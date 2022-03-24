俄羅斯人研發的通訊軟體Telegram，為何在俄烏戰爭中成為烏克蘭人的最愛？

文：戴羽（創新拿鐵）

在俄烏戰爭中，Telegram成為了烏克蘭人取得新聞的唯一途徑。烏克蘭總統澤倫斯基也是透過Telegram發布訊息來安定民心。在謠言四起的時候，澤倫斯基常透過將自拍影片放上Telegram來向民眾證明他仍留在基輔，沒有像傳聞中逃離國境。而這個通訊軟體，竟然是由俄羅斯人研發的！今天我們來看看Telegram創辦者的故事。

創新點：用獨特功能與既有的龍頭競爭，鞏固小眾市場，逐步擴大顧客群。

Telegram是由一對來自俄羅斯的兄弟Pavel與Nikolai Durov所創辦的。

Nikolai 比Pavel年長四歲，而且還是一位「神童」！他不但3歲就開始看書，而且還曾經贏得三屆的國際數學奧林匹亞金牌、兩屆的國際大學生程式設計競賽。

Pavel雖然在數學以及寫程式上沒有比哥哥出色，但是，他叛逆的性格，不喜歡服從權威。當Pavel還在求學的時候，他就常常駭入學校網路。有一次，他還擅自修改學校電腦的登入畫面，將他最討厭老師的照片和「該死」兩個字並排。

這些樣的性格，讓Pavel成為一名出色的創業家。在22歲那年，Pavel就創辦了俄羅斯最大的社交網站VKontakte（中文：「與你聯繫」），而且還被人稱為「俄羅斯的馬克祖克柏」。

是什麼導致Durov兄弟從社交網站，轉戰通訊軟體？而Telegram為什麼會那麼受歡迎？

22歲就創辦了在地社區媒體，還被稱「俄羅斯馬克祖克柏」

2006年，Facebook的風潮橫掃世界。當時剛從俄羅斯聖彼得堡國立大學畢業的Pavel發現俄羅斯的年輕人並沒有非常踴躍的使用Facebook。他判斷，這可能和語言，以及使用習慣有關係，因此就決定開始打造「在地」的Facebook，讓俄羅斯的大學生也能夠互相聯繫。

於是，Pavel邀請了哥哥透過電話，給予技術支援，很快的就將「與你聯繫」開發完成。想不到，「與你聯繫」極受好評，在一年內，用戶量就迅速的超越了百萬。而Nikolai也決定要到「與你聯繫」上班，全力支援Pavel。

截圖自網站 VK的登入頁面

當時，俄羅斯對網路還沒有太多的管制，因此，Pavel靠著這些便利讓「與你聯繫」除了能用來社交通訊，還加上了檔案分享的功能。而用戶就會將各種影片、音樂放在「與你聯繫」上和朋友分享。這雖然是踏在法律的灰色地帶（「與你聯繫」不需要對用戶上傳的檔案負責），但也成功的吸引了更多人使用「與你聯繫」。

在將Facebook、YouTube、Spotify的功能都融合在一起後，「與你聯繫」的用戶量持續攀升。在2008年，它成為了俄羅斯最多人使用的社交網站。

但是，Pavel萬萬沒有想到，「與你聯繫」的成功，也引起了俄羅斯政府的注意。

不和權貴合作，導致一手創辦的公司被收購

2011年12月，數萬名俄羅斯年輕人湧上街頭，抗議選舉不公。由於這些年輕的示威者都透過「與你聯繫」來散布訊息，所以，俄羅斯聯邦安全局（FSB）聯絡Pavel，要求他刪除相關的群組。

其實，在之前FSB也曾對Pavel提出過很多次類似的要求，而Pavel都有遵循。但這次，他決定一步不讓，還在自己的「與你聯繫」頁面上公布了FSB寄給他的信件。

截圖自網站 Pavel 的當時的VK頁面

當天晚上，全副武裝的部隊來到了Pavel的家，但是，Pavel拒絕讓他們進入。幸好，武裝部隊這一次沒有破門而入。每當Pavel回想到這件事，他都會說：「我不知道為什麼我會拒絕關閉那些群組，應該是我心中某部分在抗拒。」

之後，Pavel屢次拒絕和FSB合作，包括不關閉那些支持反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）以及烏克蘭的群組。Pavel也再次的將FSB的要求公諸於世，而這些行為，讓他「叛逆者」的形象更為鮮明，同時也吸引了更多年輕人的支持。

當然的，Pavel的舉動引起了俄羅斯政府的強烈不滿，因此決定要將奪取「與你聯繫」的掌控權。兩家親政府的企業Mail.ru與United Capital Partners開始規劃收購「與你聯繫」。

破屋更遭連夜雨，在2013年4月，一台屬於「與你聯繫」的賓士轎車，被指控撞傷了一名警員。雖然Pavel堅稱他不是駕駛者，但警方還是決定要對他展開調查。警方前往「與你聯繫」辦公室與Pavel的住家蒐證，而這次Pavel再也無法阻擋了。

車禍事件發生的隔天，United Capital Partners對外宣布已經在股市上收購了48%「與你聯繫」的股份，取得公司的控制權。Pavel雖然極力反抗，但是，在隔年（2014）一月，他意興闌珊的將手上12%的股份都轉讓給Mail.ru。Mail.ru之後也購買了United Capital Partners手上的「與你聯繫」股份，完全的掌控了這家公司。

秘密開發加密通訊軟體，務求能夠「敗部復活」

當Pavel在進行「與你聯繫」保衛戰的同時，他和哥哥悄悄的在紐約水牛城設立了一家名為Digital Fortress的新公司。而有幾位「與你聯繫」的員工，也同時搬遷到這裡上班。

在2013年8月，當Pavel意識到他已經無法掌握「與你聯繫」之後，他對外公布了一個消息：他和哥哥正在開發著一款加密通訊軟體，Telegram。