文：葉子

日本「打工仔」每年人均工時近1,700小時，較英國及德國分別多200及400小時。雖然日本人工時長，但生產力卻是全球最低的經濟體之一，因為日本人對工作有著堅忍及奉獻的精神，敬業樂業、專注細節、追求完美，重視產品及服務的質素多於產量。

日本追求完美的匠人精神，在種植水果界可見一斑。

每一千個蜜瓜之中，只有一個被評定為最高等級。

舉世著名的敬業精神，一度將日本由戰後百廢待興，發展成全球第一經濟體。不過，這個經濟巨人在九十年代面對金融泡沫爆破，經濟增長由7%高位下降至1%。即使至今已過30年，日本經濟仍未能重回正軌；日本人努力工作的敬業精神，卻被黑心企業利用。

大學生在畢業年會花大量時間參加招聘會、講座及面試，務求畢業前找到全職工作。

2018年，日本有超過2,000宗與工作有關的自殺事件，引起社會關注。有機構推出模擬「地獄職場」環境的活動，揭露黑心企業如何剝削員工。根據受害者的經驗，黑心企業喜歡以口號提高士氣，強逼員工接受公司文化；若有員工未達標準，上司會當眾辱罵，甚至鼓動其他員工集體欺凌。活動策劃人益山貴司認為，黑心企業出現源於日本傳統的武士道精神，平民要對君主無私奉獻；當日本面臨嚴重經濟危機時，工作就成為大家的共同目標，會將自我身分與工作機構掛鈎，而黑心企業則惡意利用這種傳統心態操控僱員。

有團體舉辦活動，讓參加者親身體驗在黑心企業工作的情況。

黑心企業會以分化、辱罵方式對待員工，令員工身心受損。

長期工作壓力容易令人患上情緒病。便利店員工清水文美多年前因公司欠缺支援，曾在4日工作84小時，每天只睡3小時，一年後被診斷患上抑鬱症。清水聽取醫生建議向公司提出放假，但公司要求他放無薪假，又拒絕補回之前的加班費。2011年，清水先生向公司提出訴訟並勝訴，獲賠164萬日元。不過，康復後的清水，竟然重返曾經嚴重剝削他的公司工作，反映僱員在職場上的無力感，即使明知被剝削，仍然願意留在「施虐者」身邊。

清水文美曾因工作過勞引致抑鬱症，並向公司提出訴訟獲賠償。

清水文美康復後卻重返公司工作，因為覺得未有足夠動力開始新事業。

曾因過勞要入院療養的前建築師KASHIWA，4年前就選擇離開僵化的就業制度，轉營為手碟老師及街頭表演者，每天按自己的心情及時間安排工作。他直言自僱人士會欠缺安全感，而且收入遠較以往低，但他覺得能忠於自己，按心意而行的自由生活十分幸福。

Kashiwa放棄薪高糧準的工作，轉營為樂器導師及表演者，認為這種生活壓力小、幸福感高。

2018年，日本政府亦意識到這種工作文化需要改變，通過一系列改革法案，推行強制有薪假期、加班時數上限等措施。有公司亦開始作出改變，例如引入下班時間電腦自動關機系統，加入體操時間等幫助員工減壓；更有公司聘請治療師為員工進行淚活治療，希望員工能透過哭泣釋放情緒。

有企業鼓勵員工進行淚活治療，希望他們能釋放工作壓力。

長久以來，努力工作是日本人的代名詞，但隨著社會轉變及疫情下的經濟打擊，日本職場壓力已到臨界點，要把握時間思考如何在保存舊有做事方式下，平衡工作及生活的新出路，才有能力跨過未來的重重難關。

（播放：港台電視31，2022年3月23日（三），晚上10時）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex