歐盟通過「戰略指南」：2025年前組建5000人「快速反應部隊」，取代從未實戰過的「歐盟戰鬥群」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

歐洲聯盟部長理事會於2022年3月21日通過了一項名為「戰略指南」（Strategic Compass）的新安全戰略，歐盟表示，該安全防務計畫由「投資」、「行動」、「成員國合作」以及「聯盟安全」四大主軸所構成，並期望到2030年時，歐盟能達成強化聯盟安全及國防政策之目標。

而在行動面向中，根據該戰略指南披露，歐盟將於2025年之前組建一支多達5000人的「快速反應部隊」（Rapid Reaction Force），這支新部隊將擁有陸、海、空三軍，並可扮演初次進入戰區、戰略運輸、情報偵察、增援、反飛彈防禦等要角，以及確保人員安全撤離的後備部隊。此外，快速反應部隊將會取代歐盟自2007年以來便已存在但從未實戰過「歐盟戰鬥群」（EU Battlegroups），並期望新部隊能在2023年開始定期施行軍事演習，為部隊的籌建做好準​​備。

歐盟也強調，為了在危機爆發時，聯盟能迅速且高效的採取行動，歐盟將定期在陸域和近海進行實戰演習、增強軍事流動性、強化歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）施行力度，並善加利用歐洲和平基金來支持相關合作夥伴。

對此，美國國防新聞週刊《Defense News》轉述德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）的說法表示，柏林當局願意成為該部隊的核心，將會提供1500至2000名德軍加入快速反應部隊的戰鬥群中。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）對此也樂觀其成，柯伏尼稱：「歐盟可以有多達5000名受過專業軍事訓練的士兵，並一同操演、工作、共享軍事設備，甚至能在短時間內應對威脅，如果愛爾蘭選擇參與其中，我們當然欣然接受」。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）則在推特上強調，歐盟的決定為其自身提供必要的保護網，並使其與北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）共同成為地緣政治中推行防禦策略的安全參與者。

為何歐盟會在此時批准其安全戰略？

《德國之聲》（DW）認為，塔利班在2021年8月14日於阿富汗首都喀布爾奪權後，美國和北約部隊隨即從阿富汗撤出，歐盟對此便加速制定了其安全戰略改革計劃。歐盟深知，雖然歐盟在軍事上應隨時備有兩個戰鬥群、約1500名兵力須處於待命狀態，但其實這些戰鬥群從未在戰事中實際部署過，這些部隊也相當缺乏兵源，若真的出現軍事威脅，恐難以立即做出反應。

奧地利國防部長坦納（Klaudia Tanner）對此便表示：「我們需要更迅速的做好準備，特別是在當前如此具有挑戰性的情形下」。

《愛爾蘭廣播電視》（RTE）亦提出相似的看法，其認為歐盟公民去（2021）年從喀布爾撤離時給歐盟部隊帶來了改革的動力，而當前烏克蘭遭俄羅斯入侵的戰事則加速了該項改革的促成。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）強調，歐盟必須成為更強大、更有能力的安全保障者，對保護歐盟公民及國際和平做出貢獻，尤其在俄羅斯對烏克蘭進行無理、無端的侵略，導致戰爭重回歐洲後，該安全戰略更顯得格外重要。

遭飛彈擊中的飛機工廠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像 遭俄軍飛彈擊中的烏克蘭飛機工廠

「威脅正在加劇，若我們毫無作為，所付出的代價將顯而易見！『戰略指南』會是歐盟未來10年的安全及國防政策行動指南，倘若現在不行動，更待何時？」波瑞爾於聲明中說道。

歐盟「快速反應部隊」有機會部署成功嗎？

歐盟若想有效部署快速反應部隊，則應提升成員國間在國防上的共同行動能力（Interoperability）。美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）對此表示，歐盟內部的軍事共同行動能力是當前亟需面對的問題，以主戰坦克（MBT）為例，美國、俄羅斯的軍隊皆只使用一款主戰坦克，然而整個歐洲卻有17款不同的主戰坦克，這造成軍備維護、供應及培訓方面都面臨巨大問題。

歐洲聯盟軍事委員會主席葛拉齊亞諾（Claudio Graziano）亦認為，整合各成員國的軍隊非常困難，但並非不可能，這取決於各國的政治意願，且該由哪個歐盟成員國主責領導快速反應部隊，軍事開銷及成本也是其中應考量的重點。

「歐盟每年花費超過2500億歐元於軍事預算中，未來歐盟在這個項目上亦須支出更多費用，但我們也應思考如何更合宜的使用這些經費。」葛拉齊亞諾如此說道。

然而，《外交政策》也提醒，雖然歐盟在戰略指南中提到將加強與北約、聯合國（UN）、東南亞國家協會（ASEAN）、非洲聯盟（AU）等國際或區域戰略夥伴的合作，同時強化與美國、加拿大、挪威、英國與日本等國的雙邊關係，但歐盟在戰略發展上須留意，未來不應與北約發展成競爭關係。

葛拉齊亞諾對此分析，北約當前至少有九個快速反應部隊，這些部隊比歐盟任何一個戰鬥群都更具規模，畢竟北約本就以集體防衛合作關係為基礎，歐盟必須清楚自身的快速部署能力不是用於和北約競爭，而是能與北約互補、合作，共同滿足區域、國際間的安全需求。

戰略指南批准後，烏克蘭加入歐盟的進程有加速嗎？

儘管在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟加速內部戰略改革的力度，且幾乎所有成員國也在戰事中不同程度的聲援烏克蘭，但歐盟似乎並沒有對烏克蘭加入聯盟的進程做任何的決策調整。