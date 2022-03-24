父母視兒女為財產，台灣的「徐熙媛們」離鐵籠鐵鏈有多遠？

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）

女星徐熙媛再婚，母親黃春梅發文「不要強（搶）我的女兒、兒子」，喧騰一時。似乎是警告女婿韓星具俊曄，不准搶走徐熙媛。但黃春梅何時有了兒子？

後來黃春梅表明，怕徐熙媛的兒女隨父母搬去韓國。平淡中見驚悚，原來在黃春梅心目中，徐熙媛的孩子不是徐熙媛的孩子，而是黃春梅自己的孩子。她是警告徐熙媛不能搶她的孩子。

不是關心孩子的福利，是主張「是我的，不要搶」，自戀的佔有慾。

沒想到續集更恐怖。

近日〈王偉忠賀大S閃婚 應先搞定汪小菲〉報導中廣董事長趙少康喜迎王偉忠開節目，對其前經紀藝人徐熙媛再婚，王偉忠說給予祝福，認為是人生往前跨了一大步，但他跟徐媽一樣身為長輩，都會把事情想得更遠，希望大S能先搞定汪小菲跟兩個孩子。

接著王偉忠反覆勸告徐熙媛，一切應以孩子的未來為重，彷彿暗示再婚會毀了孩子的一生。而讀者卻看不出孩子有何危險。

儘管模糊其詞，仍被留言砲轟「婚都離了還管人家，難道要徐熙媛替汪小菲供個長生牌位」。逼得報導刪去相關字句，又把「搞定」一詞改為「處理得一切圓滿」，唯獨新聞標題殘留「搞定」二字。雖消失於內文，問題本質不變，究竟王偉忠主張徐熙媛怎樣才叫「搞定汪小菲」、「處理圓滿」？

遠兜遠轉不敢說出口，可能性之一，就是替汪小菲抱不平，自任法官，判女人離婚該把小孩「還給」前夫。威脅如不遵命照辦，就是毀了孩子的未來。

話一說白，委實驚悚。不相干跑來越俎代庖的人多了，但主張孩子留在母親身邊就是誤了孩子，請問他憑什麼認定徐熙媛不適任母親。原來去年11月徐熙媛離婚，王偉忠宣稱與汪小菲也有交情，知道汪小菲其實很難過，因為捨不得孩子，捨不得這段過程。

12月汪小菲發文想念女兒，中國網友認為奶奶（汪小菲的母親張蘭）應該也很想念，建議汪小菲「要回來吧，我們內地三觀比較正」。

徐熙媛再婚，聲明孩子的爸爸永遠是小菲，她永遠把孩子擺第一。許多中國網民忘了前一秒還在罵汪小菲外遇，指「愛國心強烈的汪小菲，可能無法接受兩個小孩改叫具俊曄爸爸」，「要是大S嫁給了韓國人，那就把汪小菲的兩個孩子送回北京吧」。逮到機會報冬奧韓服、韓選手批供餐簡陋、到判韓犯規等爭議之仇，拿汪小菲做出氣的幌子，這批網民要拆散外國母子來成全自己的愛國，口氣之正義凜然，世間難見。

其實近日汪小菲直播，透露每天跟女兒視訊。根本不用網民替他討伐邊疆叛亂。

可以醒醒嗎。

沒人要汪小菲問過徐熙媛同意才可外遇，那麼張蘭想不想孫兒女、汪小菲接不接受小孩叫具俊曄爸爸，應該徐熙媛去思考自己如何犧牲配合嗎？是張蘭、汪小菲要靠自己接受。沒人問小孩接不接受沒有媽媽、徐熙媛接不接受小孩搬去北京，已經一堆網民挑唆汪小菲搶小孩孝敬母親，就是社會現象，信仰公婆先天有權持有小孩。

徐州八孩之母事件，只能發生在這種環境，容許視女人為洩慾與傳宗接代的工具，掠奴者的福利優先於小孩的福利。

《自由亞洲電台》〈中國拐賣婦女現象深層分析〉報導2011年冬，紐約人權組織「中國婦權」解救被拐婦幼，去安徽大別山三次，才見到19歲的鄧露榮抱兒子躲柴堆，一句話也不說。兒子眼睛發炎，已全盲。成群村民包圍救援者，不准曝光犯罪。報案，派出所也不理。

原來她老家在安徽農村，父親棄養，13歲時被教師強姦，14歲，叔叔把她賣給中年男人為妓。每天讓村中老小嫖一次20元，五年來男人收的錢蓋了房子。她受不了眾多男人虐待，躲到山裡睡草堆，偷吃莊稼。但每次還是回家，就為看兒子。

公婆、村民、警察、醫生、民政部門、計生辦、街道辦事處、鄉政府、村委會，整個拐賣利益鏈，相信小孩是夫家財產，不應歸屬他的母親，這種信仰就構成了囚禁婦女的鐵鍊和鐵籠。婦女被拐賣不能跑，跑了就一輩子看不到孩子。社會輿論不怕媽媽看不到孩子、孩子想念媽媽，反而全心擔憂爺爺、奶奶和爸爸不開心。

網民就煩惱張蘭想念孫兒女怎麼辦，以後孩子叫別人爸爸、汪小菲怎麼辦，進而教唆汪小菲搶孩子。思路與拐賣同出一源。

Photo Credit: 中央社 大S前夫汪小菲

獨裁者視全民為其私人財產，群眾的生命、財產、自由，全憑獨裁者的好惡處置。在極權之下，父母同樣視兒女為財產，兒女的婚姻生育，須以服務父母的需求為主。兒女的兒女，當然還是祖父母的財產。不但媳婦不是人，連孫兒女也只是聽憑祖父母發落的物件，張蘭、黃春梅很覺得自己說了算。

但在民主社會，就得跟孩子的媽商量，跟孩子商量，尊重對方是個人。

王力宏返台探視李靚蕾的孩子，因為帶了助理而被擋在門外。讀者不懂為何嚇到李靚蕾驚恐萬狀，一科普才知有許多案件，「搶小孩」不只是上法庭，還有人動手搶。

2019年，新北市的葉小姐控訴，分居的丈夫、公公一群人衝到放學的幼稚園搶走兒子。老師追上去抓人，頭髮被扯，胸、腹挫傷，驗傷要告。父子直奔機場飛泰國。葉小姐獲幼稚園通知，也趕到機場報警，不滿警方推給移民署，移民署推給航警、專勤隊，晚間9點才知小孩已出境。