2022/03/23,
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菲律賓總統大選將至，杜特蒂政黨正式宣布支持小馬可仕

菲律賓總統大選將至，杜特蒂政黨正式宣布支持小馬可仕
圖為小馬可仕於2021年10月6日領表登記參選。Photo Credit: 中央社

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儘管最近杜特蒂表示下任總統應是「富有同情心的律師」，被各界認為是轉向支持現任副總統羅貝多，但杜特蒂所屬政黨還是在22日正式宣布小馬可仕競選總統，而小馬可仕的副總統搭檔是杜特蒂長女薩拉。

（中央社）菲律賓即將於5月9日舉行總統大選。現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所屬政黨22日宣布支持民調領先的小馬可仕（Bongbong Marcos）出任下屆總統。

法新社報導，民調顯示，菲國前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子小馬可仕（Bongbong Marcos）將在下屆大選中獲得壓倒性勝利，這得益於大規模的社群媒體宣傳活動。

現年64歲的小馬可仕與杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）搭檔參選，在國內2個最有權勢的政治家族之間建立起強大聯盟。

杜特蒂所屬執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）主席兼黨內親杜特蒂派系領導人庫希（Alfonso Cusi）宣布：「我們支持小馬可仕競選總統，這是黨的決定。」

針對上述表態，小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）表示歡迎；同時他也警告：「在即將登場的大選中，會出現越來越多有關可能作票的謠言。」

庫希不願證實上述決定是否代表杜特蒂本人也支持小馬可仕。杜特蒂先前曾批評小馬可仕太「軟弱」。

菲國總統發言人安達那（Martin Andanar）也說，針對下任總統人選，杜特蒂的立場「尚不明確」。

菲國憲法規定，杜特蒂不能再尋求第2個6年任期，先前曾欽點參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）為接班人，但他已於去年11月退出競選。

杜特蒂最近表示，菲國的下任領導人應該是個「富有同情心的律師」，這番話讓觀察人士跌破眼鏡，因為他的勁敵、支持度大幅落後小馬可仕的現任副總統羅貝多（Leni Robredo）似乎完全符合他所說的條件。

與此同時，羅貝多的聲勢似乎也在逐漸壯大。本月20日，超過13萬名支持者參加馬尼拉市郊的一場造勢活動，在炎熱、潮濕的天氣下站了數小時之久。

歐亞集團（Eurasia Group）分析師孟福德（Peter Mumford）表示，儘管如此，羅貝多勝選的機會仍相當渺茫。他說：「在2016年的副總統選舉中，她（羅貝多）原本是第3名，且在3月中旬僅有20%出頭的支持率，5月她以超過30%的支持率獲勝，但本次選舉的（支持度）差距要大上許多。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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