野生動物、流浪犬誤觸「山豬吊」難逃斷掌，動保團體呼籲修《動保法》全面禁用禁售

俗稱「山豬吊」的陷阱，本來用來抓山豬；不過也對台灣黑熊、石虎、長鬃山羊等保育類動物，甚至是流浪犬造成危害；動保團體今（19）日在立法院和跨黨派立委共同開記者會，指出雖然《動保法》禁止使用山豬吊，但法規仍有漏洞，在電商平台、臉書社群都有人在公開販售；呼籲加強法規密度與強度，終止違法殘害野生動物的獵具。

「山豬吊」陷阱是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，嚴重會造成動物殘肢甚至死亡，農委會於2011年6月29日修正《動保法》，明訂任何人不得架設山豬吊。不過現行《野保法》第19條及第21-1條，則沒有禁止原住民狩獵時使用鋼製吊索。

Photo Credit: 中央社

事實上，山豬吊依然普遍存在以及被使用；動保志工Jerry表示，山豬吊陷阱氾濫的情形已不僅在野外深山，都會區近郊、淺山區、甚至平地山邊步道皆有出現。

在臉書上搜尋「山豬吊」，有數個相關社團例如山豬.野豬.山豬吊.山豬陷阱.討論交流區、台灣豬友會（山豬）山豬踏板專賣、職業抓山豬工會等；另外電商平台上，山豬吊也換個名字依然販售；一般民眾獵山豬的風氣形成龐大經濟規模、大量開發踏板模具鋼索彈簧，相關資訊和商品幾乎可以說是唾手可得。

動保團體：不能換個方式驅趕動物嗎？

台灣愛克特動物重生救援協會秘書長徐若菁表示，目前救援的動物已經超過2000隻，其中60％都是山豬吊的受害者。除了動物痛苦以外，也非常浪費醫療資源，而且嚴重影響國家的形象，很多佈滿山豬吊的地方都是國家風景區、熱門的旅遊、露營景點，北部像是陽明山國家公園、新店烏來風景區。

徐若菁說明放置山豬吊來驅趕動物是完全無效的、殘忍的，因為一而再再而三都看到很多動物踩到山豬吊好多次，並不會因為在該區踩到一次就記住不再去那個地方，因此農民要驅趕動物保護果園菜園，應該用更有效且無害的方式。

至於要捕捉野生動物私宰販賣、食用的人，除了違反《野生動物保護法》、《畜牧法》等，動保團體也建議，應該採用更人道、或驅趕等替代方式如誘捕籠，如果發現誤捕動物，動物可以全身而退不會受傷。

台灣愛克特動物重生救援協會創辦人Sean談及，過去英國也曾推行「改良式獵具」，但現在已經完全禁止，因為不管怎麼改良，最終還是會對動物帶來傷害，遑論這在很多山區、風景區都看得到，「若是小孩踩到ok嗎？」

林務局：已研發改良新獵具推廣使用，會再研議法規修改

立委蔡壁如表示，儘管現行《動保法》已經禁止使用「山豬吊」、「血滴子」等無差別捕捉的獵具，卻還沒有禁止製造、販賣、陳列、輸出入，而《野保法》甚至仍容許使用「山豬吊」進行獵捕，農委會不應忽視民意，請盡快提出草案到立院來討論，禁止山豬吊的使用和製造販賣，不要再讓動物誤觸殘忍的獵具。

農委會林務局保育組保育科長鄭伊娟說明，目前參考日本經驗，推動精準式、直徑限縮、有踩踏壓力限制、有鎖定環的「改良式獵具」，取代現行「無差別式」獵具，避免亞洲黑熊、石虎觸發該機關，且即便觸發了也不會把動物的腳套到死。

事實上林務局在2020年開始，為避免山豬吊口徑過大誤捕非標的物種，就著手開發精準式踏板套索，2021年改良製作出2000具到山村部落推廣使用，與農民交換、汰換原本的一般踏板套索。

林務局也坦言，農民使用山豬吊獵具，目的是在防止農損，而不在捕獵野生動物，因此林務局推廣精準式踏板套索給農民使用，要讓農民相信可達防止農損目的，就會有更多人用；若只是直接宣布禁用、開罰，反而會使山豬吊全部地下化，造成更多傷害。

對修法進度，鄭伊娟今天也說明，林務局已將《野保法》部分條文修正草案送赴行政院審核，明文禁止使用「山豬吊」等無差別式獵具，並提供改良式獵具給農民、原住民族朋友做交換，盼藉此保障動物生存空間。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁補充，針對目前電商平台仍可購買到「山豬吊」等獵具，將研擬修正《動保法》明定電商平台下架商品的義務，達到更有效的管制。

今年3月新北市則有針對販售山豬吊開罰的首例，新北市整府指出，3月8日接獲民眾通報，指稱有業者在蝦皮、露天、PChome等多處電商通路平台販賣山豬吊的組裝商品，經行文請電商平台提供資訊，非法販售山豬吊業者已違反《新北市動保自治條例》，開罰新台幣1萬5000元罰鍰。

不過電商平台露天拍賣表示，賣家往往會延伸或變形關鍵字例如「豬大吊」等，藉此規避清查，一旦違規商品被查獲下架，賣家又會想出新的關鍵字試圖闖關，如同平台與違規賣家上演「諜對諜」。露天拍賣強調，與政府單位持續配合，不定期更新違規關鍵字，若賣家上架違規商品，系統會提醒賣家不得銷售，平時也會透過人工方式清查平台上的商品是否違規。

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核稿編輯：翁世航