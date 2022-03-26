【大人學】「他對我好，卻不肯確認關係」進退兩難的曖昧階段，該有的心態與策略

文：張國洋

這次，我要來回答一個關於戀愛關係的提問。這封信的內容是這樣的：

Joe、Bryan好， 我是目前住在加拿大的G。我最近遇到一個問題，想請兩位協助解答。 我目前和一位男生處於約會階段，我們都超過35歲了，男生未婚，我則是已經離婚。我們是一個月前透過共同的髮型設計師介紹認識的，一起出去的時候他都很體貼，每天早晚不缺席的問候，也讓我覺得自己好像他的女朋友。 但不知道為何，他遲遲不肯確認我們的關係。不管我再怎麼問他，他總是回答「正在往成為女朋友的階段發展」。最近，我發現他好像也在跟其他女生見面。我想詢問Joe和Bryan，你們怎麼看待男生這樣的行為？女生該如何在這樣的關係全身而退？及打一場優雅的仗？謝謝！

對於G這份曖昧階段的迷惘，我提供3個建議，大家不妨也一起思考看看。

第一個建議：在戀愛的初期，你跟對方其實都不該急著確認關係

站在G的角度來看，男生沒有趕快確認關係的行為可能讓人困擾，也容易讓人覺得這個男生好像很壞、不負責任。但我倒認為這行為未必和性別或個性好壞有關，有一定戀愛經驗的人可能都會有類似的舉動。

他不一定是對你沒興趣，只是兩個人畢竟才約會幾次，可能還無法百分之百確認你就是「對的人」，所以無法太快做決定。需要再多約會幾次，才能判斷兩人是否要進展到下一步。

兩個人相遇的前期（也就是曖昧階段），其實有很多東西要確認：對彼此有沒有感覺？兩個人有沒有話聊？是不是持續有話題聊？這些可能不是約會一、兩次就能確定的。此外，兩個人怎麼相處？約會要一起做什麼？約會以外的時間如何互動？這往往也要花些時間才能確定。

所以，不急著確認關係未必代表對方不負責任，也可能是對方不希望之後的互動變得尷尬。你想想，萬一他急著向你告白，交往後才發現兩人沒那麼適合，那關係不就很難退回原本美好的樣子了嗎？所以多數戀愛經驗豐富的人，其實都會在曖昧階段多思考一下，不急著往下一步發展。

但當然，從另一個方面來思考，也可能是他同時還有其他考慮的對象，到底誰最好？誰最適合他？他可能也還在猶豫跟挑選，因此一下無法向你承諾什麼。

我說到這，G搞不好會想：「可惡！對方怎麼可以這麼不專一呢！」但我得客觀地說，你們兩人其實才在認識初期，因為互相有好感，所以比較頻繁地見面，就只是這樣的關係。因此，他若同時考慮其他對象，平心而論也不是什麼過分的事情。

既然他沒有百分之百確定要跟你交往，這時候你也就不能、也不該多問。因為你真追問，他也就只能回覆：「正在往成為女朋友的階段發展」。

雖然你可能會因此覺得很焦急或懊惱，很想趕快跟你心儀的對象確認關係，但遺憾之處在於，他顯然還不是這麼想的，他還在審慎評估中。不過往好處想，他沒有欺騙你，而是坦誠地跟你說他的感覺，搞不好也代表著這個對象品行端正，值得你信賴喔！

總之，會出現G這樣的迷惘，可能代表著你們兩個的條件或狀態並不平衡。我猜，他多半比你更有優勢一些，於是才會演變成「你急，但他不急」的狀況。

這也就引導出下一點。

第二個建議：如果你真的焦慮不安，覺得無法忍耐、無法等待、很焦慮，那就退開一些

你不一定要整個退出，但至少讓自己稍稍拉遠距離。

戀愛要有趣，關鍵在於兩個人要處於勢均力敵的地位。兩個人都知道這遊戲該怎麼玩、怎麼曖昧、怎麼接近、怎麼吸引，雙方就會樂在其中。

但有時候我們可能會因為戀愛經驗不足，或單純因為這個對象讓我們不理性地過度在意，於是變得患得患失，而且是高度的患得患失。例如嘗試解讀對方的每個行動、偷看他的每個貼文、然後解讀話語背後的意思，整天都在沙盤推演或是出現各種推論。這樣，你其實會變得很煎熬。

而且你的煎熬難免會化成壓力，比方說你會期待他做得更多，當對方多少感覺到這些期待，感覺到你對他的高度在意，這份戀情對他來說多半就會變得無聊，甚至對你也是。對方可能反而就會更不如你的預期，你期待他向你告白，但他卻遲遲不動作；而你若忍不住主動進攻，也很可能把對方嚇退。

因此，如果你對目前的關係感到焦慮，又不知道下一步該怎麼走，通常就代表你處在一個「等級過高」的遊戲中。所謂的「等級過高」，就是對方比你更清楚現在的狀態，但你卻茫然不清楚。這樣勉強玩下去，好處是你的戀愛能力可能會大幅進步；但壞處在於，你可能會嚴重受傷。

所以，如果你沒把握，不妨稍微讓自己退後一些，保持清醒與理智。

不過我也要提醒，「退後一點」並不是要你不玩了，而是不要讓自己靠這麼近、把心完全放在對方身上。你可以替自己安排一些別的行程，甚至也見見別的對象。

你的生活如果沒有別的重心，只圍繞著一個人轉，那狀態當然會越來越不平衡。但你的生活若能先有別的重心，把戀愛當作生活的一小部分，你就可以對這段關係稍微放寬心、擺脫焦慮並慢慢推進，搞不好也會讓對方有更高的意願和你繼續相處。

這也延伸到我的下一個建議。

第三個建議：你可以採取讓對方「失去平衡」的策略

這方法是這樣的，你從現在開始，先不求回報地替對方付出，保持熱度和他聊天、跟他分享你的生活、三五不時做些小禮物給他、時不時約他出來見面，或甚至偶爾去找他，然後做一些親暱的互動。無論找不找得到他、他有回應或回應很慢，你都不要抱怨。始終甜笑、始終熱情、始終窩心。

這樣持續大概3到4個月，然後再使出我稱為「抽出真空」的一招。

「抽出真空」這個名詞可能有點抽象，但我舉個情境來說明，你大概就能了解了。

你可以想像有個水槽裡裝滿了水，你放個針筒進去，隨著你緩緩施力往前推動針筒，針筒中的空氣就會把水推出去，這就有點像你在戀愛中「單邊施力過度」的狀態。你越用力，對方就可以越省力，所以你有可能付出很多，但得到的卻反而很少。持續按壓下，最後你會到一個針筒中既沒空氣也沒水的狀況。

但如果你反過來從「推」改成「拉」，

反向的拉力會讓針筒裡出現真空狀態，而真空狀態就會讓水湧進來填補空間。

以上這是基本的物理現象，大家應該很容易想像。