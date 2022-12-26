朱宗慶打擊樂團八里倉庫遭大火燒毀38年珍貴資產，災損粗估1500萬

位在新北市八里區下罟子一處工廠，昨（25）日晚間發生大火，燃燒面積高達2000平方公尺，新北市警消出動56車、151人前往救災，而其中包括朱宗慶打擊樂團位於新北八里的倉庫，百餘坪廠房付之一炬。粗估災損1500萬，朱宗慶團隊表示，明年2月的演出《木蘭》會照常舉行，團隊持續盤點損失，也希望與社會各界一起重新思考表演團隊的困境，包括倉儲空間、人員安全問題，以及資產維護、文物典藏之議，希望共同尋求可行的解方。

火災延燒5間廠房，1消防員受傷

《聯合報》報導，新北市消防局在晚間7時6分接獲報案，人車趕抵時工廠已經全面燃燒，在強風助長之下，加上廠內有汽車、木材、油品等助燃物，火勢非常猛烈，消防人車不斷增派支援，晚上8時52分通報控制火勢。幸好假日沒有人員上班或留守，沒有民眾受傷，最後於10時左右撲滅火勢，而搶救過程中造成1名消防隊員受傷，最初通報臉部、手掌、手臂共約12%面積二度灼傷，由救護車送淡水馬偕醫院。

《TVBS》報導，這5間鐵皮工廠，是連棟式建築，其中一間是朱宗慶樂團的倉庫，其他則是船舶引擎廠、汽修廠、拖吊場還有網購倉庫等，很多易燃危險物品，現場2010平方公尺都燒毀。

朱宗慶團隊：初估災損1500萬，《木蘭》演出仍照常

朱宗慶團隊表示，經初步勘查，倉庫已全毀，內部存放物品已燃燒殆盡，依受災情形初步估計，為1500萬元左右的財務損失。

朱宗慶團隊說明，現存於八里下罟子倉庫的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱；目前較具急迫性的影響，是明年2月擊樂劇場《木蘭》演出的部分布景和道具遭燒毀，團隊已緊急展開重製，確保2023年的公演不受影響。所幸，由於擊樂劇場《木蘭》的排練工作已展開，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放於樂團排練室而未受影響。因此排練、演出工作會照常進行。

朱宗慶團隊也說，除此之外，打擊樂團隊自1986年成立以來所累積的設備、檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存、典藏用的書籍、光碟和紀念品等，皆存放於八里下罟子倉庫，如今悉數遭火蛇吞噬。雖然重要檔案大部分在基金會有備份，屬於不具迫切影響的損失，但這些物件與資料的消逝，是表演團隊走過38年歲月的見證，有許多珍貴回憶，衝擊恐超過有形資產的毀損，令人感傷。

自火災訊息傳出以來，打擊樂團隊收到許多來自社會各界的關心、慰問，對此，創辦人暨藝術總監朱宗慶表示感謝，面對災損雖然痛心，但會冷靜處理，目前首要工作是持續盤點和清查的事宜，並確保所有演出、排練、教學活動持續如常，下一步則會評估復原、重製及缺口彌補的問題。

此次火災，對打擊樂團隊來說確實是嚴峻打擊；但也盼能與社會各界一起重新思考表演團隊的困境，包括倉儲空間、人員安全問題，以及資產維護、文物典藏之議，希望共同尋求可行的解方。

朱宗慶打擊樂團於1986年1月成立，是台灣第一支專業打擊樂團，數度赴歐、美、亞、澳等多國演出，國內外享有盛名。該團1991年創辦打擊樂教學系統，從基礎教育紮根，推廣打擊樂，後於1993年創辦「TIPC臺灣國際打擊樂節」，建構引領國際打擊樂發展之重樂平台，引領更多人進入藝術生活，而他們的每年舉辦「TIPSC台北國際打擊樂夏令營」更受到小朋友與家長的歡迎。

台灣表演藝術團體遭遇火警並非首例，2008年雲門舞集八里排練場大排練場與技術人員的辦公室付之一炬，演出道具及歷年資料焚毀殆盡；2019年8月，位於木柵待老坑山（德高嶺）的「優人神鼓山上劇場」也傳出火警，火警地點是劇團1988年創團的發源地與創作排練的基地，這座以實木打造的排練場，也於2008年獲台北市文化局登錄為文化景觀。木造排練場全毀，演出用的200多件樂器也遭焚。

2020年紙風車劇團八里區渡船頭路7之7號的連棟鐵皮屋（風之藝術工作室）也發生大火，這處廠房占地400坪，所有布景、道具、燈光、音響設備都付之一炬。蔡瑞月舞蹈研究社則是在1999年被台北市列為市定古蹟後，就遭到縱火，於2003年才完全修復完畢。霹靂布袋戲位在雲林土庫的片場，2010年也遭祝融，道具、器材、布景與超過500尊戲偶都受到嚴重破壞。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航