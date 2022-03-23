2022/03/23,
國際

緬甸流亡海外代表薩莎醫生呼籲：「勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民都需要你們的協助！」

緬甸流亡海外代表薩莎醫生呼籲：「勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民都需要你們的協助！」
圖片來源：Dr. Sasa

我們想讓你知道的是

《亞洲自由電台》在3月的一篇報導標題就點明：「對於烏克蘭，世界採取行動，對於緬甸，世界等待著」。報導指出，西方國家和亞洲主要盟國在幾天內對俄羅斯入侵烏克蘭，便作出了嚴厲制裁和供應武器的回應，相較之下，國際社會對一年前緬甸血腥軍事接管的反應卻相當三心二意。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭戰事佔據了全球新聞版面，與此同時，緬甸薩莎醫生（Dr. Sasa）本週在其社群媒體頁面上，將烏克蘭與緬甸照片並列，呼籲：

拯救緬甸！ 拯救烏克蘭！ 勇敢無懼的緬甸和烏克蘭人民需要你們的協助和團結。

誰是緬甸薩莎醫生？

根據《緬甸資訊》介紹，薩莎醫生2020年擔任全民盟在欽邦的大選選舉委員會成員，開始在緬甸政壇嶄露頭角，2021年政變爆發後，軍方逮捕多名全民盟官員，薩莎醫生偽裝成計程車司機通過印緬邊界而逃過一劫，並因持續在社群媒體上發聲，成為緬甸流亡海外人士的代表。

薩莎的官方臉書有超過260萬的追蹤者，13日在仰光舉行的反軍事政變的夜間示威活動中，根據現場照片也可看到抗議者在觀看薩莎醫生談話的影片，而他因曾呼籲民眾公佈緬甸安全部隊濫用職權的證據，目前軍方已指控他犯下叛國罪。

2021年2月22日，薩莎醫生被緬甸聯邦議會代表委員會任命為聯合國特使，在3月4日向聯合國安理會提交了一封信，要求國際社會對緬甸採取「國家保護責任」 （Responsibility to Protect，R2P），他也擔任了緬甸平行政府「民族團結政府」的國際合作部部長，持續透過各種管道聲援緬甸。。

薩莎醫生2021年3月接受《路透社》採訪表示：「我一生都目睹了緬甸人民受到的暴行和苦難。」他出生在與印度接壤的欽邦南部山區中的村莊，那是一個信仰基督教的社群，過去便飽受貧窮所苦，而他是村子裡第一個上中學的孩子，由於成長過程看到鄰居因可預防的疾病或生產而死亡，因此立志做一名醫生。而與緬甸大部分的邊境地區一樣，薩莎自小也生活在軍隊陰影下，常被迫為軍隊做苦力，或有村子裡的婦女被士兵強姦。

薩莎後來在仰光求學，又前往印度在當地建築工地工作，之來赴亞美尼亞學習醫學，於2007年回到欽邦；他在當地建立了該地區第一個保健中心，培訓了數千名社區衛生工作者，英國查爾斯王子也是該組織的贊助者。

「不要忘了緬甸！」

而這次薩莎醫生在社群媒體上將烏克蘭和緬甸相提並論，主要是緬甸自2021年2月政變後，國內僵局至今未解。今年2月1日，聯合國人權辦公室表示，在緬甸政變後長達一年的抗議活動中，已知至少有1500人喪生，還有數千人可能在武裝衝突中喪生，期間至少有1萬1787人被非法拘留，其中有8792人仍被拘留中，包括前緬甸實質領袖翁山蘇姬。然而，國際社會對於緬甸的支持，卻不同於對烏克蘭的態度。

《亞洲自由電台》在3月的一篇報導標題就點明：「對於烏克蘭，世界採取行動，對於緬甸，世界等待著」。該報導指出，西方國家和亞洲主要盟國在幾天內對俄羅斯入侵烏克蘭，便作出了嚴厲制裁和供應武器的回應，相較之下，國際社會對一年前緬甸血腥軍事接管的反應卻相當三心二意，而「緬甸人民完全有理由，對國際社會對於在緬甸國內面臨危機的不同反應感到憤怒」。

RTXECWY1
Photo Credit：Reuters / 達志影像
2021年7月14日，一群婦女在抗議緬甸軍事政變時手持火把。

這篇報導也指出自2021年2月1日政變以來，緬甸公民一直藉由公民不服從行動和武裝起義勇敢地對抗軍隊，然而，在緬甸有廣泛民眾支持的平行政府「民族團結政府」，在很大程度上都是靠自己戰鬥。

美國和歐盟針對緬甸軍政府最高領導人和家庭成員、軍方企業集團和裙帶企業實施制裁，但包括日本、韓國、澳洲和新加坡在內的國家都並未實施任何制裁。雖然美國政府迅速凍結了緬甸存放在美聯準會的大約10億美元外匯儲備，但日本和新加坡等國卻拒絕效仿，此外，「民族團結政府」也無獲得太多從國際社會來的援助。。

日前執政的軍政府國家行政委員會 （SAC）已宣布民族團結政府為非法恐怖組織，最近也宣布撤銷了一些民族團結政府成員的公民身份，包括薩莎醫生及影子內閣的三名成員：外交部長Zin Mar Aung、人權部長Aung Myo Min和內政部長Lwin Ko。

今年2月21日，歐盟對於推翻緬甸民選政府的軍政府實施第四輪制裁，主要針對緬的國有石油和天然氣企業，因為這是軍政府的主要收入來源。3天後俄羅斯入侵烏克蘭，當時作為緬甸民族團結政府在捷克的代表Linn Thant就表示，他與許多緬甸人民都會與烏克蘭站在同一陣線，但同時他擔心戰爭會分散歐洲對緬甸局勢的注意力。

Linn Thant當時就呼籲歐盟不要「忘記緬甸人民，他們每天都在遭受苦難並面臨殘酷的暴力」，且這還正是由亞洲「普亭的傀儡」軍政府領導人敏昂萊（緬甸軍政府最高領導人）所指揮。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。