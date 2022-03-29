NUEIP號召世界地球日「不紙」做環保 續約植樹地球好

世界地球日即將邁入第52個年頭，在今年的主題「投資我們的星球」中，「落實永續商業模式」即是其中重要的行動理念，加上近年ESG意識抬頭，許多企業經營時，除了考慮獲利外，如何落實環境資源分配與永續發展，更代表了企業的社會責任領導力。雲端人資系統的服務商NUEIP人易科技也推出續約優惠活動，號召企業一起「『不紙』做環保」。

Photo Credit：NUEIP人易科技 以電子表單取代紙本化流程，節省成本及空間，友善地球環境。

在環保意識的風潮下，許多企業開始規劃「無紙化辦公」，將行政文件、紙本單據電子化，不僅節省成本跟空間、友善地球環境，更能夠提高企業內部流程的管理效率。

然而部分企業主未能了解導入電子化系統的真實用意，在執行相關行政流程時，先是在線上完成電子簽核，同時又透過紙本做訊息傳遞與資料保留，造成行政流程更加繁瑣，自然影響企業員工的配合意願。

人易科技總經理曹忠勇即表示：「企業要真正達成無紙化辦公的條件在於信任觀念的建立，企業須認同資料的形式不限於實體的一張紙、一份文件，資料的傳遞也不需要面對面或長時間的準備，只要有清楚的流程規範，即可在短時間內將資料完整送出，相信數位的存取性與安全性，是企業邁向無紙化的第一步。」

Photo Credit：NUEIP人易科技 電子化系統讓人事行政不必再面對繁雜的紙本作業。

人易科技同感企業在數位轉型的過程中，可能面臨種種資料移轉、教育訓練的陣痛期，設計整合了多種第三方雲端服務，如LINE、Google Workspace、Microsoft 365，讓員工不用改變既有使用習慣，輕鬆執行上下班打卡、查看今日待辦事項等，也廣納使用者的建議，開發更符合使用者經驗的功能，大大降低了員工對於數位轉型的不適性。

Photo Credit：NUEIP人易科技 NUEIP整合多種第三方服務，降低員工對數位轉型的不適性。

除此之外，NUEIP人易科技對於服務顧問人員的教育訓練也不馬虎，「我們取之於『人』，也要回饋於『人』」，曹總經理說到：「我們的產品跟人息息相關，設計給人用、也因人的所需讓產品變得更好，因此我們極度重視客戶的體驗，從網路接觸點，一直到實際面對客戶的業務、客服顧問，甚至產品的使用者體驗、功能優化與迭代的訪談等，完整的使用者體驗旅程，都是我們極為重視且不輕易妥協的信念。」，正因為人易科技對顧客服務的真誠、對顧客體驗的堅持，顧客才能讓感受到超乎預期的滿意價值，更在去年疫情期間，交出企業續約率92%以上的亮眼成績單。

今年四月，人易科技響應世界地球日，推出「『不紙』做環保，續約植樹地球好」的優惠方案，4/1起至4/29，續約一年即贈送5張電子表單；續約兩年，再加贈1個月的使用天數，且NUEIP再加碼捐出每張訂單所得 1% 給「台灣山林復育協會」，期望透過續約優惠活動持續喚醒企業對全球環保的意識。

了解更多：https://www.nueip.com/tc

本文章內容由「NUEIP人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。