《工作焦慮》：許多看似表現良好的人，實際上卻是處在隨時會「溺水」的狀態

文：艾德里安．高斯蒂克、切斯特．艾爾頓

史丹佛大學的鴨子

雖然克蘿伊很快就發生職業倦怠的狀況，但是有許多人是多年來都在跟強烈的情緒對抗，並且變得善於隱藏這些跡象。雖然在新聞媒體上可以看到許多針對焦慮程度越來越嚴重的報導，但是在職場上，對焦慮的恥辱感仍然很強烈。大多數人都不願意跟任何人討論他們正在經歷的問題，除了親密的家人跟朋友之外，甚至很多人連對親近的人都無法開口。

當然，和別人聊到工作量過重是很常見的事：你能想像他們要求我做多少工作嗎？但是，工作量超過負荷與焦慮程度超過負荷，是兩件不同的事情。要揭露你的工作導致你焦慮，這仍然是很大的禁忌，在那些員工會擔心工作不保的職場環境中更是如此。有些人告訴我們，說出心理健康的問題，可能會影響他們在工作上的發展機會，其他人則擔心被邊緣化，或是被其他人輕視。

我們訪問的一位千禧世代解釋道：「如果我流鼻涕然後請病假，沒有人會對此有異議，他們會希望我待在家。但是如果我承認，自己因為心理健康而需要請一天心理健康病假，我將會有無窮無盡的困擾。不用了，謝謝。」

雖然在《健康保險隱私及責任法案》（HIPAA）的時代，主管不該打探員工的心理或身體健康狀態，但還是該詢問員工的狀況是否都還好，並以團隊成員在碰到個人狀況相關的任何問題時，對於找老闆討論都能感到自在做為目標。

然而，我們訪談的大多數領導者，都有一種誤解。由於他們大多想不起來，最近一次員工跟他們討論焦慮或憂鬱的問題是什麼時候的事情，所以他們就假定他們的團隊不用擔心這方面的問題。他們還會與我們爭論說，他們和員工的溝通管道都很開放，而且員工都會與他們溝通其他方面的問題。

這些也許都沒錯，但是，當談到心理健康時，溝通的管道是封閉的。每4個焦慮的人之中，只有1人曾與自己的主管討論過這個問題。其他人呢？其他人則是將自己的焦慮隱藏起來，而且很多人是從學生時期就習慣這麼做。

「鴨子綜合症」（the duck syndrome）這個詞來自史丹佛大學，他們發現這所高壓大學的學生與其他學校的許多學生，都在偽裝自己，他們努力地表現出從容，裝作毫不費力就跟上所有的課業目標，就像是鴨子看起來優雅地在池塘水面上划行。

但是如果打破表面往水面下看，這些優雅、平穩划行的鴨子，水面下的雙腳是拚了命地踢水，就像這些學生，其實是用盡全力，才讓自己不要往下沉。

在工作的團體中，許多看似表現良好的人，實際上，卻是處在隨時會溺水的狀態。幾乎我們碰到的每位領導者，都可以回想起某一個有價值的員工，因為壓力和焦慮變得太嚴重而再也無法工作。其中一位領導者用非常憂慮的語氣說：「我看著我所碰過最聰明的員工，在我的面前慢慢崩潰。」

搞失蹤、人間蒸發的情況變得越來越普遍。《今日美國》（USA Today）日報針對企業組織的一項調查發現，多達一半的應徵者或是員工，都曾對雇主展現某種符合即將搞失蹤的徵兆，例如放棄面試或是曠職。一位主管分享說，回想起來，她錯判了某位員工所展現的徵兆，這位員工某天就突然不來上班了，在這之前，他對同事越來越不耐煩、工作效率下降，且請病假的狀況增加。

焦慮的症狀有時候很微小，就算是家人或是最親近的人也不一定會注意到。HR Leaders的聯合創始人兼Podcast 主持人克里斯．雷尼（Chris Rainey）的狀況就是如此。雷尼告訴我們，他從孩提時代就感到高度的焦慮，但是他對所有人都隱瞞了這一點。

「我從事銷售的工作，身處在一種高壓、華爾街之狼的文化中。焦慮感會越來越大，有那麼幾天，甚至幾週，我會無法離開我家。我想走出大門，但是焦慮就會發作。我很擔心：他們會不會不讓我升職？他們會不會認為我在說謊？這個外向的人每天都在講電話，竟然會焦慮嗎？是的。」

雷尼已經結婚十幾年了，他甚至無法向妻子坦承這件事。「如果有派對，我就會為自己無法出席找理由。我在一大群人之中會感到焦慮與不知所措。我擔心我會在派對上焦慮發作，這是一個惡性的循環，你對自己的焦慮感到焦慮。」

最後，就在一年前，雷尼在他的Podcast訪問一位來賓—聯合利華的學習長提姆．蒙登（Tim Munden）。提姆談到心理健康狀態和他自己的創傷後壓力症候群（PTSD）。「我覺得自己像個偽君子，」雷尼說。「提姆展現他的脆弱，分享他的挑戰。我決定第一次談論我的症狀。那非常可怕。我知道我的妻子會聽到，我的員工、我的共同創辦人還有和我一起長大的那些人，都會聽到。但那是我生命中最突破性的時刻之一，那股重擔從我的肩上卸了下來，令人難以置信。」

雷尼說，他生活中的每個人都團結起來支持著他，現在，他擁有了他一直需要的支持網絡。「我可以對我的妻子或我的團隊說，我需要休息，我感到不知所措、焦慮。他們的反應就是：當然，沒問題。」

這位執行長現在對他的團隊中是否有需要休息的人非常敏銳，例如有人可能需要休心理健康假，或是有人需要其他人幫忙分攤工作。他關心這些可能在水面下拚命划水的人，「有時候，在內心承受煎熬的往往是那些最有自信、最外向的人，這很難說，」他接著說，「他們每一天、每一分鐘所耗損的心理能量可能很大。我現在可以有更多時間花在我的家人跟我的團隊上。我在工作上更快樂，也更有效率。」