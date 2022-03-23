俄羅斯最大反對派領袖納瓦尼再被判刑9年，至少被關到普亭近80歲

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexie Navalny）週二（22日）的判決出爐，他被判詐欺和藐視法庭罪遭處9年徒刑，將被關進安全級別最高的流放監獄，同時也被罰款120萬盧布（約32.7萬新台幣）。

現年45歲的納瓦尼是俄羅斯目前最著名的異議份子。他於2020年在西伯利亞遭下毒並陷入昏迷，赴德國就醫，去（2021）年才剛從神經毒劑中毒痊癒從德國返回俄羅斯。俄羅斯法院先前以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判他2年6個月的刑期。納瓦尼目前人正在距離首都莫斯科郊外100公里的波克羅夫IK-2監獄（2號流放地）服刑。

納瓦尼在今年2月遭控新的罪行，被控挪用捐贈給他的基金會470萬美元的捐款，並且公然藐視法庭。檢察官本月13日要求判處納瓦尼13年的刑期，及其後觀護2年，並將他轉移到一個管理嚴格的流放地。

「即使被判113年的刑期，也不會嚇到我，或像我這樣的人。」

納瓦尼當時否認這些指控，說「你們 不能監禁所有人。即使你判我113年——你也不會嚇到我或像我這樣的人。」 他並表示， 「俄羅斯是一個人口眾多的大國，並不是所有人都像你一樣懦弱地準備放棄自己和孩子的未來。」

Russian prosecutors call for Alexei Navalny to serve 13 years in prison



“You can’t put everyone in prison. Even if you ask for 113 years, you won’t scare me or others like me,” Navalny said in court, his team wrote on social media.https://t.co/DntunRpjZB — ❄️ Steve's peeves 🌊 💉💉💉 😷 🇺🇦 (@Stevehaspeeves) March 16, 2022

俄羅斯法院 今日進行審判，審判很不尋常的是在監獄中進行，官員解釋這是因應COVID-19的安全措施，但納瓦尼指稱這是為了洩漏給外界更多資訊。記者被禁止錄音，只能通過視訊觀看， 在納瓦尼最後一次發言，來自法庭的訊號經常中斷。

法官科托娃（Margarita Kotova）說，納瓦尼公然侮辱法庭，屬刑事犯罪；她並證實納瓦尼否認犯下詐欺罪。 宣讀判決時， 納瓦尼身形憔悴，站在他的律師旁邊，房間裡擠滿了維安人員。 他似乎對訴訟無動於衷，翻閱著面前桌子上的一些法庭文件。

警方在審判後立即拘留了他的兩名律師，不過根據俄羅斯通訊社的報導，兩名律師之後沒多久被釋放，他們一開始被帶走的原因是未遵守開庭後淨空道路的要求。

Jailed Russian opposition leader Alexi Navalny found guilty in trial branded "sham" https://t.co/LPP8kMGK41 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 22, 2022

納瓦尼判決後於推特上寫下，

「9年。好吧，就像我最喜歡的電視劇《火線重案組》裡說的，你只服刑2天，你進去的那天，和你出去的那天。我甚至還有一件T-shirt上面印著這句話。不過被監獄沒收了，他們認為這是極端主義的印刷品。」

9年的刑期，等同納瓦尼將被關到至少普亭80歲。納瓦尼 的重要幕僚伏科夫（Leonid Volkov）日前表示，俄羅斯當局正打算將納瓦尼關一輩子。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則說，納瓦尼會被關多久，取決於「普亭在位時間多長」。

納瓦尼的反貪腐基金會 （FBK） 在去年被俄羅斯 法院判定為極端主義組織遭到取締，根據俄羅斯去年新立法，與極端組織有關連的人禁止在3-5年內 競選公職 。 納瓦尼的團隊解散了他全國的辦公室網絡，數十名支持者已經逃往海外。

對納瓦尼的最新判決 正值俄羅斯對異議份子日益鎮壓之際，在俄羅斯入侵烏克蘭後約有1.5萬人因 反戰示威而被拘留 。

本月普亭也簽署了一項法案，新聞機構 無法如實報導來自俄羅斯的新聞，任何有關 入侵烏克蘭的假消息都會被定罪，可能處以 最高15年的監禁。

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