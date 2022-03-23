今日本土新增2例、境外移入95例：智慧城市展再確診2例，台北場所有外賓活動取消

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增97例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲。居住縣市為台北市和新北市各一例。新北市為案22321，為了陪病家人住院治療採檢發現，22日採檢楊性，該案已接種3劑疫苗，CT值為33.7，詳細情形在疫調中。另一例案22322為案22321女兒，22日採檢楊性，CT值為13.9。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨（22）日共施打5萬6327人次，第一劑涵蓋率為83.33%，第二劑為78.07%，追加劑為48.63%。今上午10時開放第28期疫苗預約，提供77萬2221劑量能。莫德納最多佔了66萬， 目前共有2萬5359人預約，預約率為2.9%。

莊人祥表示，我國「數位新冠病毒健康證明」系統將於24日上午8時完成版本更新，新增功能說明如下：

恢復可使用護照號碼申請：因應部分民眾反應不方便使用戶號，身分驗證機制將原「身分證號＋健保卡號＋戶號」方式，其中「戶號」調整為可用「戶號」或「護照號碼」二擇一方式驗證。 新增一鍵將數位證明轉入蘋果或安卓作業系統：經與Apple及Google公司合作，提供民眾使用手機或平板電腦申辦數位證明時，系統頁面增加Apple Wallet（不限iOS 15.4版）及Google COVID-19資訊卡之一鍵加入功能，數位證明可快速儲存於手機，方便民眾取用，過程符合個資法及GDPR規範。 雲端列印碼功能新增萊爾富超商：除系統現有提供統一及全家超商KIOSK機臺雲端列印碼服務，新增萊爾富雲端列印碼服務。

揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期陽性的個案數有增加趨勢，3月16日至22日驗出320位陽性個案，較前一周280人增加14%。

羅一鈞說明最近境外生和商務人士都有增加趨勢，評估兩類人群發生重症機會不高，為妥善分配醫療資源，自24日凌晨零時起放寬分流條件，18至59歲落地採檢楊性且經現場人員評估無急性身體狀況者，均優先收治於加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所。預估輕症分流至防疫旅館者將高達93.8%。

莊人祥補充2022智慧城市展，今天早上傳出2位外賓確診，一位是波蘭籍，CT值25，另一位則是巴拉圭籍，CT值為36。目前計有3外賓確診，而展覽中8位國人隨行秘書也會列居家隔離，司機3人仍待釐清防護狀況再做後續匡列，市府人員暫列自主健康管理。

莊人祥表示現在取消所有外賓活動，所有接觸者都會匡列隔離。密切接觸者會匡列隔離10天，台北場有外賓參加活動都會取消，但其他論壇活動照常舉行，由於事前有要求提出防疫計畫，外賓與其他人員不可共用盥洗室及出入口，將進一步確認是否有落實。

訪問團有17人是在飯店採檢，並未先在機場先採檢，遭質疑防疫有疏失。對於關心外賓團採檢是否有漏洞？莊人祥回應無論是在哪裡檢測皆是遵循當天入境就一定要採檢的原則，之後會針對專案泡泡進行檢討，雖然這次在採檢上並無漏接狀況，但仍會和各部會提醒。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航