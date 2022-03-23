2022/03/23,
國際

美國判緬軍「種族滅絕」，國際施壓盼有望改善羅興亞人處境

美國判緬軍「種族滅絕」，國際施壓盼有望改善羅興亞人處境
美國國務卿安東尼．布林肯（Antony Blinken）參觀華盛頓大屠殺紀念博物館的「緬甸種族滅絕之路」展覽。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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羅興亞人遭受迫害事件幾乎天天上演，緬甸軍政府利用殘忍不人道的手段對該少數民族進行殺戮、強暴、酷刑，就算受到人權組織譴責，緬甸軍方的暴力行為依然持續進行。如今美國國務院公開為羅興亞人發聲，希望可以為羅興亞人權迎來曙光。

美國國務卿安東尼．布林肯（Antony Blinken）於21日宣布，緬甸軍政府對穆斯林羅興亞民族的暴力鎮壓等同於「種族滅絕」。布林肯宣稱，美國當局基於緬甸軍方多次針對少數民族進行大規模屠殺而做出此判決。

根據《美聯社》報導，布林肯在美國大屠殺紀念博物館（U.S. Holocaust Memorial Museum）舉辦的「緬甸種族滅絕之路」展覽中發表演說。他提到，世界正在發生恐怖襲擊事件，包括烏克蘭在內，因此人們更應該關注不人道行為的發生。他描述軍政府對羅興亞人的鎮壓是「廣泛且系統性的」。

該展覽呈現羅興亞人的權利與公民身分如何「有條理」地被剝奪。布林肯表示自政變以來，「我們已看到軍方利用相同策略迫害羅興亞人，只是現在軍方將目標設定在任何反對他們的人。」他也在演說中公布，美國將提供聯合國100萬美元（約新台幣2850萬元）設立獨立調查機構，進行對緬甸軍方種族滅絕的深度調查。

布林肯發表的公告經過國務院4年多審查，2018年的報告記錄了孟加拉1000多名羅興亞難民，其中4分之3的受訪者目睹軍方殺害民眾，當中超過一半受訪者曾親眼見證性暴力。布林肯強調，這些虐待行為並不是孤立事件，而是系統性計劃的一部分，「證據也表明這些大屠殺背後有明確的意圖，即透過殺戮、強姦及酷刑來消滅羅興亞人。」

判決增加國際對軍方施壓

美國對軍政府「種族滅絕」的判定將推動國際對緬甸施加壓力，目前緬甸軍政府正受到海牙國際刑事法院的指控。白宮發言人珍．莎琪（Jen Psaki）表示，揭露緬甸軍方的罪行將增加他們在國際上的壓力，防止軍方進一步濫用職權。

美國對緬甸軍方的宣判受到有關單位認同，英國緬甸羅興亞組織主席敦欽（Tun Khin）說明，「美國的判定對我們來說是關鍵時刻，必須採取具體行動，讓緬甸軍政府負起責任。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）也樂見於此判決，組織主任約翰．西夫頓（John Sifton）認為美國與其他國家政府應為軍方的罪行伸張正義，並對他們實施更嚴厲制裁，「緬甸軍方長期犯下暴行，但沒有承擔應有的後果。」西夫頓提議，華盛頓應該透過聯合國機構推動問責機制，並擴大制裁範圍，限制緬甸軍政府從石油及天然氣收取的外匯。

長年遭受迫害的羅興亞人

緬甸若開邦的羅興亞人承受軍政府數十年的迫害，2017年軍政府對羅興亞人發動軍事鎮壓，軍方襲擊反派組織並試圖將信奉伊斯蘭教的羅興亞人從緬甸完全清除，當時超過73萬名羅興亞人逃到鄰國孟加拉。2021年軍政府成功奪權，但他們一直否認2017年的大屠殺，並稱鎮壓行為是在打擊恐怖份子。

亞洲新聞台》的報導卻指出，緬甸軍政府外交官22日在一份聲明中表示布林肯的說辭與真相大相徑庭，「緬甸從未參與任何種族滅絕行動，也沒有消滅一個民族、種族或宗教團體的意圖。」

22日在緬甸也發生異常小型示威，民眾針對東協（ASEAN）特使巴索坤（Prak Sokhonn）的訪問感到不滿。示威民眾表示巴索坤對軍政府表現出好感，無視遭受到軍政府迫害的人們。

人權觀察組織副主任菲爾．羅伯遜（Phil Robertson）在一份聲明中透露，巴索坤沒有就「五點共識」採取明確行動，甚至沒有與利益相關者見面，反而急忙前往緬甸投靠政府高層，「這是很明顯傾向軍政府的行為。」

美聯社》在22日也接獲一份獨家報告，內容說明社群媒體臉書未能偵測出對羅興亞人的仇恨言論。人權組織「全球見證（Global Witness）」刻意向臉書提交8個含有對羅興亞人仇恨言論的付費廣告，該8個廣告皆審核通過。這顯示出臉書檢測系統存在漏洞，敦欽指責，「臉書需要更努力。」

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範


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