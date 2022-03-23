智慧城市展外賓接連確診，北市府發5045則細胞簡訊，柯文哲：邊境終究要開放，出問題不要怪來怪去

（中央社）2022智慧城市展外賓團已3人確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），北市府今（23）天表示，匡列外賓等38人居家隔離10天、119名工作人員及飯店員工自主健管，以細胞簡訊通知5045人健康監測。

2022智慧城市展陸續傳出外賓入境後採檢確診COVID-19，台北市政府下午臨時召開記者會說明。

市長柯文哲表示，第一天先在飯店採檢出1名貝里斯外賓陽性後，同一車的7名外賓、2名台灣隨行秘書共10人居家隔離；今早再對其他的22名外賓、18名工作人員做PCR篩檢，再發現波蘭籍與巴拉圭籍外賓各1人確診。

柯文哲指出，匡列外賓27人、隨行秘書8人、司機3人，共38人居家隔離10天再加自主健康管理7天；而工作人員107人、飯店員工12人共119人自主健康管理10天，市府並提供每人快篩劑2份。

此外，北市府發出細胞簡訊5045封給參展廠商、貴賓等，提醒自我健康監測10天。柯文哲並表示，他本人中午做過快篩，「我如果陽性現在就不會坐在這啦」，他在展上有戴N95口罩、保持1.5公尺社交距離，自我健康監測即可，應不會影響去議會施政報告。

而外賓住過的晶華酒店樓層靜置72小時後全房清消，再靜置48小時後消毒，並清洗冷氣濾網、以醫療級紫外線照射等。

由於此次外賓是採專案泡泡來台，媒體詢問北市府最終收到的防疫計畫書，採檢地點究竟在機場還是飯店。

副市長黃珊珊表示，邀請單位為國發會，防疫計畫書則是送給中央疾病管制署審查，「我們這邊收到最後版本就是應該要在機場採檢」。

黃珊珊強調，重點是都要有採檢到，因為外賓團是專人專車、不會與外界接觸或交錯，即便在飯店採檢也沒有擴散的可能，在外賓出來活動前北市府就都已採檢並知道結果。

黃珊珊表示，今天也是依照計畫書規劃的2天採檢一次，凌晨4時就進飯店採檢，才驗出2人確診。

《中央社》報導，指揮官陳時中今早受訪時表示，指揮中心是要求第0天下機後就要採檢，至於在什麼地方採檢，則由主辦單位安排。媒體詢問，根據曝光的防疫公文規定外賓是在機場候機室篩檢，為何最後沒在機場篩檢，或是公文還沒批核外賓就到台灣。

陳時中表示，公文到昨天中午還沒到指揮中心，還沒批核下去，「我們還沒回文」，而原來的行文就是到下榻旅社檢驗。

而對於貝里斯籍確診者是否為舊案，黃珊珊表示還要等抗體結果，不過這幾名確診外賓都是無症狀。

柯文哲指出，他當時看到計畫書就想一定要留採檢的備援系統，因為COVID-19病毒潛伏期為2至4天，就算在機場驗出陰性也不保證一定安全，在機場若沒篩檢，北市也有防疫巴士可以直接開到飯店去做。

柯文哲說，台灣不可能永遠鎖國、邊境終究要開放，要思考如何取得防疫與經濟發展平衡，出問題不要怪來怪去。

今年的智慧城市展昨天於南港展覽館開幕，除了台北市長柯文哲之外，經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦等首長皆出席開幕記者會。

《中央社》報導，桃園市政府新聞處長詹賀舜稍早向媒體表示，市長鄭文燦昨（22）天參加開幕活動並沒有出席晚宴，活動期間也沒有與確診者有過近距離接觸。

詹賀舜說，鄭文燦已要求昨天有參加智慧城市展的市府同仁都要儘速完成快篩，鄭文燦本人快篩結果為陰性。

《中央社》報導，經濟部今日發出聲明指出，部長王美花稍早進行快篩為陰性，也未收到匡列通知，後續將做好自身防疫措施，並繼續處理公務。

國發會下午表示，國發會主委龔明鑫稍早進行快篩篩檢，結果為陰性，也未收到匡列通知；後續龔明鑫會做好自身防疫，並繼續處理公務事宜。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航