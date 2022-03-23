補貼332億取消強積金對沖，誰是始作俑者？

取消強積金對沖嘅爭拗持續多年，梁振英2012年選特首時已經提及相關議題，政府終於提交條例正式草案。而政府為爭取商界支持草案，最新消息將預留332億元（港元，下同）設立一個為期25年的計劃[1]，資助商界因取消對沖而需要按法定責任支付的遣散費同長期服務金。

草案終於去到「埋門一腳」，取消強積金對沖機制當然大家樂見，但諗番成件事，究竟邊個係成個對沖安排的「始作俑者」?

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對沖安排前世今生

翻查條例歷史，遣散費及長服金分別於1974年及1986年引入《僱傭條例》，前者以補償僱員因企業倒閉或職位被裁減時的損失，後者則保障裁員以外的原因離職的補償。重點是離職的原因均不是僱員的錯，故此有需要另行對僱員補償[2]。必須強調的是兩者的源起均與退休保障無關，所以對沖變相剋扣退休金，於理不合。

今天強積金不合理的對沖安排，亦源自引入遣散費及長服金該條例之時，因享有長俸福利的公務員不可能獲得遣散費，「因此認為類似原則亦適用於私營界別，即僱主按年資支付的酬金或公積金供款可以用以抵銷遣散費」[3]。這個理由用今日眼光看，似乎混淆退休保障與被裁員補償兩個概念，理據薄弱，看似是當年政府為減低商界反對之舉。

始作俑者是誰？

如果再考據當年的立法會意見書，可找到不少商界團體有強烈要求設立強積金時要延引對沖安排。1995年，工商專業聯會以保留對沖作為條件，換取其支持設立強積金[4]，而審議強積金條例草案審議委員會主席為商界代表唐英年，最後整個審議過程中取消對沖安排沒有成為焦點。有趣的是，現任的勞福局局長羅致光，亦是前立法局強積金制度小組委員會成員，他們可謂是強積金對沖安排的始作俑者其中之二。若然當年一早取消不合理的對沖安排，不合理的狀況就不必等足近30年才終結。

Photo Credit: AP / 達志影像

有錢貼取消對沖，無錢推全民退保？

時間回到2016年，當周永新教授提出全民退保的500億起動基金時，當時還是政務司嘅林鄭月娥認為政府須即時動用226億，帶來「龐大財政負擔」，擔心「錢從何來」、須顧及財政可持續性[5]。

以同一標準看，今次取消強積金對沖的企業補貼或更不可持續：企業補貼計劃已構思多年，由初步構思取消對沖安排時的79億增加至172億，然後在2018年時「約晤了主要持份者」後，將資助金額進一步增至293億[6]，現時最新的金額為332億，比當初足足增加3.2倍；資助年期由12年，增加至25年。早前有商會甚至估算取消對沖的「額外」開支達8,400億[7]估算合理性成疑，但未知政府會否進一步加碼，逼近專家提議全民退休保障起動基金的500億規模。

這不禁令人質疑，為何政府能夠332億補貼取消強積金對沖，卻聲稱無錢加多幾百億設立全民退休保障，而後者可一次過從根本解決退休保障的缺口。誠然取消強積金對沖本身不是一件壞事，而部分中小企確實面對取消對沖而面對的資金問題，這亦是政府今次推出企業補貼的最大論據，但現時政府的方案雖然主打「惠及中小微企」，不得不察的是大型企業的僱員數目佔香港整體達54%[8]，補貼加碼真正出發點大家自行判斷。無論如何，其實此金額已經距離全民退保方案（周永新方案）起動資金相差不太遠，令政府在全民退保方案最後的財務理據更顯薄弱。

注釋：

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin