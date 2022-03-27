【影評】《完美監護》：長照綁架題材新穎，「善惡終有報」的收尾使本片層次無法昇華

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

2020年電影《完美監護》，2021年就於台灣的院線上映，當時並未獲得太多討論。但在線上串流時代，隨著網飛播出此片，《完美監護》成為網飛排行榜前幾名，也開始有了不少網路討論。

連醫療保健雜誌都以電影劇情的「長照詐欺」，專文討論此一現象。就影史來說，很多時候電影上了院線，並不被關注，總在發酵之後，才隨著時間被觀眾記憶。《完美監護》也是其中一個例子。

長照綁架題材新穎，以題材烘托出女主人設

本片選擇了「長照詐欺」作為題材，描述女主角羅莎蒙派克開設一間長照公司，她跟同志女友攜手透過美國的法律漏洞，詐騙老人的金錢。

那間公司詐騙的模式，是先鎖定獨居或缺乏兒女照護的老人，透過醫生開醫療證明，證明老人無自理能力，再透過法院拿到行政監護權，把老人關在配合的照護機構，然後以各種費用為名，詐光老人的財產。

問題是很多老人明明神智清楚又可自理，卻因為法律而失去自由與財產。有的老人有兒女，但兒女都被各種手段阻擾，連絡不到老人。有的為此焦急。

電影開場，就是一個媽媽被公司奪走監護權的兒子，他即使透過法律訴訟，法官僅相信女主角（專業代理資格）與醫生證明，依然不把他的母親判定可以「出院」，還被認為是肖想母親的房子與財產。兒子最後敗訴，對女主角撂狠話，但女主角不為所動，她知道會叫的狗根本不會咬。

女主角不斷開發客源，隨即盯上一個單身富有的老太婆，以同樣手段把老太婆關到療養院，隨即變賣其房子財產，並意外發現老太婆有沒入帳的數百萬鑽石，因此狂喜。

但那個老太婆背景神秘，並非單身，而是有一個兒子。那個兒子發現這個狀況，便透過「自己」的方式，要把母親救出來，與女主角展開一場大對決。

Photo Credit: Netflix

這是《完美監護》的故事主線。單就這個故事設計，可以讓電影有兩種走向。一個是成為黑色幽默的喜劇片，一邊嘲諷美國制度與社會文化漠視老人，一邊讓「全都不是好人」的男女主角展開一場鬥智鬥力的對決；又或者以社會議題探討的黑色角度，去講美國法制疑似侵犯人權的疏漏，與美國複雜的醫療長照弊病。

但編導J・Blakeson並沒有這麼做，他甚至沒有把長照議題當成核心，前面提到的情節只是引子，重點是要刻畫女主角為求成功不擇手段的心境，把可以發展為嚴肅議題探討的背景，變成了純粹的「犯罪電影」。

這本身就是J・Blakeson要追求的電影爆點。犯罪片如此之多，幾乎所有犯罪動機與鋪陳還有角色的行動，都建立在「社會邏輯」的合理性之上。

小人物、黑幫政客、讀書人、中上階層，面對各種犯罪動機與危機時，都會有一種刻板印象的處理態度與方式。例如老師或教授可能衝動殺人，或智慧型犯罪，而貧民窟的人們常因故被捲入幫派鬥爭，警探很容易以執法人員的心態（常常會翻轉）處理事情⋯⋯。

但《完美監護》的背景就已經是一個聳動而沒什麼前例的上佳題材，女主角的身分設定可以是任何人，可以完全由編導無視社會規範捏造他的動機與態度，這也就構成片中爆點的最大懸念。

女主角詐騙一個神祕老人，結果神秘老人背後有個兒子。那個兒子一開始身分不明，但隨著劇情演進，觀眾也就知道原來男主角是俄羅斯黑手黨老大。任何正常人都會評估風險。以邏輯來說，女主角有經營良好的長照監護公司，知道惹上黑幫後，最多就放棄一個案子。

如果為了500萬的鑽石，然後被黑道追殺，那不但得逃亡放棄自己的基業，還可能有生命危險。有點理智的人都會收手。就如同女主角的女友，認為根本不值得惹上黑道，放棄老人也就算了。

偏偏女主角不這樣想，她認為俄羅斯黑幫沒什麼好怕的，因此決定與男主角奮戰到底。由於電影並為提及女主角的出身背景，只不斷的強調她「弱肉強食」、「我就是要贏」的人態度。結果她還真的就只有一般上班族的能力，沒有格鬥或槍砲使用的訓練，全片以外行人手法，跟男主角周旋。

這個套路可說相當罕見，模式上比較像一般驚悚片中，平凡人主角對抗怪物的做法，透過環境與局勢來克服困難。只是被套用在長照議題的犯罪片上，使得整件事變成了一種驚悚元素。觀眾既不懂女主角幹嘛冒險，更不懂連槍都沒有的她，要拿什麼跟黑道大哥對抗。

而隨著劇情的揭曉，竟然是翻轉又翻轉的結果。女主角憑藉著「一般人」能用的手段，打敗了黑道大哥。而且真正的翻轉是男主角輸了之後，竟然反過來欣賞女主角（不是愛情），他反而以黑手黨「生意就是生意」、「不能為私怨影響賺錢」的態度，與女主角握手言和，以黑手黨資金投注，把女主角那間長照公司變成了跨國企業，讓女主角成為了全球知名的創業家。

如果故事這樣結束也就算了，但女主角那看似合法手段的作惡多端，終就從別的地方得到了報應，讓電影最後以「善惡終有報」的情節收尾。

結尾的「好人終將勝利」，使本片無法昇華到藝術性的層次

就娛樂片來說，罕見的背景設定、奇怪的主角動機、平凡人大戰黑道，最後翻轉又翻轉，算是做到可圈可點，但編導這樣的處理，也就浪費了過程中許多故事亮點的處理，使本片無法昇華，無法變成更有深度與藝術性的電影。

怎麼說呢，相較羅莎蒙・派克的成名作，大衛芬奇的影史經典《控制》，人物心境的各種細節極為清楚（無論有沒告訴觀眾），透過一個心機深沉的妻子如何在各種矛盾的狀態下，把老公整得死去活來，還完美收場（對老婆來說）。