2022/03/23,
社會

花蓮近海凌晨發生規模6.6強震，玉興橋橋面震垮、玉長公路龜裂全線封閉，氣象局：3天內仍有餘震

花蓮近海凌晨發生規模6.6強震，玉興橋橋面震垮、玉長公路龜裂全線封閉，氣象局：3天內仍有餘震
花蓮外海今天凌晨深夜連3震，花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，因新橋尚未通行，不影響通行（Photo Credit: 中央社，玉里警分局提供）

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花蓮近海今（23）日凌晨1時41分發生規模6.6地震，截至上午8點10分，台東、花蓮地區陸續又再發生54起規模1～4級的餘震。地震測報中心主任陳國昌表示，不排除未來3天可能會有規模5.5以上的餘震。

花蓮近海今（23）日凌晨1時41分發生規模6.6地震，台30線玉長公路東段出現路面龜裂，花蓮玉里玉興橋橋面也被震垮，所幸並未傳出有人員傷亡。截至上午8點10分，台東、花蓮地區陸續又再發生54起規模1～4級的餘震。地震測報中心主任陳國昌表示，不排除未來3天可能會有規模5.5以上的餘震。

花東近海接連地震最大規模6.6，氣象局：3天內仍有餘震

（中央社）花蓮近海今日凌晨發生規模6.6地震，隨後又有有感地震。地震測報中心主任陳國昌表示，後續都是規模6.6地震的餘震，不排除未來3天可能會有規模5.5以上的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱級、花蓮5強級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴《中央社》記者，地震的成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，目前研判芮氏規模6.6地震為主震、後續2起皆為餘震；不排除未來3天仍可能會有規模5.5的餘震發生，請花蓮、台東特別注意。

陳國昌提到，規模6.6、地震強度達6弱也是今（2022）年截至目前最大的地震，就長期平均而言，規模超過6以上的地震年平均值為2.5個，但今年已經3個；其實不只台灣，就全球來看似乎都有地震活躍的現象，地震測報中心會持續觀察。

根據地震測報中心統計，今年1月3日編號第一起地震就達規模6，發生在東部海域、花蓮縣政府東方56.1公里處；另外兩起都是在今天，編號19、20，地震規模分別為6.6、6.1；規模6.1地震震央位於花蓮縣政府南南西方61.2公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮、雲林、南投、台東4級。

玉興橋橋面震垮，晶片大廠未傳災情

《中央社》報導，台東縣警察局成功分局發布訊息表示，花東強震後，連接東海岸與縱谷的台30線玉長公路東段32.5公里處出現路面龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。

另外，蘇花改工程處也針對花蓮玉里玉興橋說明，目前進行台9線大禹、玉里路段拓寬工程，其中玉興橋兩側拓寬部分剛完成吊梁作業，本週開始施作間隔梁工作中，受地震影響，新完成的I型梁發生側翻及斷裂情形，確認共有32支預力梁傾倒斷裂28根。

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Photo Credit: 中央社（成功警分局提供）
23日凌晨花蓮近海發生規模6.6地震，大小餘震不斷，連接東海岸與縱谷的台30線玉長公路路面龜裂，目前全線禁止通行
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Photo Credit: 中央社（玉里警分局提供）
花蓮玉里鎮玉興橋新建橋面震垮，因新橋尚未通行，不影響通行

《中時新聞網》報導，花東凌晨強震，震央附近的台東縣長濱鄉永福路段，出現巨大落石，目測約1.8米，佔據單線車道，正等待工務單位排除。

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Photo Credit: 中央社（民眾提供）
台東長濱鄉永福路段邊坡掉落大石頭

《中央社》報導，晶圓代工廠部分，台積電表示，大部分廠區都沒有達疏散標準，只有零星疏散，也都已回線，部分機台受影響，後續廠區環境巡檢無異常。聯電指出，廠區都未達到疏散標準，一些機台因自我保護當機，重新開啟，對整體業績表現並無影響。

晃不停！目前已累計54起餘震

根據中央氣象局的地震資料，除了凌晨1點41分的規模6.6地震外，至上午8點10分為止，台東、花蓮地區陸續又再發生54起規模1～4級的餘震。

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圖片來源：中央氣象局
今日凌晨到早上花東地區大小地震不斷，至上午8點10分已累計超過50起

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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