促轉會5月到期解散，行政院將另設「權利回復基金會」處理被害者賠償，立委質疑「疊床架屋」

促轉會即將在5月到期解散，行政院擬新設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，處理受難者賠償及權利回復，但外界擔心恐和二二八事件紀念基金會業務重疊，產生疊床架屋狀況，今（23）日立法院召開公聽會討論相關議題，促轉會則說明新設基金會的必要。

立委質疑：再設基金會可能重蹈覆轍？

5月促轉會落幕後，政府預計修法新設立權利回復基金會，主責促轉賠償與部分權利回復業務，上星期在司法法制委員會進行詢答時，朝野多位立委對於移交任務等議題都提出各種質疑，有立委和學者都建議，考量時效性與對該業務熟悉程度，不如將財團法人二二八事件紀念基金會改制升格，負責這些事項。

國民黨立委陳以信今天表示，許多在二二八事件的加害者與受害者，也是權利回復基金會將來要處理的對象，既然高度重疊，何不善用現有體制去承接，且權利回復基金會設定6年要完成任務，依過去經驗若無法按時達成，只會不斷延長運作時間，甚至到最後解散後，還是要將業務轉移到性質最相近的二二八基金會，因此應該沒有另設新機構的必要。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕則表示，二二八事件紀念基金會若要承接賠償業務，可能也須進一步修法擴編，跟成立一個新的基金會相差無幾；他尊重行政院的決定，但他希望能以「專責機構」推動轉型正義。

中央大學歷史系榮譽教授賴澤涵則表示，二二八基金會若要承接該業務，組織性質要做大的改變會有問題，且過去政府成立基金會在初期多由政務官兼任基金會董事長，有利於行政院和各部會間的聯繫、爭取預算。

國民黨立委曾銘宗則表示，《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案第6條規定的賠償金新台幣1200萬元，金額太少，應該適度微調，以及侵害人身自由的賠償基數表、財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表也太少，應該調整。

上一次促轉會到立法院備詢時，民進黨立委江永昌也曾提出，攸關政治受難者賠償的《權利回復條例》縱使制定通過後，仍須接著耗時訂定基金會的捐助暨組織章程，依時程要再下一年度才開始編列預算，而後花時間聘人並依授權訂定調查權行使的具體規定，最後才開始受理賠償案件申請，恐曠日廢時。

當時朝野多位立委也都提出，可思考沿用既有二二八事件紀念基金會過去累積的賠償金申請機制和經驗，盡快讓年邁的政治受難者在有生之年獲得賠償。

促轉會：二二八基金會已轉型不適合

促轉會書面報告中表示，《權利回復條例》草案適用的對象、賠償範圍擴大，整體賠償對象及標的，都比二二八基金會大許多，而且考量二二八基金會業務已轉型，比較是歷史文化交流、國際教育推廣的單位，因此規劃以新設基金會的方式辦理受難者權利回復。

促轉會代理主委葉虹靈也解釋，現在要做的受害者權利回復法案，案件數量更多、性質也更複雜，並非二二八基金會過去執行的業務範圍，要做受害者補償非常重要的就是時效性，因為很多受害者都在凋零中，因此評估後建議新設基金會，找專業人才來執行相關業務會比較快。

促進轉型正義委員會5月任期屆滿將退場，行政院會2月24日通過相關修法提案，由行政院設立推動轉型正義會報，行政院長擔任召集人，並增訂各有關部會承接應辦理的轉型正義事項等。

立法院司法及法制委員會3月16日併案審查行政院函請審議促進轉型正義條例部分條文修正草案、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案等案，當天僅進行詢答，今天舉行未來承接任務移轉公聽會，各界針對任務內容移交表達意見。

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核稿編輯：翁世航