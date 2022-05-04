國民黨質疑快篩每劑100元太貴、政府發國難財？指揮中心提數據反駁：其他國家更貴

政府因應疫情啟動快篩實名制，以每劑100元販賣快篩試劑，最近經常可在藥局外看到排隊人潮；不過快篩劑價格也成為熱議話題，包括國民黨表示其他國家快篩試劑較便宜抨擊政府是發國難財，把人民當「快篩盤子」；民進黨立委高嘉瑜也指出德國快篩價格遠低於台灣，且德國人天天快篩，台灣價格應該盡快跟上國際。中央流行疫情指揮中心昨（3）日晚公布經濟部駐外單位蒐集的結果，顯示同樣的羅氏或亞培快篩試劑，其他國家售價更高。

指揮中心：其他國家快篩劑更貴

指揮中心也表列亞洲、歐美等主要國家同品牌快篩試劑價格，據經濟部駐外單位蒐集，新加坡的羅氏166元/劑、亞培111元/劑；泰國的羅氏206元/劑、亞培171元/劑；德國的羅氏253元/劑、亞培139元/劑；美國的羅氏缺貨中、亞培則是354元/劑；日本的羅氏380元/劑、亞培405元/劑。

指揮中心指出，因應4月以來疫情發展，快篩試劑需求遽增，指揮中心緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每天可提供200萬份快篩試劑到實名制供民眾使用。

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平台，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。

指揮中心強調，所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經台灣駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新台幣166至380元，圖卡上卻誤稱40至50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。

國民黨：應該比照國際讓民眾登記免費領取

國民黨昨天則指出，質疑百元快篩試劑價格仍不親民，況且美、英、新加坡等國都是提供人民免費快篩試劑，蔡政府應該類美國、類英國、類星國，提供民眾上網登記免費領取快篩試劑，降低人民負擔、又能提高快篩的便利與速度，有效控制疫情擴散。

國民黨立委李德維質疑，快篩試劑只賣59元，價格不符廠商成本，但現在快篩試劑的成本已經非常低，甚至低到10元、20元以下。目前快篩實名制販售5支500元快篩試劑，蔡政府說每支採購成本是59元，價差41元，扣掉管銷費用後，多餘的錢跑到那裡？是流回衛福部還是最後繳回國庫？蔡政府必須講清楚。

指揮中心對此則說明，指揮中心依政府採購法委託臺灣銀行採購部協助建立快篩試劑共同供應契約平台，開放政府部門如各機關、地方政府、關鍵基礎設施等於該平台下單採購，當時國內快篩試劑產能高於市場需求，但因市場售價高以致銷售狀況不佳，為了消化過剩產能，國內廠商轉而在共同供應契約平台低價競標，此為國產快篩試劑決標價格為每劑59元的市場環境。 據國內廠商表示，高雄市政府及其他地方政府所採購之59元快篩試劑，即是在疫情緊張前已下訂，之後陸續取得。目前因需求大增，該平台之履約交貨期限已由雙方另行議定，交貨期限多已延至本年7月以後，目前市面已無此價格。

國民黨指出，今年初疫情造成美國快篩試劑供不應求時，拜登政府推出居家快篩發放網站，免費提供民眾5億份試劑；英國早從去年起開放民眾每人每周可免費申請2份快篩試劑，1份快篩試劑包有7組，民眾可以選擇寄到公司或住處；新加坡去年8月每個家庭發6份快篩試劑，去年10月每個家庭又發10份快篩試劑，並發放血氧機。

高嘉瑜：盼盡快讓價格與國外同步

民進黨立委高嘉瑜最近也頻頻對快篩劑價格表達看法，她昨天再次表示，現在民眾最關心怎麼買得到便宜的快篩試劑，也有很多在德國的台灣人發布影片，可以看到單劑價格低於1歐元（約台幣31元）就買得到，網路通路也從0.89歐元到5歐元價格不等。

高嘉瑜表示，希望指揮中心讓人民可以在網路上快速取得快篩試劑、血氧機等防疫物資，價格也要與國外同步，用比較實惠、方便的方式取得防疫物資，例如現在很多朋友反應，想要從國外寄快篩劑或血氧機回台，必須收2000元行政手續費等，應讓流程更簡便。

高嘉瑜補充，希望趕快讓唾液快篩進口，讓大家有多樣選擇，很高興指揮中心馬上就核准唾液快篩試劑輸入，未來可能有其他廠商也有需求，盼讓人民有更多選擇，價格也會更優惠。

德國快篩賣多少？

《德國之聲》報導，以德國常見的藥妝店DM為例，常見的快篩品牌Hotgen一份為1.95歐元（約新台幣60元），「棒棒糖快篩」則為2.85歐元（約新台幣88元）。連鎖廉價超市Lidl的快篩試劑依品牌而異，價格在1.75歐和2.29歐（約新台幣54到70元）之間。坊間常見的快篩多為中國製造，一般藥局的販售價格比超市和藥妝店高。台灣立法委員高嘉瑜日前發文所指的Mr Sanicom的快篩試劑（唾液快篩），目前官網上的標價為一份1.85歐（約台幣57.24元）。

在疫情期間，德國不少企業提供員工免費居家快篩，幼兒園和學校也會發放快篩試劑供家長在家為孩子進行測試。德國保險公司TK指出，根據《新冠職業安全與健康條例》，自2021年4月20日開始，德國企業主有義務提供無法居家辦公的員工每週至少兩次免費新冠測試（PCR或快篩）。

除了自行購買快篩，德國在2021年廣設快篩站。不僅在診所或藥局可以免費快篩，大型園藝店、連鎖家具店等商店的停車場或購物街上都有不少簡易快篩站，鄉間公路旁甚至有快篩站提供不下車快篩的服務。

德國藥師的粉絲專頁也指出，最便宜的一個只要0.89歐（約新台幣27元），但也有價格高至每個5.61歐（約新台幣174元）的」，以她所在的藥局為例，快篩劑大多為中國製造，過去也曾進口過瑞士大廠的，但一盒25個要價250歐（約新台幣7700元），想當然最後一定賣不出去。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航