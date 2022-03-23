台鐵工會上千人包圍立院反對「公司化」、質疑交通部炒地皮，王國材嘆：工會不懂我的心

交通部力拚台鐵2024公司化，不只本業的車票，更希望透過鐵道旅遊觀光、不動產開發，票價調整等，讓台鐵擺脫負債，立法院本週開始會審查《鐵路法》修正案，進一步鬆綁限制；不過台鐵企業工會今（23）日動員上千人到立法院外抗議，認為公司化的草案存在這諸多缺點與陷阱，恐危害台鐵員工的權益，更質疑交通部是要利用台鐵資產「炒地皮」。

目前正在立法院進行審查《鐵路法》修正案，重點內容包台鐵未來可採地上權開發和建商合建，擺脫被地方政府要求土地回饋窘境，台鐵土地分布全台卻受限法規，資產開發常被地方政府掐著脖子，導致進度延宕。

台鐵工會擔心什麼？

台灣鐵路企業工會昨天晚上就發出一封公開信，指出現行政府的台鐵公司化條例草案並不完備，存在這諸多缺點與陷阱，包含：

鐵路安全未提及也不明確

未來行政院針對軍公教人員的調薪未納入

未來鐵路公司自辦銓敘，資位人員身分難認定

員工宿舍全面收回，員工必須搬出

未來公司薪資制度與福利未改善等

工會質疑，交通部主導「財團化、民營化首部曲-國營公司化」，完全無視民國92年12月11日行政院正式發函台鐵，在「低票價造成歷史債務政府全部承接」、「服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼」、「軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔」及「工會可監督、協商及同意台鐵組織改革相關條例」等四大承諾下均達成，才得以再行訂定國營公司化時程。

工會表示，民國80至90年代被「公司化」的台汽，當時被財團接收的台汽土地之一，台北車站站區的北站方正土地，現今已改建成商辦或豪宅大樓，助長、疊高房價及炒房風氣。工會質疑資方組織改革的主要項目之一，就是想收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化、到處開發新的軌道建設炒高附近房價，卻用冠冕堂皇的「償債」掩耳盜鈴，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

交通部先前表示，希望台鐵公司在2024年1月掛牌，工會也不滿指出，根本還未與工會達成共識，卻已有公司掛牌時間表。

台鐵工會在公開信中也說，要阻止正進行中的不公不義、混亂視聽的所謂台鐵假組織改革魯莽作為，並相信改革應以「行車安全優先」、「反對壓低基層勞工工資」、「反對黑機關黑官漂白」、「改革須重視傳統鐵路經營環境」。

台鐵企業工會理事長陳世杰今天率隊出發遊行前表示，上街陳情實屬無奈跟遺憾，因整個公司化條例在沒有跟員工充分溝通下送審，造成員工人心惶惶。

對於爭議的土地資產部分，陳世杰說，在送審的公司化條例中，土地資產很多都必須回歸政府所有，並拿出作為債償基金，恐成為財團化，且在員工保障上都沒有寫得很清楚，只說薪資福利會更好。

陳世杰說，台鐵債務部分，過去前行政院長游錫堃曾承諾，債務會由政府負擔，結果現在政府只負擔一小部分；若訴求未得到政府善意回應，將不排除會有其他抗爭。

而台鐵產業工會也表示，公司化不是萬靈丹，台鐵改革安全改革要基層參與，政策負債要政府負擔，勞動條件要白紙黑字的保證。綜觀過去其他公司化、民營化的案例，新進人員勞動條件下降導致的問題層出不窮，工會堅持無論現職或未來新進人員，都應該同工同酬，改革不該拿基層當犧牲品。

台鐵怎麼回應？

面對工會的質疑，台鐵已經在昨晚9點透過聲明稿回應，強調民眾安全的鐵路運輸服務，是台鐵的責任，目前台鐵積極進行安全改革，但組織體制仍沿襲行政機關，運作僵化，必須透過公司化組織改革，才能更進一步提升行車安全，另外也對台灣鐵路工會所提五項疑問提出說明。

關於「安全」，公司化能確實加強落實安全改革效能，為協助台鐵加速改革確保提供民眾安全的鐵路運輸服務，交通部立即督導及要求台鐵積極推動辦理各項安全改善措施。此外更引進在台灣高鐵、歐美、日本等先進國家及航空界普及的安全管理系統（SMS）及第三方獨立單位（DNV）評鑑，建立安全第一的組織文化與作業習慣，持續改善追求更安全的運輸環境。

但目前台鐵局體制未變革，相關安全管理及改革工作未能徹底落實至基層單位，恐影響安全維護執行效能，這也是目前台鐵在制度面所面臨的困境，透過公司化的組織改革，才能有效發生改變，包括設置安全專責部門，提升直屬層級、進用專業人才等。

而現職人員選擇「交通資位制」繼續任用，也都會比照「軍公教人員調薪」辦理。台鐵局資位制人員適用「交通台灣鐵路管理局職員薪額及專業加給表」，歷年來均配合行政院軍公教人員調薪政策辦理調薪作業。公司成立後若行政院辦理調薪，台鐵公司「資位制人員」亦配合調整，另外公司化後，公司有盈餘的狀況下，亦得向行政院爭取調薪。

台鐵公司自辦銓敘審定具有法定效力。台鐵公司化後，參照郵政公司、港務公司等交通事業機構改制國營公司之前例，有關銓敘審定事宜由銓敘部授權台鐵公司辦理銓敘，以加速審查效率，爰資位制人員經公司審定後仍具公務人員身分，不影響既有權益，資位制人員身分不受影響，公司化後仍可轉調行政機關或公立學校。

宿舍部分，台鐵局將營運所需職務宿舍列為「公司持有作價投資」，即維持職務宿舍現狀，住宿人員不需要搬出。

未來台鐵公司薪資制度與福利採雙軌制，選擇原資位制身分任用人員：其薪資、福利仍依原規定辦理。薪資仍依行政院核定之「交通部台灣鐵路管理局職員薪額及專業加給表」等原有關規定支給。而獎金則依《交通事業人員考成條例》、《公務人員考績法》等規定支領考成獎金及軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給考成獎金及年終工作獎金，至多發給2.5個月。另由職工福利委員會，提供各項福利事項。