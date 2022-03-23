勞動部調查：43.4%勞工贊成勞退自選標的，專家：不應把年輕人與退休族群「混在一包」

勞動部為回應去（2021）年公共政策網路參與平台提案，啟動「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」。昨（22）日調查出爐，43.4％受訪勞工贊成開放自選投資，贊成的原因以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」佔31.2％最高。

《聯合新聞網》報導，勞動部曾在2008年針對新制勞退基金自選辦理調查，調查結果為75％勞工贊成由政府統籌運用基金，主要原因為「可保障不善理財、不瞭解投資商品、理財資訊相對弱勢勞工」及政府提供「兩年期定存利率的保證收益」，勞工不必自行承擔投資風險。2013年更進一步與金管會組成專案小組，研議推動勞工自選投資方案，但最後不了了之。

勞動部於2021年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以該年5月底參加勞工退休金條例退休金制度者（包含雇提、自提）作為受訪勞工，計回收有效樣本為5068份。

15.9％的受訪勞工有自願提繳退休金，84.1％的勞工沒有自願提繳退休金。有提繳的原因，以「為了自己的退休生活預作準備」佔12.7％最多。而沒有提繳的原因，前3名為「薪水不夠用，所以沒有提繳」佔25.7％、「自己可以到市場上投資累積退休金」佔24.3％、「單純不想提繳」佔24.1％。

43.4％的勞工贊成開放自選投資，目前沒有想法佔37.6％，不贊成佔19.0％。贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」佔31.2％最高。不贊成的原因，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別佔7.8％。

贊成開放自選投資的勞工中，選擇由勞工自行在市場選擇標的佔48.7％，選擇由政府提供投資組合佔40.4％。另外，贊成開放自選投資的勞工中，日後會參加自選投資者佔9.3％，看自選投資標的內容後決定者佔72.9％，目前沒有想法佔14.2％。

投信投顧公會理事長張錫向《自由財經》表示，其實年輕人贊成自選的比例很高，他認為年輕人的投資相較積極，不應把年輕人與退休族群「混在一包」。若能開放勞工自選，年輕人可更早透過複利效果累積資產。

根據勞動部數據，截至今（2022）年1月，新制勞退自提人數約為85萬人，占全部勞工比例為11.78％，而有勞退自提勞工的平均薪資為新台幣6萬2980元。勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨向《聯合新聞網》表示，有許多勞工不知道退休金自願提繳能享有保證收益、稅賦優惠。因此未來將持續透過多元宣傳管道，包含結合金管會辦理退休金融理財教育課程，加強勞工對退休理財金融知識之認知等方式，提高自提人數。

最後，勞動部認為，勞工退休金目的係為保障勞工老年經濟生活，仍應以安全、穩健為優先考量，勞動部將持續蒐集各界意見及觀察勞工意向，並進一步瞭解自願提繳退休金勞工之想法，同時聽取相關部會、專家學者意見，以尋求共識。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航

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