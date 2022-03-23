北市無黨籍議員林穎孟被控詐領助理費，籌不出100萬保釋金，在地檢署度過一夜

無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額估計有上百萬元。昨日（22）日遭搜索包括辦公室、住處等6地點，最終以100萬元交保。

籌不出保釋金，在地檢署度過一夜

《中央社》報導，調查局新北市調查處昨（22）日兵分6路搜索林穎孟辦公室等地點，約談林孟穎、郭姓女人頭助理共3人到案，詢後依貪汙、偽造文書等罪移送台北地檢署漏夜複訊，今晨依貪汙罪命林穎孟100萬交保、蕭新晟20萬交保。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

林穎孟昨天晚間10時許由調查局人員陪同至台北地檢署複訊，今天凌晨2時許獲諭知交保，但根據《中央社》報導，林穎孟家人一時籌不到100萬，所以無法交保，林穎孟只好在拘留室過夜睡覺。直到上午10時許友人辦理交保完畢才離開地檢署，在候保室度過8小時。

交保後接受採訪時，有媒體詢問是否詐領助理費，林穎孟回答「我沒有」，並表示聘用助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計，他們有交付工作成果，薪水是他們應得的，她不可能把這些錢放到自己口袋，完全配合檢方調查，相信事實會還原、司法會還她清白。

林穎孟也於昨日下午發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。

前同事呼籲選民年底做出正確選擇，拒絕不適任人選

《NOWnews》報導，聽聞前國會辦公室法案助理遭檢調搜索，北市無黨籍立委林昶佐在接受媒體採訪時表示，現在不是很清楚最新的情形，但是相信林穎孟會全力配合司法調查，提供相關資訊，讓司法證明她的清白。

媒體追問該案是否源於林穎孟前助理爆料，林昶佐說，這部分不太清楚，畢竟自己團隊和林穎孟辦公室是兩個不同的團隊，也不清楚她的團隊管理方式。

另有媒體問對於林穎孟的為人看法，林昶佐認為其中可能有甚麼誤會，對他來說，林穎孟不像是會這樣（涉貪）的人。至於林穎孟因為籌不出交保金在地檢署度過一夜，林穎孟是否有向林昶佐求助，林昶佐表示，現在這部分還沒收到相關訊息，知道她籌的滿辛苦的。

今早時代力量市議員參選人劉仕傑、陳志明、林泓泰召開記者會承諾，當選將公開助理費資料，杜絕相關案件一再發生。

《蘋果新聞網》報導，會中劉仕傑表示，許多議員因詐領助理費被調查，去年新黨士林北投區議員潘懷宗也同樣陷入詐領助理費疑雲，並於日前公開認罪。呼籲選民在年底地方選舉中做出正確選擇，拒絕不適任的人選，還給台北市一個乾淨的從政空間。

而會後受訪時，媒體詢問，3人是否利用前同事林穎孟博取聲量？陳志明回覆，林穎孟案件仍在偵辦中，事實與否交由司法判定，而時力一直以來的立場，就是將公費助理資訊公開讓市民檢視。

曾控告辦公室助理恐嚇，遭檢方認證前員工爆料屬實

這次涉貪爭議不是林穎孟第一次捲入爭議事件，去年《鏡周刊》就曾報導，林穎孟遭辦公室成員爆料，在職期間涉嫌詐領助理費、請生理假需要證明等，顯示其缺乏性平與勞動意識，與其在政壇的清新與關注平權的形象有著鮮明的對比。

根據《中央社》報導，林穎孟反控告5名爆料的前助理涉犯妨害名譽等罪嫌，但台北地檢署調查後認為，林穎孟確實安排葉姓男友人擔任助理，也曾向助理表示因周轉關係，可能無法如期繳納勞健保保費，並曾與助理討論請生理假是否需要附上證明，助理的指控內容並非全無所本。

除了前辦公室助理爆料並未不實以外，檢察官也勘驗5名助理與林穎孟的對話群組紀錄等資料，確認是否有林穎孟所指涉的恐嚇情節，認定前助理的指控不符妨害名譽等罪構成要件，檢方最終宣告全案不起訴。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航