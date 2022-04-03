【專訪】安欣瑜醫師：父親癌末、八八風災，人生轉了個彎，決定返鄉把醫療送上阿里山！

文：陳雅莉

「我不在阿里山，就在往阿里山的路上。」這句話用來形容嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師暨部落健康中心主任安欣瑜，再貼切不過了。阿里山鄒族出身的安欣瑜，因為父親罹癌、八八風災，人生轉了個彎。蜿蜒的山路，引領她走入自己的家鄉部落，成為族人信賴的醫師，守護族人健康。

圖片來源：安欣瑜提供 安欣瑜現為嘉義基督教醫院的部落健康中心主任，幾乎把所有的時間投注在改善原住民健康

在鄒族部落裡，常見的深邃五官，和一雙靈動大眼睛，到了漢人社會，卻成為撕不掉的標籤。

「30多年前的社會風氣很保守，常有街坊鄰居看到我，很大聲的用悄悄話交頭接耳：『那是番仔囝』啦！」

常被投以異樣的眼光，安欣瑜從小就養成獨立自主的個性，努力讀書，學會為自己負責，用實力打破外界對原住民的種種刻板印象。當她考上慈濟大學醫學系時，母親還嚇了一大跳。

父親癌末，人生轉了個大彎

父母離異後，由於母親避談往事，讓安欣瑜離開阿里山後，幾乎與山上斷了聯繫。直到就讀醫學系第七年時，某天她接到父親來電。爸爸在電話中說，嘉義的天主教聖馬爾定醫院透過胸部X光檢查出他的肺部異常。

安欣瑜安排父親到花蓮慈濟醫院就醫，醫院幾乎動用所有科別醫師幫忙，在短短兩天內完成所有相關檢查，第三天開始化療。她的父親罹患小細胞肺癌，有「老菸槍殺手」之稱，因發現時癌細胞已有七、八公分大，無法開刀，只能採取化療。沒想到，父親做完第一次化療，隔天就把所有行李打包好，跳上火車就回阿里山了。畢竟，他還是習慣山上的生活。

就讀慈濟大學醫學系，讓安欣瑜愛上花蓮，喜歡到處爬山，從事溯溪及潛水等戶外活動。畢業後，她與花蓮慈濟醫院簽約，擔任家醫科住院醫師，甚至決定要在花蓮安身立命，「本來我只想要在花蓮當醫生，過我喜歡的日子就好。」

父親後來轉診至大林慈濟醫院，治療情況原本還算穩定，但突然間有了戲劇性變化，病況變得愈來愈嚴重，經常喘不過氣來。聽到這個消息後，安欣瑜內心五味雜陳。她心想：「很害怕這次沒去陪他，會錯過最後一次照顧父親的機會；又擔心去照顧爸爸，媽媽會生氣。回想自己成長過程中，聚少離多的爸爸也沒盡到照顧女兒的責任，我的人生實在不想因他而改變……。」

儘管內心充滿矛盾，安欣瑜還是決定向院方申請留職停薪3個月，返回嘉義，陪伴癌末父親走完最後人生。沒想到，這個決定讓她的人生轉了個大彎。

圖片來源：安欣瑜提供 安欣瑜從小跟爸爸聚少離多，但在她人生重要的場合卻沒有缺席

八八風災，觸動返鄉行醫念頭

辦完留職停薪手續後，安欣瑜從花蓮搭火車南下，準備經由南迴鐵路返回嘉義。在台東都蘭某家咖啡館時，她邊喝咖啡，邊與父親通話，同時看到電視新聞報導小林村被莫拉克颱風重創，慘遭滅村。

「和爸爸講電話講到一半，突然之間就斷訊了，之後再也聯絡不上。」

安欣瑜回憶說，當時，電視新聞並未報導阿里山的受災情況。後來，她才知道，通往阿里山之路柔腸寸斷，許多族人被困在山上，完全失聯，山上情況一切未知。

抵達嘉義後，安欣瑜心急如焚，到處打聽阿里山的情況，得知山上慘況怵目驚心，許多地方路基被掏空，整整掉了兩層樓。當地青年組成臨時團隊，號召揹物資上山。她跟著徒步將物資揹進部落，只能走到山美村。距離故鄉里佳村，徒步還要兩個多小時，卻因道路全斷而無法前往。

安欣瑜坦言，徒步上山救援時，眼見兒時記憶裡的美麗家鄉，如今因風災蹂躪而殘破不堪，一股熟悉又陌生的感覺襲上心頭。

「相隔多年，那是我第一次回到自己的家鄉，一切恍如隔世。原來我去過那麼多地方，卻不認識自己的家鄉。」

她突然感悟：「我完全不認識自己的家鄉。我沿途打聽爸爸的消息，那時候才發現鄒族有很多跟我一樣姓安的人。大家告訴我，我的阿公是誰？我是誰的孩子？那是第一次讓我覺得，我好想認識自己的故鄉。」

喜歡花蓮的安欣瑜，又陷入掙扎：「我到底要不要回嘉義？」然而，眼睜睜看著癌末父親，因當時阿里山對外交通全斷，竟受困山上一個月，才被醫療直升機後送下山就醫。這種煎熬心情，加上距離留職停薪的期限只剩一個月，讓她心一橫，下定決心，「當下我就告訴自己，即使必須賠違約金，也要返鄉服務！我想到阿里山工作，也想陪爸爸走完人生最後一程。」

開啟居家醫療，走進病人家中

剛到山上駐診兼巡診時，安欣瑜發現族人因交通不便及自身醫療觀念不足，往往錯過治療先機，「而且他們很會忍痛，在醫師、醫護人員面前，不太敢問問題。」還有許多病人連到醫療站的能力都沒有，都是由家屬代為領藥。

「既然他們不方便來醫療站，我們就去家裡看他們！」

安欣瑜萌生此念頭，等待契機。2016年2月，健保署實施「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」，她第一時間向醫院申請阿里山居家醫療。在院方支持下，安欣瑜組成居家醫療團隊，帶領護理師、藥劑師、居家照顧服務員及社工一同上山，主動走入病人家中，為許多臥床、行動不便的患者解決回診不便的問題。

除居家醫療外，安欣瑜與團隊成員還耗時2、3年挨家挨戶進行家戶健康調查，建檔成資料庫，以便後續追蹤，提供連續性照顧。

「我們會把病人列入納管，若沒來看診，就索命連環Call；找不到本人，就連街坊鄰居、親朋好友也會接到我們的電話。」看似玩笑話，卻透露出安欣瑜與團隊成員認真的態度。

圖片來源：安欣瑜提供 護理師林芳伃、社工藍素利、志工藥師賴順澤、和司機大哥高重英等等，都是安欣瑜山區居家醫療團隊的戰友，與阿里山的居家服務員們一起照顧山上的個案

居家醫療與長期照顧結合後，更需要仰賴居服員協助。安欣瑜成立Line群組，由居服員每天回報狀況，「我中午吃便當時，常邊看他們傳來病人傷口的照片，邊給予處置建議。」

預防重於治療，提升健康識能