國民黨提名謝龍介出戰台南市長：在地深耕30年「鐵杵磨成金箍棒」，期待換黨、換人做做看

面對2022地方選舉，民進黨提名台南市長黃偉哲競選連任，國民黨經由中央協調有意參選的立委陳以信、台南市議員謝龍介，秘書長黃健庭今（23）日在中常會上正式宣布，經過多次協調，確定提名謝龍介參選台南市長。謝龍介表示，六都之中，只有台南30年來都沒有政黨輪替，他期待這次換黨、換人做做看。

台南市議員謝龍介長期耕耘台南，率先拋出將投入台南市長選戰，臉書粉絲專頁早已改版更名「台南市長參選人」，但黨內另有對手、不分區立委陳以信表態參選，黨也遲遲未敲定提名，今終於定案由謝龍介參選。

國民黨主席朱立倫表示，謝龍介長年深耕台南，可以算是百煉成鋼，經過在地30年的磨鍊，除擔任多屆台南市議員，也擔任過地方黨部主委以及中央黨部副秘書長等職務，對台南市非常了解，謝龍介已經「鐵杵磨成金箍棒」，這次謝有決心、毅力為台南市民努力。

朱立倫表示，至於另一位優秀人選、國民黨立委陳以信，地方也充滿期待，但陳願意陪謝打贏這一場選戰，這就是展現黨內團結。年底選舉是今年國民黨最重要的政治任務，經過多次協調以及中央選舉策略會報徵詢協調，並由中央提名委員會通過，建議提名謝龍介參選台南市長。

朱立倫並當場詢問中常會有無異議？全場中常委一起鼓掌通過。

朱立倫在發表談話也表示，國民黨目前在地方有14個執政縣市，而且即將要改選縣市長，對於所有未來國民黨的縣市長候選人政見，最近黨中央已請國民黨智庫負責研擬政見。

謝龍介深耕台南，但選立委都失利

謝龍介過去深耕台南，其市議員任期從未合併升格大台南之前，在2002年就開始至今，過去也曾任台南市黨部主委、黨中央文傳會發言人、國民黨副秘書長職務，對國民黨內事務十分熟悉。

謝龍介曾在2009年通過中國國民黨黨內初選，獲提名參選原省轄市台南市市長，後因台南縣、市合併升格為直轄市而停止選舉。後來於2010年合併後繼續連任市議員，不過他並不甘於議員一職，曾於2012年、2016年、2019年和2020年參選立委，但以落敗收場。

謝龍介口才佳，以輪轉的台語和穩健的台風知名，在台南市議會跟時任市長的賴清德「一生監督你一人」，也廣為流傳。2018年全台韓流後，謝龍介和韓國瑜多次合作造勢活動，兩個人幽默風趣的舞台表現讓謝龍介的人氣更上層樓，謝龍介當時一舉拿下2萬多票，為全台南市最高票當選的市議員。

據了解，經黨中央協調，陳以信跟謝龍介已獲得共識，決定由謝龍介代表國民黨參選台南市，兩人有望選前同台營造國民黨大團結的必勝氣勢。

未改制前的台南縣和台南市已經25、29年都沒有政黨輪替，對藍營來說，這是艱困選區，不過謝龍介也認為這是他的機會，加上綠營因為黃偉哲的「線民風波」內部團結並不穩定；台南鄉親也會有對於改變的期待，他已經在台南深耕多年，這次會全力以赴。

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核稿編輯：翁世航