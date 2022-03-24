能源轉型路上，公民電廠不可缺少​​​​​​​：如何小額投資共享收益？有哪些政府資源可以申請？

文：吳心萍（主婦聯盟環境保護基金會資深主任）

公民電廠，簡單來講，就是群眾一起出資蓋再生能源電廠，發電的收益可以分配給廠長們，或是更永續地，進一步投資在社區裡的公益上。近三年左右，台灣各地開始有公民電廠的興起，讓大家用1、2萬元的小額投資，就能一起當發電廠廠長，共享收益，也可以共創在地共好。

台灣有哪些公民電廠？

講求公平參與的合作社

合作社的精神是一人一票，票票等值。合作社也是歐洲推動能源轉型的主要形式，歐洲目前約有3500間能源合作社。而台灣的第一家綠能合作社，綠主張綠電生產合作社，也是由主婦聯盟環境保護基金會催生的，目前約有300名的社員。在綠電合作社之後，新北蘆荻社大、淡水社大也相繼成立合作社之外，嘉義的明華社區等也成立了合作社。入股金大約落在1到2萬元之間，若您想以公平、民主的方式參與再生能源發展，合作社是個好選擇。

透明度高的集資平台

集資平台的模式，就是買一下一片板子，但不是把板子帶回家喔，而是板子在別家的屋頂上，但這片板子的20年收益都會歸給購買的「板主」。這是目前頗受網路族群喜愛的模式，因為網站上會分析出價錢、預期投報率等等。如陽光伏特家等平台推出的專案，可能數分鐘就完售幾百片板子。但請注意，不論哪家平台，提供的預期收益都是推估值喔，實際收益都是要看太陽公公賞臉吃飯。

社會企業等其他形式，也有的社區、部落會成立社會企業，像達魯瑪克部落。此外，澎湖縣政府，也曾規劃要讓縣民們以優惠價入股風力發電機，可惜雖縣民入股踴躍，最後卻因大公司撤資而未能成功。

以上介紹的公民電廠，不論是入股或買板子，通常都會含有後續20年案場的保險（例如，萬一板子被颱風吹走的理賠）、維運（例如板子的清潔）等費用了。所以您不用擔心因為是公民電廠，就會沒人管理喔。

有哪些政府資源可以申請？

公民電廠在台灣遇到的困難？

對於一般民眾來說，很多人聽到公民電廠可以理解也認同，反倒是許多政策制定者，從中央、地方政府，到立委及地方議員，卻對公民參與充滿誤解。往往用商業的價錢，衡量公民的價值。

有的縣市政府，則會希望公民電廠出得起跟廠商一樣高的回饋金（給縣市政府的房租），或是希望公民電廠也跟廠商一樣，有上千萬的資本，以保證執行力。但其實公民電廠的硬體及後續20年保養維運，是委由專業團隊進行，以保障共同參與的廠長們的權益，因此，不會因為是市民們共同出資，政府就吃虧。

有的議員則以為屋頂上蓋了公民電廠，從此就會有複雜份子出入。但其實屋頂蓋了太陽能板後照常會上鎖，廠長們並不能隨意進入，屋頂並不會變成開放的菜市場。也有公務員認為憑什麼要政府出地、出錢、民眾卻可以拿走收益？但公民電廠其實是由市民們出資的。而且，日本京都甚至認為市民本就有無償使用公有屋頂的權利。

希望台灣的政策制訂者，能看到公民參與對推動再生能源是非常大的助力，能源轉型的路上，讓公民先行。

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈能源轉型路上，公民電廠不可缺少〉為題發表

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航