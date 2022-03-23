2022/03/23,
健康

台外銷金針菇驗出「李斯特菌」：可在冷藏甚至冷凍下存活，孕婦患病機率是其他健康成人的20倍

台外銷金針菇驗出「李斯特菌」：可在冷藏甚至冷凍下存活，孕婦患病機率是其他健康成人的20倍
Photo Credit: KingNet國家網路醫藥

我們想讓你知道的是

孕婦特別容易罹患李斯特菌症，患病機率是其他健康成人的20倍。由於李斯特菌可以在冷藏甚至冷凍下存活，因此對於感染風險較高的人，應避免食用容易含有李斯特菌的食物，例如未經高溫殺菌的牛奶、冷藏即食食品等等。

發生食物中毒的兇手，最常聽到是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸炎弧菌、沙門氏菌、肉毒桿菌等。除了上述5項常見的病菌外，還有一種較鮮為人知的病菌──李斯特菌（Listeria monocytogenes），不僅造成食物中毒，嚴重甚至會引起死亡。

什麼是李斯特菌？

李斯特菌（Listeria monocytogenes，又名單核細胞增生性李斯特菌、李氏菌），屬於革蘭氏陽性細菌，為兼性厭氧菌。李斯特菌存在於環境的各個地方，如動物飼料、動物和人類糞便、植物、土壤中。會被李斯特菌感染，是因為食用到被細菌污染的食物而發生的（農業、分裝和食品製備過程中被汙染）。

由於李斯特菌可以在冷藏甚至冷凍下存活，因此對於感染風險較高的人，應避免食用容易含有李斯特菌的食物，例如未經高溫殺菌的牛奶、冷藏即食食品、未經巴氏殺菌的乳製品、軟質乳酪、肉醬、熟食肉類（即食肉類）、生菜沙拉、燻鮭魚、冰淇淋、瓜果）。（註：上述食物並非一定都會引起李斯特菌症，縱使最近有食用過，若無感染症狀，則不需過於擔憂緊張）

孕婦患病機率，是其他健康成人的20倍

李斯特菌症是一種食源性疾病，最常發生在新生兒、免疫系統較弱的人（AIDS、器官移植、白血病、癌症、長期服用類固醇）、老年人、孕婦等。

其中孕婦特別容易罹患李斯特菌症，患病機率是其他健康成人的20倍。當孕婦感染李斯特菌時，孕婦本身的症狀輕微，但卻會導致胎兒或新生兒出現嚴重疾病，包括流產、早產、死產、出生體重過低、新生兒腦膜炎或敗血症，嚴重時甚至可能導致新生兒死亡。

若為老年人或免疫系統較弱的人感染李斯特菌，將會發生嚴重的血液感染（敗血症）或腦部感染（腦膜炎、腦炎），有時也會影響身體的其他部位，包括骨骼、關節、胸部和腹部。李斯特菌症的致死率，甚至高於肉毒桿菌及沙門氏菌。

頭痛、腹瀉、噁心、肌肉痠痛皆為常見症狀

根據世界衛生組織（WHO）分類，依據李斯特菌感染者的免疫系統狀態，又可分為侵襲性感染及非侵襲性感染兩大類：

  1. 非侵襲性感染：免疫力正常者，症狀大多以發燒、腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃炎症狀表現。
  2. 侵襲性感染：免疫力較差者（包括：老年人、孕婦、新生兒、免疫力低下），將導致敗血症及中樞神經系統感染（腦膜炎、腦炎），並有死亡的風險。

李斯特菌症可引起多種症狀，症狀如下表：

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Photo Credit: KingNet國家網路醫藥

治療與預防

李斯特菌的潛伏期時間範圍很大（3－70天），一般通常為21天，感染後的藥物治療以抗生素Ampicillin及Penicillin為主，或合併Gentamicin使效果加乘。若對Penicillin過敏者，可改用TMP/SMX（trimethoprim-sulfamethoxazole）進行治療。

若想預防李斯特菌症，以下為應該注意的地方：

  • 避免食用有高度汙染風險的食物
  • 確實加熱即食食品、肉品，確實清潔生鮮蔬菜及水果，生熟食確實區隔
  • 吃剩餘的食物需在2小時內冷藏，並蓋上蓋子
  • 烹煮食物前，確實清潔雙手；避免食物、菜刀、砧板間的交叉感染
  • 確保冰箱冷藏溫度在4度C以下，冷凍溫度0度C以下

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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