《所有我的鴨子》——致東德間諜的德國兒歌？

德國兒童民歌《所有我的鴨子》（Alle meine Entchen），與東德諜報有段故事。

這首在19世紀開始相傳的民歌，在現今德國家傳戶曉。它的歌詞是這樣寫的：

所有我的鴨子

在水上暢泳

頭潛於水中

尾巴在高處

一首旋律輕鬆愉快的民謠，在德國的幼稚園和小學時時頌唱，後面總伴隨小孩天真爛漫的笑聲和玩樂聲。然而，這首歌卻伴隨東德的終結。

這一切要從數字電台講起。數字電台是起源於一戰的秘密通訊方式，國家情報機構用短波播音形式，向潛伏在別國的情報員發出訊號。那些信號多是數字加英文字，一組一組的播放，並多用電腦聲線。解碼的方法，是事前夾好的用完即棄對應字條，或是一本書的內容，在裡面抽取字母或文字拼成句子。假如沒有這些解碼方法，密碼基本上無法解讀，可說是十分安全。二戰後到90年代初的冷戰，是數字電台最蓬勃之時，許多國家都有數字電台。雖然從無國家或政府承認過這些電台是他們經營，但從播音語言和信號位置，已幾可肯定各電台屬於哪國。

聽過《BBC》講數字電台的特輯，說到數字電台除傳達密訊，有時也有祝情報員生日快樂的訊息，也很有人情味。多年來，許多業餘愛好者研究數字電台，把它們按語言和播音形式分類。其中以俄羅斯的《The Buzzer》電台最為奇特。這個據說屬俄國空軍的電台，多年來播出嗡嗡聲的高頻，因而得名。它從蘇聯時代開始播放，一直到解體後由俄羅斯接管。每逢俄羅斯有重要大事，例如2014年接管克里米亞和2018年俄羅斯軍艦向烏克蘭軍艦開火等事件前後，這電台都會出現人聲。

說回東德，那年它也有個數字電台，主要向在西德的情報員發信號。就在柏林圍牆倒下後的1990年5月，它最後一次播報。那天晚上十一時半，這個播放了十多年的密訊台，今夜再沒數字，卻突然出現一把人聲說：「這是給被吵醒了的孩子的播報」，然後播出了《所有我的鴨子》這首歌，由多把男聲唱出，之後就從此消失在大氣電波。

不同人對這個特別的結局有不同解讀，有人說純粹是向在解散的情報部作別，亦有人認為歌詞向海外情報員發指示，叫他們像鴨子般潛在水中，找個新身分。有如電影《竊聽者》裡的前情報員在東德倒台後當郵差。

東德解體30年，情報員也有不同的命運，但許多在西德的前情報員，身分仍然未曝光。按曾是東德政治犯、後來獲德國政府委派研究東德秘密警察的傳媒人Roland Jahn說，49至89年東德在西德共有約一萬二千情報員。然而只有少部分人在統一後遭起訴定罪。他說轉營正義是段漫長的路。或許諜報員都早已像鴨子般深潛，但他們每天都還在掙扎，那年做的，是否真的對。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin