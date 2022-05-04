2022/05/04,
政治

《菸害防制法》初審：立委提「買菸實名制」，民眾籲紙菸也和加熱菸同標準禁止

《菸害防制法》初審：立委提「買菸實名制」，民眾籲紙菸也和加熱菸同標準禁止
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

網友反駁，認為紙菸跟加熱菸就譬如玉米，一樣是水煮、一樣是用烤的，但本質一樣都是玉米，但都是香菸製品，為何紙菸可以賣，加熱菸不可以。

14年未修正、號稱「全民健康法案」的《菸害防制法》今（4）日進入立法院衛環委員會審查。為了讓這部能有效降低二手煙害的法案可以順利通過審議，有網友集結在立法院外並準備了100支水煮玉米，盼喚起各界支持修法禁止加熱菸和紙菸。

《自由時報》報導，國內成年人吸菸率自2007年《菸害防制法》全版本修正後，由21.9％降至2020年13.1％。國健署2019年青少年吸菸行為調查結果，推估全國有超過8萬1000名青少年使用紙菸、超過5萬7000名青少年使用電子煙，每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸。

綜合《上報》《自由時報》報導，行政院版本的菸防法修正草案，擬將禁菸年齡提高至20歲，並納管加熱菸等菸草產品，同時禁止電子煙、加味菸及細支菸販售，菸品容器警示圖文標示面積由35％增至85％，並擴大禁菸場所且加重相關罰則。

國民黨立委林為洲提案的修法版本共有四大重點，包含買菸要看證件、賣菸不得公開陳列、禁止吸菸的場所擴大、違規販售菸品訂罰則等，長期目標是「降低總吸菸人口、減少二手煙煙害。」

立委建議：買菸也實名制

《三立新聞》報導，民眾黨立委蔡壁如指出，過去2年來有口罩實名制、快篩實名制，她建議可以推動「買菸實名制」，只要插健保卡就可以知道年齡，也不會讓未滿18歲者買到菸，可以進行年齡控管，另外，健保署裡有雲端資料庫，就可以知道公衛數字，公衛在抽菸是很重要的因子，可以知道國內抽菸人口、平均年齡等。

蔡壁如表示，還要全面禁止加味菸，以及廣設吸菸區，因為要維護已經吸菸的人口，全台灣大概有11%吸菸人口，但不是要鼓勵大家吸菸，只是要讓吸菸的人可以在固定地方，維護不吸菸人的健康，她也呼籲政府，可以在基本教育部分，比照環保基本法，要編列「菸害防制」時數，像是每年要接受菸害防制相關教育的時數，落實校園教育，防止菸害要從小著手。

《聯合新聞網》報導，林為洲指出，日前有穿著高中生制服的人喬裝買菸，大多能順利買到菸品，而且很多賣菸商店將菸品置於明顯可見處販售，應該修法下架。衛福部長陳時中表示，若強制買菸者出示證件恐引誹議，日本很多菸品自動販賣機也無把關機制，店員可以請看起來年齡較小的人出示證件，至於菸品陳列在明顯處的商店應該下架，他個人是贊成。

民間團體：電子煙、加熱菸和紙菸一樣都該禁

《ETtoday新聞雲》報導，因國民黨主張「雙禁」加熱菸和電子煙，被網友反駁，認為紙菸跟加熱菸就譬如玉米，一樣是水煮、一樣是用烤的，但本質一樣都是玉米，但都是香菸製品，為何紙菸可以賣，加熱菸不可以。

網友發起「只要煮玉米、不要烤玉米」活動，今天數百人也帶著上百隻玉米，到立院門口聲援《菸害防制法》修正案，希望能夠將加熱菸納管，標語寫著「火燒菸草能賣，水煮菸草不能賣，合理嗎？」、「送你玉米咬一口，二手煙害被趕走」的標語最後在活動結束後將布條送給國民黨立委。

《中時新聞網》報導，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍也號召十餘位媽媽到立法院，向立委喊話「紙菸是真正危害青少年健康的殺手」，並稱紐西蘭政府去（2021）年底啟動「2025年無菸行動計畫」，逐年調高吸菸法定年齡，14歲以下青少年即便長大也不能合法購買紙菸。

何若萍認為，如果能讓一個世代從未接觸紙菸，全面禁售紙菸就不再是不可能的任務；身為家長，不能把這一代的包袱留給下一代，現在就應該消除紙菸的危害。何若萍帶著媽媽們高喊「救救青少年、不要有紙菸」的口號，呼籲立委不要再用任何藉口拖延修法。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺


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