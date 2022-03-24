【展覽】《最後的情人節》：非科班出身的單純藝術場域，和可以完全放鬆身心的音樂節一樣難得

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）改寫了人們的生活方式，尤其需要群聚與接觸的行業，在封城與隔離的狀態下受到了嚴重的衝擊。

而與傳統民生產業相比，較沒有緊迫性的藝文活動，在不停地延期與停工之後，藝術家們開始將其中的感觸化成藝術作品，並透過各種展演方式與市民分享。

作者於2022年2月底，參觀了藝術家莊約翰的《最後的情人節》展覽，有別於一般藝術學院出身的創作者，本次作品是由約翰所策劃，另邀請10位藝術家與他們的伴侶進行演出與拍攝，集結而成的多媒材展示空間；以下將以疫情、參與者與合作概念進行逐項討論。

Photo Credit: 王仲平攝影

兩點間的距離（distance between two points）

與疾病相關的藝術品本就不少，而這兩年更是隨處可見因「疫情」而產生的展覽。從內容到形式，從直接面對病毒的情緒反應，到因應隔離生活的雲端演出，從裡到外疫情徹底衝擊了藝文市場，這個劇烈的震撼將會成為這個世代的共同記憶，而此時也有許多值得深思的藝術作品問世，討論著人、病毒與距離。

林沛瑩的作品《相即共生練習簿 — 出神1:1》以冠狀病毒中的分子生物結構，轉化為針織方法來編織出病毒的棘蛋白，整件作品由數百條的針織品組合而成，而在展覽現場則請表演者與協作者一同即興演出；可以見到人類的身體在巨大的病毒針織物中舞動，並同時場邊正在規律地編織新的病毒針織條，可以感覺到在巨大的冠狀病毒籠罩之下，人類的肉身正與各種變異分子扭纏磨合。

在這個作品裡觀眾感受到的是正面的對抗，人類與擬人化的病毒一起拉扯，而進行的一場無止盡的角色對抗。

發條鼻子《howwwwwww》則是一個很有生活感的作品[2]，從排隊開始觀眾會進入只能容納一人的空間，在這裏觀眾需要對自己的生活進行「審核」，並與線上的觀眾一起共度這一小段時光。

在這個作品裡距離成為一個很有趣的主軸，從一開始的排隊行為，讓觀眾不自覺的開始意識到自身與目標物、自身與他者的距離，其後的獨自一人與線上觀看，則又將距離這個元素從實體晉升到虛擬空間，在獨自一人的房間，你與外界他人的距離似乎是無限遠（因為身邊沒有人），但與線上這些正在觀看你的觀眾，這樣好像是無限近的距離，但其實也等同於觸摸不到的無限遙遠。

這次莊約翰的《最後的情人節》也是一個以「距離」為主要概念的作品，主要展出的攝影是模擬一對一對的情侶，在疫情中因店內無法用餐，但又想要外出約會的前提下，選擇在車中進行浪漫（？）的用餐時光。

《最後的情人節》的命名源於埃倫・古德曼（Ellen Goodman）的同名文章，討論在疫病情境下，戀人們的情感儀式是如何流動與轉變。而不只是題材與疫情有關，創作的形式也是，約翰邀請了10位藝術家與他們的伴侶，讓倆人在一台車上自行拍攝，再將照片傳送給約翰進行後期製作與輸出。

這完全是一種不用群聚的嶄新合作型態，由於各自拍攝的形式為靜態照片，當把每組自行拍攝的畫面集結在一起，這些刻意在車中擺拍的作品，卻也像是每個創作家在疫情期間的生活，被攝影的瞬間切面給凝結與保存。

在每一張圖像中可以看到不同藝術家拍攝的特性，也可以看到在畫面中隱藏著不少該藝術家特有的創作符號；約翰表示這是事先刻意請創作者們設計的，在車窗或畫面四周，藝術家使用過的視覺元素在此重複的出現，此舉將藝術家的個人風格延伸，然而也有點二創般的戲謔感。

展場中所有的展品都與距離有著一點點關係。入口有一張大型透明壓克力板，上面層層疊疊貼著每組照片的光柵輸出，觀眾在看的時候需要左右移動身體，調整與作品的距離才能看到不同的影像，而在一個有鏡子的小暗房有一個燈箱，透過鏡子的反射可以看到其中一對情侶的影像，而昏暗的光線與反射距離讓這一個場景栩栩如生。

Photo Credit: 王仲平攝影 光柵

Photo Credit: 王仲平攝影 鏡子小房間

粉紅牆面上有一個耳機，播放著一個年輕的女聲，像在電話中與你親切的聊天道晚安。這一件作品則再現了疫情期間人們的生活，無法見面只能透過電話語音交流，與發條鼻子的《howwwwwww》類似，當聽到如此近的聲音，卻也代表了無限遠（根本沒有可能見面）的距離。

Photo Credit: 王仲平攝影 粉紅耳機

在展場中各種的關係不停地變換著位置，在攝影作品中可以看見藝術家與藝術家的距離，而會場中則可見觀眾與展品的距離，那個耳機中是女孩與創作者約翰的距離，而更有趣的，在展期間創作者約翰幾乎都在展場為觀眾導覽，現場又有作者與觀者的距離，各種兩點之間的距離不停的改變，在因疫情開始注意社交距離的今日，這樣的展品配置十分令人玩味。

委託製作與派對（delegated performance and party）

在《最後的情人節》中，所有的攝影圖像都來自於共同創作者，約翰將創作概念與規則提供給合作的藝術家，攝影的圖像全由這些合作者自行拍攝，由約翰進行篩選與後製，並彙整而成為一個現場展覽。

主創者在這個藝術活動中較像一個策展人（curator），他執行一個展覽概念並收集藝術家的作品，進行統整與脈絡的詮釋；這樣的型態或許會有人認為是一種參與式藝術（participatory art），但不同點在於，參與式藝術的作品往往由非職業藝術家所提供，而不是由發起的藝術家本人產出，並且相較於職業藝術家，素人參與者們會提供較為平民化且非專業的呈現[1]。