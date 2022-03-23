2022/03/23,
醫療

香港晚報：撤「禁飛」不撤「熔斷」，返港機票供不應求

香港晚報：撤「禁飛」不撤「熔斷」，返港機票供不應求
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

港府早前宣佈下月起取消9國禁飛令，不過國泰航空4至5月每月每條航線只有1至2班，4月唯一一班倫敦到港航班更已售罄。

1）9國返港機票供應緊張

港府早前宣佈下月起取消9國禁飛令，並縮短港人回港隔離日數。不過，港府並未取消航班熔斷機制；當同一航班有3宗或以上確診，衛生署可要求其「禁飛」14日。國泰航空現時主要提供9國直航返港班機，國泰發言人稱，正努力復飛更多班次，但為避免航班被「熔斷」時，要顧客重新預定檢疫酒店等行程，國泰暫時只安排每條航線14日一班。國泰4至5月每月每條航線只有一至兩班，4月唯一一班倫敦到港航班更已售罄。

此外，因港府早前將部份酒店改作社區隔離設施，檢疫酒店的供應亦有限。雖然其中18間已轉回檢疫酒店，但只開放預訂5至6月。目前25間檢疫酒店供應6,500間房，大部份於4月的預訂已爆滿，而仍可預約的房間每晚需1千多港幣。

2）9成學生打兩針可恢復全日面授課

教育局局長楊潤雄今在抗疫記者會公告，如學校希望恢復全日面授，要符合兩個條件，包括全校教職員必須完成接種第二劑疫苗，已經接種兩針的學生，亦要達到全校學生人數的9成。他指，如個別班級達標，當局可容許該班級恢復全日面授及半日非課堂活動。

特首林鄭月娥表示，學校學習是小朋友成長重要部份，對家庭更有照顧功能。被問及有否白白拖慢教學進度，林鄭月娥回應指，全民強檢並非停課唯一理由。她續指，減少學生人流是社交距離措施重要一環。

港府前日宣佈，幼稚園、小學及國際學校學生下月19日恢復半日面授，但中學生則要等中學文憑試核心科目考完才可復課。

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3）中學校長會盼DSE缺席考生可獲評更高分

楊潤雄表示，局方正探討DSE文憑試確診考生特別考場的安排，但前提是不能成為防疫漏洞。他強調，不能因個別人士對考生的期望，「罔顧學生本身及社會疫情風險」。此外，他指考評局已有機制為不能出席考試的學生評分。

林鄭月娥補充，若今年DSE考生在考試日快測陽性，人數既多又分散，不便安排，與前兩年確診考生均身處隔離營的情況不同，因此仍在考慮特別考場措施。

早前，中學校長會主席連鎮邦曾表示，希望調高校本評核上限至5級以上，讓缺席考生有機會考取5*、5**級別分數，又呼籲局方考慮為正隔離的考生，提供獨立的非學校試場。

4）林鄭稱緊急法會有法必用

林鄭月娥在立法會答問會被問及，動用《緊急法》的準則。她重申抗疫過程中遇到「法規窒礙」，一定會「有法必用」。

她表示，《緊急法》最初使用是為中央援港措施提供法律基礎，但也可在其他地方應用。她指，稍後會讓政務司司長交代引用《緊急法》的次數、具體用在什麼地方及細節。

此外，被問及暫援全民強檢下，社區隔離設施的用途，林鄭月娥重申沒有放棄該抗疫手段，惟須掌握時機。她指下個應用全民強檢的機會是疫情尾段，而「暫緩」對各項設施沒有影響，指是「雞與雞蛋的問題」。

香港今日新增12,240宗新冠確診，包括7,990宗快測陽性有效呈報。另再多205名患者死亡，死亡率升至0.59%。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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