2月遭控新的罪行，被控挪用捐贈給他的基金會470萬美元的捐款，並且公然藐視法庭。不過他否認詐欺的指控，稱這些罪名都出於政治動機。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexie Navalny）週二（22日）的判決出爐，他被判詐欺和藐視法庭罪遭處9年徒刑，將被關進安全級別最高的流放監獄，同時也被罰款120萬盧布（約32.7萬新台幣）。

現年45歲的納瓦尼是俄羅斯目前最著名的異議份子。他於2020年在西伯利亞遭下毒並陷入昏迷，赴德國就醫，去（2021）年才剛從神經毒劑中毒痊癒從德國返回俄羅斯。俄羅斯法院先前以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判他2年6個月的刑期。納瓦尼目前人正在距離首都莫斯科郊外100公里的波克羅夫IK-2監獄（2號流放地）服刑。

納瓦尼在今年2月遭控新的罪行，被控挪用捐贈給他的基金會470萬美元的捐款，並且公然藐視法庭。檢察官本月13日要求判處納瓦尼13年的刑期，及其後觀護2年，並將他轉移到一個管理嚴格的流放地。

「即使被判113年的刑期，也不會嚇到我，或像我這樣的人。」

納瓦尼當時否認這些指控，說「你們不能監禁所有人。即使你判我113年——你也不會嚇到我或像我這樣的人。」他並表示，「俄羅斯是一個人口眾多的大國，並不是所有人都像你一樣懦弱地準備放棄自己和孩子的未來。」

俄羅斯法院今日進行審判，審判很不尋常的是在監獄中進行，官員解釋這是因應COVID-19的安全措施，但納瓦尼指稱這是為了洩漏給外界更多資訊。記者被禁止錄音，只能通過視訊觀看，在納瓦尼最後一次發言，來自法庭的訊號經常中斷。

法官科托娃（Margarita Kotova）說，納瓦尼公然侮辱法庭，屬刑事犯罪；她並證實納瓦尼否認犯下詐欺罪。宣讀判決時，納瓦尼身形憔悴，站在他的律師旁邊，房間裡擠滿了維安人員。他似乎對訴訟無動於衷，翻閱著面前桌子上的一些法庭文件。

警方在審判後立即拘留了他的兩名律師，不過根據俄羅斯通訊社的報導，兩名律師之後沒多久被釋放，他們一開始被帶走的原因是未遵守開庭後淨空道路的要求。

納瓦尼判決後於推特上寫下，

「9年。好吧，就像我最喜歡的電視劇《火線重案組》裡說的，你只服刑2天，你進去的那天，和你出去的那天。我甚至還有一件T-shirt上面印著這句話。不過被監獄沒收了，他們認為這是極端主義的印刷品。」

9年的刑期，等同納瓦尼將被關到至少普亭80歲。納瓦尼的重要幕僚伏科夫（Leonid Volkov）日前表示，俄羅斯當局正打算將納瓦尼關一輩子。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則說，納瓦尼會被關多久，取決於「普亭在位時間多長」。

納瓦尼的反貪腐基金會（FBK）在去年被俄羅斯法院判定為極端主義組織遭到取締，根據俄羅斯去年新立法，與極端組織有關連的人禁止在3-5年內競選公職納瓦尼的團隊解散了他全國的辦公室網絡，數十名支持者已經逃往海外。

對納瓦尼的最新判決正值俄羅斯對異議份子日益鎮壓之際，在俄羅斯入侵烏克蘭後約有1.5萬人反戰示威而被拘留

本月普亭也簽署了一項法案，新聞機構無法如實報導來自俄羅斯的新聞，任何有關入侵烏克蘭的假消息都會被定罪，可能處以最高15年的監禁。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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