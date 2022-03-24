2022/03/24,
環境

俄烏戰爭被忽略的環境難題：俄羅斯油氣滯銷，將增加甲烷外洩風險

俄烏戰爭被忽略的環境難題：俄羅斯油氣滯銷，將增加甲烷外洩風險
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有10艘油輪在尋找其他地方停靠，其中有一艘船被英國拒於門外一週後仍被困在海上。專家擔憂，如果沒有人要用掉這些俄羅斯天然氣，將會變成真正的環境難題。

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱、趙家緯 審校

俄羅斯入侵烏克蘭以來，各國紛紛對俄實施經濟制裁，能源專家就表示，賣不出去的俄羅斯石油和天然氣可能形成新的問題，這些油氣可能導致更多的甲烷外洩到大氣中。此外，如果俄羅斯被迫削減其化石燃料生產，關閉油井更會導致甲烷外洩。

拒絕資助俄羅斯，石油和天然氣油輪卡海上

在化石燃料生產的各個階段，都會排放強效溫室氣體甲烷，但專家說，俄烏戰爭引發的對俄制裁，讓許多載運石油和天然氣的油輪卡在海上，增加外洩風險。「這場戰爭不斷凸顯化石燃料帶來的問題，」英國非營利組織能源與氣候情報（Energy and Climate Intelligence Unit，ECIU）的克蘭・麥格里欣（Simon Cran-McGreehin）博士告訴《獨立報》。

俄烏戰爭開打至今，各國因為擔心間接資助了入侵烏克蘭的軍事行動，紛紛拒絕接收俄羅斯化石燃料，同時也加速了淘汰化石燃料的步調。

英國阻止俄羅斯石油和天然氣進入港口。工人們為了聲援烏克蘭，還拒絕從油輪上卸下俄羅斯的化石燃料，即使這艘船來自另一個國家。

英國政府估計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有10艘油輪在尋找其他地方停靠。《路透社》報導，有一艘船被英國拒於門外一週後仍被困在海上。

學者：俄羅斯天然氣若無人接收，是真正的環境難題

「這些船隻的甲烷外洩將造成氣候風險，」蘇塞克斯大學科學政策研究中心（Science Policy Research Unit，SPRU）的希多佐夫（Roman Sidortsov）博士表示，「當石油於油輪、儲油槽跟管線中儲存和運輸時，釋放出來的甲烷約占石油相關產業甲烷總排放的50%。石油存放的時間越長，外洩得越嚴重。」

至於天然氣的部分，在船上運輸時則會轉化為液態天然氣，並逐漸洩漏。不過，克蘭・麥格里欣表示，當其進入陸地上的天然氣系統時，甲烷外洩情況往往會減少，可能「比讓天然氣留在海上、在儲存槽中揮發好」。

「如果沒有人要用掉這些俄羅斯天然氣⋯⋯會變成真正的環境難題。」克蘭・麥格里欣說。

隨著各國計劃逐步降低對俄能源依賴，俄羅斯的國際出口需求將減少，希多佐夫說：「英國港口發生的情況只是個開始⋯⋯俄羅斯遲早會開始減產，我嚴重懷疑他們能維持出口水準。」

希多佐夫說，關閉油井是很常見的。「關閉的油井，尤其是沒有被妥善關閉的油井，是甲烷排放的主要來源。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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