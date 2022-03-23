特斯拉德國超級工廠正式交付電動車，預估年出貨量暴增50%，馬斯克開心獻舞

特斯拉（Tesla）達成重要階段性目標，3月23日位於德國柏林附近勃蘭登堡（Brandenburg）的超級工廠正式向客戶交付電動車，預計每年可為集團多貢獻達50萬台，出貨量成長將達50%，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）開心地為圍觀群眾，獻上一支舞。

特斯拉有哪些工廠？

特斯拉除了1座最早且位於加州費里蒙市（Fremont）的工廠以外，還擁有5座超級工廠，分別坐落於美國內華達州的GigaFactory 1；紐約州的GigaFactory 2；中國上海GigaFactory 3；德國柏林的GigaFactory 4；以及美國德州的GigaFactory 5。

特斯拉超級工廠（GigaFactory）：Giga是來自希臘語，有Gigantic的含義，是一個表示數10億的計量單位，1小時內產生/消耗10億瓦特電力，彰顯產能卓越不同於傳統工廠。

3月23日，各界關切的德國柏林超級工廠，正式向客戶交付車輛，是特斯拉擴張的一個階段性里程碑。而根據馬斯克於今年1月的財報會上透露，下一座超級工廠新廠址有望在年底宣布。

中國媒體《證券時報》報導稱，這座新工廠可能在中國，而具體地點包含青島、重慶、西安、深圳及瀋陽等地，均有望中選；另外特斯拉也積極擴張上海廠的產線，目標是拉高Model 3和Model Y的數量。

報導稱，該產線優化項目投資總額達人民幣12億元（新台幣53.8億元），主要涉及沖壓、車身、塗裝、總裝以及物流操作中心的擴建，2021年12月就已經動工，預計今年4月完工。

然而，本次在德國總理奧拉夫蕭茲（Olaf Scholz）見證下交付了在德國製造的首批產品，馬斯克還為在場觀眾開心地獻上了一段舞蹈，這和他在2018年向外界訴苦，表示生產Model 3是活在「生產地獄」的痛苦過往，有顯明的對比。

德國柏林超級工廠為什麼這麼重要？

特斯拉柏林廠是首座歐洲工廠，分析師告訴《華爾街日報》，這座工廠能為歐洲市場生產汽車，還能替當地顧客客製化打造愛車；另一方面，過去歐洲市場依賴從美國和中國，進口的昂貴特斯拉汽車（關稅為10%），現在價格可望下降。

他強調，工廠的目標是最終僱用1.2萬人，每年生產多達50萬輛汽車，初步將生產運動型跨界車Model Y。根據特斯拉2021年第4季財報顯示，2021年他們不過才交付93.6萬台電動車。

這意味著，柏林廠的落成，將使產量上升至少50%。2019年是特斯拉在歐洲銷售的高峰，後來市占率逐漸被其它歐洲車廠侵蝕。

根據Schmidt Automotive Research的數據顯示，特斯拉去年在歐洲市占率為14%，落後於福斯汽車集團（Volkswagen）的25%和克萊斯勒（Chrysler）旗下Stellantis的14.4%。

不過，《華爾街日報》卻強調，雖然特斯拉比傳統車廠，在二氧化碳排放規定及政府補貼上有優勢，但是還是需要克服生產線問題，及以合理價獲得各類零組件，這也是特斯拉未來最大的挑戰。

台灣著名的電池材料工供應商業內人士也告訴《關鍵評論網》，雖然柏林廠完成，但是受限於國際物料高漲，2022年整體產能是否能向上提升還是未知數。

再加上，但是電動車心臟電池仍集中在亞洲，供應鏈上的調控才是產能的關鍵。另外，目前最大的3家電池供應商為日本的Panasonic、韓國的LG，以及中國的寧德時代，他說後續會因為國際問題供貨不順，還值得觀察。

至於，外界傳聞的飛行汽車（eVTOL）是否因為柏林廠而有突破。日前，摩根士丹利分析師Adam Jonas在一份研究報告中預測，特斯拉將會朝這方向努力，在未來電力技術獲得突破後，可望進入這個具有潛力的產業。

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核稿編輯：翁世航