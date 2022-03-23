疑船期過長污染，台灣輸美金針菇驗出「李斯特菌」，業者：本地流通新鮮現採、熟食安全無虞

台灣銷往美國的金針菇在22日被驗出李斯特菌，該批產品是由台中的尚旺農場出品。農場與專家討論後，認為是因為船期太長、從出口到抽驗歷經60多天，才會導致金針菇受到污染。不過，台灣流通的金針菇都是新鮮現採，且李斯特菌只要加熱到攝氏72度就會被殺死，煮沸後食用都是安全無虞。

美國食品藥物管理局（FDA）在18日發布公告指出，由台灣出品的200克包裝金針菇，有可能被李斯特菌污染。對幼兒、免疫系統低下以及老年人而言，一旦被感染嚴重還可能致命，至於身體健康的人若感染，可能只會出現發高燒、頭痛、噁心、腹瀉等症奘，但恐怕導致孕婦流產。

美國FDA指出，這批由彰化縣菇類生產合作社出品的金針菇，是被運往加州分銷給批發商，以進一步賣到零售店。雖然至今還沒有與本次事件有關的感染案例，但在美國已經暫停產品的分銷手續。

根據《中央廣播電台》報導，經食藥署調查，這批金針菇總共有926箱、每箱50入，除了2箱用作檢疫外，其餘924箱全數外銷至美國。

農委會農糧署科長傅立忠接受《中央廣播電台》訪問時表示，這批金針菇外銷美國已經有一段時間，且同時也出口到澳洲、香港、新加坡等要求嚴格的地方，而業者出口前也曾自行檢驗陰性，這是首次被驗出含李斯特菌。

外銷金針菇的尚旺農場王姓業者接受《中央社》記者電訪時指出，這批金針菇在今年1月出貨，原定2月初就可以到港，但因船期問題直到3月中才到港，因此從出貨日到抽驗日歷經長達60多天。

王姓業者表示，金針菇在運輸中全程冷藏，但李斯特菌在攝氏4度還是可以生長，與專家討論後認為是因為船期太長，導致李斯特菌大量繁殖污染產品。

尚旺農場在臉書發文表示，目前台灣市面上流通的金針菇都是新鮮現採，並在合理的保存期限內供應給廣大的消費者，只要煮沸後食用，都是安全無虞的。

《中央社》報導，雲林縣衛生局長曾春美解釋，金針菇在國內是熟食，因此衛生單位不曾對金針菇做李斯特菌檢查，只有會生鮮即食的蔬果，或生熟食混合的即食食品，才會驗李斯特菌。

根據衛福部疾管署的資料，李斯特菌主要是透過污染的食物或水感染，年長者、免疫力低下者、孕婦和新生兒都是李斯特菌症的高風險族群，嚴重者會引發敗血症、腦膜炎，孕婦感染則可能導致流產、死胎或早產。

李斯特菌在攝氏4度的條件下可以持續生長繁殖，且需加熱到攝氏72度以上才會被殺死，由於李斯特菌主要是經由遭污染的食物傳染，因此將食物充分加熱、避免污染是最重要的預防方法。

疾管署的資料指出，容易受到李斯特菌污染的高風險食品，國外案例有包含生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品、煙燻鮭魚等食品，國內曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。

因此，除了牛、豬、禽、魚等肉類須充分加熱才可食用外，也要注意使用不同器具處理生熟食，避免交叉污染。至於高風險族群，要避免食用低溫保存的肉醬、即時肉類加工品和其他即食食品。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航