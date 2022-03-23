大宗物料期貨市場劇烈震盪，美聯準會主席鮑爾暗示5月再升息2碼壓抑通膨

隨著地緣政治影響，大宗物料期貨市場劇烈震盪，迫使通貨膨脹惡化。才升息沒多久，昨（22）日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）再表示，聯準會已經準備好，一旦設定的條件滿足，有必要通過大幅度升息2碼（0.5%），壓抑惡化的通貨膨脹，並且進一步放緩經濟成長。

交易所高額保證金，使大宗商品價格波動更劇烈

俄烏戰爭讓黑海交通受阻，大宗原物料卡在海上出不來，再加上美國及其盟友系列出口制裁，引發了各類物料期貨價格走高，期貨市場的惡性循環加劇了通貨膨脹的走勢。

各大交易所和銀行為了避免市場發生無法履約的情況，要求石油、小麥還有天然氣等交易商，繳納大筆保證金，也防範大批交易商不想賣出大宗物料倉位（Position），加劇市場波動。

金融貸款公司RiverRock European Capital Partners高級基金經理Sebastien Bruyant告訴《華爾街日報》：「就連那些與俄烏兩國，無關的大宗商品貿易也越來越難以獲得融資。」

報導稱，自從俄烏戰爭爆發以來，大宗物料價格狂飆，遠遠超出行情，那些市場上的套利交易者，損失慘重，隨著交易所不斷追加的保證金，竟然造成石油、原油生產商，及交易商在正常銷售中難以找到買家。

此外，Bruyant還說，各地蓋款機構正從埃及（Egypt）和突尼西亞（Tunisian）等經濟脆弱國家撤回融資，以避開未來更大的地緣政治衝突。這些情況均日益惡化通膨。

套利交易者（Arbirage）：是一種投資策略，通常在某一實物或金融資產，分別持有2個價格，低買高賣，獲取低風險的收益。例如，許多市場交易者，在紐約以10美元買入石油，同時在倫敦以11美元賣出石油，賺取差價。

針對國際原物料的變動，擁有利率投票權的克里夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾（Loretta Mester）於昨日說，美國聯準會為降低非常高的通貨膨脹，還有好幾次升息。

梅斯特爾對外談話中談到，以目前情況和風險而言，今年聯邦基金利率目標，要提高2.5%左右的長期水準，而明（2023）年預計還會有升息措施。

40年以來高度通脹，是目前美國經濟面臨的頭號挑戰

不約而同地，聯準會主席鮑爾也在昨日發表談話指出，聯準會已經做好準備，一旦判定有必要通過「大幅升息」來降低通貨膨脹，目前預估可能幅度達到2碼（0.5%）。

《華爾街日報》報導稱，這樣的大幅度足以放緩經濟成長，相較於前幾日宣布升息1碼（0.25%），鮑爾昨日的言論更趨近鷹派，甚至他還暗示必須一直升息到「有明確的跡象通膨率可以降到2%（目前是7.9%）」。

目前美國基準利率從接近於零，上調到了0.25至0.5%區間，聯準會官員預計今年基準利率會在今年年底升到略低於2%的水平，到明年會至2.75%左右。

研究公司SGH Macro Advisors的經濟學家Tim Duy稱，「鮑爾真的站了出來，這清楚表明在就業市場過熱的背景下，他對通脹的嚴重擔憂。」

至於俄烏情況導致大宗物料的變化。鮑爾表示，在戰事發生前，通貨膨脹就已經惡化，他也警告歐美各國嚴厲的制裁，會加劇供應鏈問題，同時衍生更多原物料價格上漲。

值得注意的是，鮑爾拿了1970年代中的石油危機和本次進行了對比，他說那段歷史對聯準會而言相當不愉快，也帶來了2位數的通貨膨脹。

至於台灣方面，央行告訴《關鍵評論網》目前政策利率的考量因素，主要為3點，首先，輸入性通膨高居不下；再來是，勞動力市場趨於平穩；最後美英升息，歐元區結束購債。

央行強調，亞洲經濟體多為大宗商品淨進口國，若原物料持續大漲，會引發輸入性通膨，而部分經濟體缺工、薪資上升的預期效應，會使通貨膨脹更持久。尤其，未來會密切注意美、英薪資和物價的發展。

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核稿編輯：翁世航