撈魚生入圍新加坡「申遺」候選清單，是否又會再引發一輪星馬口水戰？

文：侯佩瑜

編按：文中的「我國」為新加坡。

繼新加坡在2020年底成功為小販文化申遺成功，國家文物局如今信心倍增，已經就第二次申遺的非物質文化遺產項目進行初步諮詢，最終選出了10個最有潛力申遺的項目。

它們分別是（排名不分先後）：

胡姬花培植

歌台

妝藝大遊行

農曆新年撈魚生

馬來傳統歌謠（Dikir Barat）

娘惹珠繡與刺繡

大寶森節

生育習俗（華巫印等各族群）

糕點（Kueh）的製作與共享習俗（華巫印等各族群）

傳統醫療法（華巫印等各族群）

以上這張清單，是經過170名公眾精心挑選的申遺項目。上榜的原因，是因為既能彰顯我國的多元文化特色，同時能引起新加坡人共鳴。

嗯哼，這些也是大家心目中的選擇嗎？

Photo Credit: 中央社 新加坡「小販文化」2020年列入世界非物質文化遺產。

新加坡政府去年（2021）3月宣布，將為再次申遺的項目展開諮詢活動。當局去年6月至今年1月舉辦了一系列討論會，參與挑選和反饋的公眾包括學者、文史工作者、非物質文化遺產傳承者以及青年群體，最終選出首10個入圍候選名單的可申遺項目。

也許有人會問，僅憑170名公眾的意見，是否足以代表新加坡全國人民的看法？呃，其實也不能怪當局，看了本地較多人瀏覽的好幾個新聞網站，網民似乎對文化申遺的新聞都興趣缺缺。當局要找人諮詢應該也不容易啊，有170人自告奮勇參與諮詢，估計已經很不錯了。

言歸正傳，如果真要申遺，「胡姬花（蘭花）培植」最有可能成功。首先，胡姬花卓錦萬代蘭（Vanda Miss Joaquim）是新加坡國花。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 位於新加坡植物園內胡姬花

再來，新加坡有獨一無二的「胡姬花外交」做法，就是用到訪我國的外國元首、貴賓的名字為培育出來的胡姬花新品種命名。至今已經有超過200個品種的胡姬花「名花有主」。而這項禮儀自1956年起至今，已成為我國對政要名人的最高禮遇。

若我國拿「胡姬花培植」、「胡姬花外交」去申遺，應該不會有其他國家敢來挑戰吧，更不會有人敢說是他們的獨創？

然而，榜上另外9個被譽為「有潛力的申遺項目」，卻有可能或多或少落人口實，而且可能會被質疑說，這些既不是我國獨有的文化習俗，也不是起源於新加坡。

不少網民說，把這些藝術文化拿去申遺，我們可能會被貽笑大方。

網民Jeremy舉例說，妝藝大遊行應該是源於馬來西亞檳城。大寶森節則是印度的重要節日，他們當地的慶活動規模搞不好更大更壯觀。傳統醫療法如中醫就更別說了，就不怕讓中國民眾貽笑大方嗎？

Photo Credit： Greg Hume CC BY SA 3.0 2005年新加坡妝藝遊行花車

別忘了，上回新加坡小販文化申遺成功，檳城被捷足先登，當時深感羨慕、遺憾以及酸溜溜。

Jeremy認為，只有撈魚生和歌台勉強能談得上是被新加坡「發揚光大」的。

Photo Credit： Ah leong 99 CC BY SA 4.0 一場2020年的新加坡歌台秀

而這位網民所言不無道理。魚生雖源自廣東，但當地人的吃法是用包菜包裹著生魚片，然後蘸點由花生油，生薑和小蔥等調教而成的醬汁。味道是鹹的，而不是甜的，而且這道不是過年才會吃的菜。

Photo Credit: AP / 達志影像 「撈魚生」時，親朋好友一同喊出廣東話的「撈起」（lo hei），接著重複將菜餚上下拌在一起。

然而，上世紀60年代新加坡的飲食界四大天王（譚銳佳、冼良、許國威、劉育培）改良了顏色單調的魚生配料，成為獨特的酒樓年菜，讓它有了吉祥的寓意。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 撈魚生

新加坡人吃魚生時，每道配料都配有吉祥語，撈魚生時會還會喊出吉祥語「撈起」。在某種程度上，的確讓魚生這道菜承載了更豐富的歷史、社會和文化信息。

不過根據馬來西亞的說法，《星洲日報》曾稱撈魚生是在1940年代由芙蓉的「陸禎記」餐館引進，再改良創新後研發出來的「撈生」。從時間點來看，竟比新加坡早了20年？

如果新加坡最終以撈魚生來申遺，會否又再引發一輪新馬口水戰？

畢竟新馬本來就一家親，兩國有著太多的淵源，許多藝術文化和生活習慣都大同小異。

那麼在討論哪國較有資格為一種藝術文化申遺，究竟是看誰最先開創？還是誰做得更淋漓盡致呢？

不過暫且稍安毋躁，申遺項目還未敲定，新加坡文物局發言人說，當局下來還會諮詢社區及政府部門代表，同時會評估所建議的項目是否適合申遺，以及是否符合聯合國教科文組織的評估標準。

一旦敲定申遺項目，文物局將著手準備申遺文件。文件最遲必須在明年的3月31日提呈給聯合國教科文組織，結果會在隔年年底公佈。

正如國家文物局副局長（政策與社區）陳子宇所說，新加坡之所以進行第二次申遺，目的是為了激發國人對星國非物質文化遺產的自豪感，以及向世界介紹新加坡多元文化。有什麼意見或建議，現在就是你們發出聲音的時機了，別等到當局確定申遺項目後，才徒留遺憾啊！

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範