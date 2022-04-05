《今天也因為難相處的人而心累》：剖析積極進行「漁場管理」的做作型人格障礙者

文：鄭熙靜

剖析做作型人格障礙

做作型人格障礙指的是為了引起他人的關心或喜愛，過度地努力或情感表現浮誇。雖然隨著年齡增長，症狀也會逐漸趨緩，但在老年時出現憂鬱症的情況非常普遍。全世界約有2％的人口屬於做作型人格障礙，且女性的比例高於男性。

觀察重點1：難以接受自己不是眾人矚目的焦點

做作型人格障礙者很討厭一個人做事或是被單獨留下，需要他人不斷給予關心、保護和喜愛。他們在人際關係或是戀愛初期，會散發出多變、強烈、完美的魅力，一舉擄獲對方的心。不過，做作型人格障礙者會持續向對方討取過度的關注與呵護，如果不接受其要求，他們就會嚴重陷入挫折、不安與憂鬱之中。因此，隨著時間推移，做作型人格障礙者會讓對方感到十分疲憊與沉重。

在各種聚會上時也一樣，周圍人的視線與關心會成為他們很大的活力來源。此外，做作型人格障礙者擅長解讀他人心思，能夠掌握對方想要什麼，並且配合對方的期待來展現自己。接著，他們會把對方拉到和自己同一陣線，然後對其進行控制。

在聚會時刻意遲到，就是做作型人格障礙者吸引關注的技巧之一。在首次的聚會上，他們會愉快、盡興地與人聊天，一邊配合對方想要的模樣，──一邊將氣氛引導成以自己為中心。如果集中在自己身上的目光突然轉移到他處，他們為了再次引起關注，會刻意誇大故事、假裝生病，甚至不惜用謊言來獲取眾人注目。

電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）是以南北戰爭及戰後重建為背景，描寫南方貴族社會崩潰的過程。電影女主角郝思嘉氣質強烈、敏感，且喜歡吸引他人視線。此外，她不僅充滿活力、仰賴直覺判斷，還熱愛追求刺激，具有許多做作型人格障礙的特徵。

崔小姐（39歲）參加了30～40歲之人組成的房地產研習會，由於她講話的方式機智又幽默，口才非常好，只要一加入對話，就會讓整體氛圍大不相同。此外，崔小姐善於自我管理，因此外表看起來比實際年齡小很多，穿搭也是引人注目的華麗風格。她經常對周邊的人表現出體貼、親切的舉動，所以初次見到她的人，在整個聚會上都對她最有好感。

不過，如果仔細深入觀察，就會發現崔小姐有許多獨特之處。首先，她在每一次的聚會上都姍姍來遲，且不管人們對話的主題是什麼，她都可以「啊∼」地中途加入，然後將對話的流向轉換為自己的故事。其次，崔小姐在他人發言時，總會誇張地大笑或反應，最終把其他人的視線集中到自己身上，偶爾還會在聽到一半時突然流淚，如果向她問起理由，她會表示因為想起過去遇見的某個人。

有一次，她和聚會的組員們一同前往房屋仲介公司，途中她還不斷更換衣服，竭盡所能地追求成為眾人焦點。

觀察重點2：在人際關係中做出誘惑、煽情或挑釁的行為

做作型人格障礙者會將自己的外貌打扮得相當華麗、完美，並且對異性做出誘惑性的舉動。然而，他們的行為並非出自真誠的關心，反而比較近似於所謂的「漁場管理」。

也就是說，比起性方面的快感，他們更希望得到認可、尊重及保護，於是會利用自己的身體做出帶有誘惑性的行為；就算在私生活方面混亂，也不是基於享受性愛的快樂，而是因為在那樣的關係裡，可以獲得他人的憐愛與矚目，這才是做作型人格障礙者的真正渴望。

因此，也有心理學家分析指出，具有濫交行為的做作型人格障礙者，其實反而在性欲上較為冷淡。此外，即使他們在與異性交往的過程中陷入浪漫幻想，也經常很快就感到厭煩並予以中斷。

在A企業上班的千小姐（33歲）外貌極具魅力，服裝打扮也十分華麗，所以不管走到哪都會一下子就引起人們注意。千小姐很喜歡與人來往，不僅朋友眾多，各種聚會也相當頻繁，且無論在哪一個場合上，她總是能成為全場焦點。

不過，最近因為在聚會上發生的幾樁誤會，讓她變得很難再出席參與。其中最嚴重的事件，是團體中某位成員的妻子找到聚會地點來，質疑千小姐和自己的丈夫有不當關係，為此大發雷霆。

其實，千小姐已經不是第一次經歷這種事，在公司和其他聚會上，她也經常捲入類似的誤會中。千小姐對周邊的人總是表現得過度親密，和男同事相處時也毫無顧忌，這樣的行為模式就男性的立場來看，很容易誤以為千小姐對自己特別有好感。此外，女性成員們也認同她的這些行為確實足以引發誤會。

觀察重點3：利用身體魅力勾起他人關心

做作型人格障礙者認為吸引他人關注的最大武器就是「外貌」，因此，他們會比其他人更熱衷於打扮自己的外表，為此投入大量的時間、金錢和心力。其中最具代表性的，就是他們通常會是整型外科與健身中心的常客。

此外，他們很了解自己的魅力點在哪裡，也十分擅長打扮外貌，無論走到哪裡，都能打造出足以引人注目的風格，有必要的話還會一天換好幾次裝扮。在服裝方面，他們經常選擇華麗的原色，過度裸露也是其特徵之一。

在與人對話時，做作型人格障礙者也時常展現出魅惑的模樣，像是刻意扭動身體或是拋媚眼等。他們並不是只對有好感的人如此，而是對所有人都擺出類似的姿態。

男性做作型人格障礙者為了吸引他人注目，除了致力於外貌方面的打扮，還會對自身的能力、名譽和權力等表現出執著，過分追求成功與出人頭地，並以此做為炫耀。此外，他們認為自己必須具備卓越的口才與幽默感，所以會爭先恐後地展現自己的風趣，或者過分誇耀自己握有的知識與情報，像是房地產、股票、高爾夫、汽車、足球等能夠引起他人關注的主題。