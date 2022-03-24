名導交鋒、串流平台大戰 奧斯卡五大亮點搶先看

第94屆奧斯卡金像獎即將於台灣時間2021年3月28日上午8點登場，除了首次增設觀眾票選獎拉抬收視，三位喜劇女演員共同主持頒獎典禮更是歷史首見。

而過去兩年受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，電影院等娛樂場所被迫中止營業或關閉，民眾被迫待在家，此現象就加速了串流平台的崛起盛況，使其成為更加主流普世的觀看媒介；而本屆奧斯卡也有如Netflix《犬山記》這類強勢進入提名名單的串流作品，在時局的變化以及串流電影質與量兼備的情況下，今年度串流電影是否有機會奪下奧斯卡最佳影片的討論再度浮現。

然而，這一屆奧斯卡還有哪些值得關注的創新亮點？讓我們一起來看。

一、增設觀眾票選獎

根據尼爾森公司（Nielsen）公布去年的奧斯卡收視，整場典禮收視僅有985萬，較往年下滑58%，大幅影響廣告商購買典禮廣告的意願。為拯救下滑的收視，奧斯卡金像獎今年首次設立觀眾票選獎，觀眾只要在社群媒體上加上Hashtag標籤#OscarsFanFavorite及#OscarsCheerMoment，或是前往官網，即可參與投票支持喜愛的2021年電影，被視為是今年度奧斯卡積極與觀眾互動的重要轉變。

Introducing #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment!



How To Vote:

• Tweet your favorite film of 2021 with #OscarsFanFavorite

• Tweet the movie scene that made you cheer the loudest (ANY movie/year) with #OscarsCheerMoment

• OR vote on https://t.co/dadD2i7Cy0 pic.twitter.com/HJclTiYGni — The Academy (@TheAcademy) February 17, 2022

這樣的想法並非首見，早在2018年美國影藝學院就曾提議可以在奧斯卡增設最佳人氣獎，卻被抨擊太過荒謬而無疾而終，如今計畫捲土重來，是否能成功拯救收視，許多人都拭目以待。

二、歷史首見三位女性共同主持典禮

美國影藝學院日前公布將由三位女性喜劇演員艾米・舒默（Amy Schumer）、汪妲・賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜・霍爾（Regina Hall）共同擔綱主持第94屆奧斯卡，這不僅是三年來首次找回主持人，還是奧斯卡歷史上第一次出現由三位女性擔任主持。

過去奧斯卡主持人曾備受爭議，除了第88屆主持人克里斯・洛克（Chris Rock）曾在典禮上調侃種族爭議，卻招來NBA球星林書豪等亞裔人士不滿，第91屆頒獎主持原預定由凱文・哈特（Kevin Hart）擔任主持，卻因為其恐同言論而引發爭議，最終請辭主持人。直到今年（2022）才再度找回主持人，擔綱主持典禮及笑果串場的角色。

三位女性是否能成功為典禮帶來笑果、並重振奧斯卡典禮收視，備受影迷期待。

三、串流平台大戰

2018年Netflix旗下電影《羅馬》入圍各大影展時，串流電影是否能拿下最佳影片就曾備受討論。而名導演史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）曾極力捍衛戲院電影存在的必要性，強調只有在戲院收看才能得到最完整的觀影體驗。但隨著串流平台逐漸普遍，以及COVID-19疫情的影響下，串流電影已經不再被視為傳統電影產業的攪局者。

綜觀今年入圍名單可以發現，有許多串流平台電影搶下門票，例如入圍12項大獎領跑的《犬山記》、政治戲謔喜劇《千萬別抬頭》皆是由Netflix出品；而在各大影展獎項竄起、刻畫在失聰家庭長大少女心路歷程《樂動心旋律》，則是由Apple串流品牌Apple TV+買下發行權；由華納發行的《沙丘》採取在戲院及旗下串流平台HBO Max同步上映的方式，也是影史首見。

憑藉優良卡司與製作，串流平台不僅入圍成績亮眼，更囊括各類型影片與題材。Netflix的《犬山記》入圍12項更超越當年《羅馬》的紀錄，被視為最有機會收穫串流平台首部最佳影片（Best Picture），將與名導史蒂芬．史匹柏的新作《西城故事》一同角逐最佳影片及最佳導演獎，成為本屆最值得關注的亮點。

四、日本憑《在車上》首度入圍最佳影片

綜觀歷屆奧斯卡紀錄可以發現，入圍與獲獎多由歐美影片奪下，例如《鐵達尼號》在第70屆奧斯卡入圍14項，與1950年電影《彗星美人》並列為奧斯卡入圍數最多的獎項，也與系列電影《魔戒三部曲：王者再臨》與《賓漢》等片一同創下獲獎最多的紀錄。但近年非英語系影片入圍數量增加，更進攻最佳影片、最佳改編劇本等重要獎項，為奧斯卡入圍名單帶來更多可看性。

南韓導演奉俊昊（Bong Joon-ho）憑藉電影《寄生上流》在第92屆奧斯卡拿下最佳影片、導演、改編劇本及國際影片（前身為最佳外語片）等四座大獎，創下非英語系影片在奧斯卡獲獎的的紀錄。隔年中國導演趙婷、南韓演員尹汝貞也相繼獲得最佳導演與最佳女配角的殊榮，大幅提升亞洲人士在好萊塢的能見度。

而今年度，日本導演濱口竜介憑新作《在車上》入圍最佳影片、導演、改編劇本與國際影片獎，是日本史上首次入圍奧斯卡最佳影片的電影。《在車上》是否能複製《寄生上流》在奧斯卡的佳績，再創亞洲影史紀錄，也將成為本屆矚目焦點。

五、珍康萍二度入圍，兩大名導將再次對決

紐西蘭名導珍康萍（Jane Campion）睽違十餘年再推出全新劇情長片《犬山記》，浩大聲勢再度挑戰最佳影片、最佳導演等多個獎項，而距離她上一次入圍奧斯卡最佳導演，已是1993年的《鋼琴師和她的情人》，珍康萍也成為影史首位兩度入圍最佳導演的女性。

有趣的是，當年珍康萍的《鋼琴師和她的情人》在最佳導演項目惜敗給名導史蒂芬．史匹柏的《辛德勒的名單》，今年兩人分別以《犬山記》及《西城故事》二度在這個獎項上對決，珍康萍是否有機會奪獎，值得關注。

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