血色大稻埕・日治時期滅門血案（一）：殖民者命喪新天地，連孕婦都不放過的地獄景象

文：路那

日治時期的大稻埕，是個繁華的商業街町，台灣人與日本人在此混居，交織出文化衝突與殖民情結的愛憎詩篇。1901年4月16日，一個日本職員家庭突然全員慘死在自家之中，究竟是什麼樣的情仇，害得村田夫婦與兩位友人喪命在他們心目中的「新天地」呢？

殖民者的新天地

講到大稻埕，你會想到什麼呢？是美食滿載的延三夜市與寧夏夜市，是適宜散步閒逛的迪化街，是稍顯落寞顏色的舊市區，或者是記憶中煥發著各種斑斕色彩的黃金年代？

然而你知道嗎？大稻埕實際上是在鐵與火的哀號中誕生的——1853年的頂下郊拚，敗走的同安人帶著城隍爺從艋舺逃到此地，建立了日後繁華的大稻埕。

40多年後，日本人來了。居民受夠了清國士兵群龍無首的慌亂，在大稻埕富商李春生主持的會議上，決定向日軍投降。跟在日軍之後的普通日本人，一個個地下了船，開始在帝國的新殖民地上，以「殖民者」的身分定居下來——對他們而言，台灣是一個可以從頭開始的「新天地」。

38歲的村田賢吉，也是追求「新天地」而來的其中一人。 原本是小田原藩藩士的村田賢吉，生於1864年。他4歲時，薩摩、長州、土佐與肥前諸藩結束了600多年的幕府統治，迎來了明治維新。7歲時，維新政府推動廢藩置縣，藩士的地位與出路不再，非得靠自己的能力掙口飯吃不可。

於是成年後的村田賢吉，憑藉著舊幕府時代的關係，成了建築公司有馬組的事務員，被派到清國工作，輾轉來到了台北，定居在大稻埕建成街（今日天水路一帶）16番戶與17番戶。

與村田同住的，還有未入籍的孕妻戎谷敦、兩名友人市川太一郎和北貞造，與兩名傭人，12歲的本島女孩陳阿欽，和16歲的本島少年黃淡仔。雖然並非大富大貴，但日子也算是過得去。 然而他們這平淡卻幸福的日子，竟然在1901年4月16日這天，嘎然而止。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日的大稻埕市街

死亡的氣味

對於阿欽來說，那天和平常沒有什麼差別。 才12歲的她，按照今日的標準是個有待受教育的小孩，但在那個年代，阿欽已和父親一樣，必須用自己的雙手扛起家計。她在村田家幫傭，負責炊煮，每天早上六點到家，煮完晚餐後回家。17日早上，她如同往常到了村田家，然而門戶卻不像往常緊閉。阿欽雖然覺得有些奇怪，但工作不做不行，她熟門熟路地走了進去。

村田頭家的房子，因為是兩戶併一戶，稱得上大，光是正面就有四間（一間約182公分）的寬度。也因為是兩戶併一戶，所以左邊的門已經不用來進出。阿欽是從右方出入口走進去的。進去後，有一片用木板欄杆隔出的空間，放著一張圓桌。

欄杆的左手邊是一坪半大小的土間（玄關），土間朝內部的方向，則鋪設了式台（矮階梯）。踏上式台後，是四疊半（約2.25坪）、三疊（約1.5坪）和更裡面更大的空間，這就是村田家——經過日本人改造的台灣傳統家屋。

阿欽平常會不會和「頭家」村田賢吉或「頭家娘」戎谷敦打招呼呢？當沒有聽到回應的時候，她會不會覺得有些奇怪呢？然而她沒有心思多做推敲，因為她聞到了一股有點陌生又有點熟悉的味道。

阿欽的身體比她的頭腦更快一步，停了下來，那個正在全速思考氣味的小腦袋瓜，被迫分神思考眼前這一片鮮紅色的來由。思考與答案如電光石火匯集之刻，阿欽的身體再次比她的腦袋先一步的動了。——她一邊跑開一邊尖叫，叫到附近的鄰居再也無法聽而不聞，紛紛探出身來。

「人給刣、刣死了啊。」 在少女劃破寂靜的尖叫聲後方，是一片殷紅的血海。

染血的榻榻米

當大稻埕支署的警察抵達後，他們才真正了解少女阿欽到底看到了什麼地獄般的景象——村田一家，包括兩名同住的友人，無一倖免於難。距離外面最近的，是懷有9個月身孕的戎谷敦，她的右臉到耳朵有橫傷八所、豎傷五所，致命傷則應該是頸部的一擊。在女主人身後，則是其夫村田賢吉，他的頭部遭到重擊，頭骨碎裂，後頸部、肩胛骨、前額和右足都有許多傷痕，陳屍在欄杆上。

繼續往裡走，仰躺在式台上的屍體，是市川太一郎，他的雙腳還在蚊帳內，身體則朝向土間的方向。他的臉可說面目全非，頭骨碎裂、腦漿溢出，喉部的氣管更被殘忍地割斷，明顯可看出不置於死地絕不罷休的兇殘。

走到最底，是陳屍於房屋最深處的北貞造，面部朝下，從後頸部到右顎下有一個及骨深的傷口，頸動脈被切斷，左右手與後腦也有傷。他的頸動脈被切斷，塌塌米上因此浸飽了他的鮮血。旁邊散落著許多血手印與腳印，看起來煞是怵目驚心。

是誰如此殘忍地執行了滅門血案，連尚未出世的孩子都不放過？又是為了什麼？大稻埕支署知道他們接下來該做的就是盡快將兇嫌繩之以法，否則，豈不是讓方才加入帝國版圖的殖民地居民看了笑話嗎？ 但，要從哪裡開始查起呢？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

村田一家

首先要釐清的是受害者彼此之間的關係。接著是案發現場的遺留物，以及是否有其他線索。一查之下，發現村田賢吉在抵台之後，先在台中住了一段時間，並和北貞造、與一名叫做服部的人，共同在嘉義開設「圓三商行」，經營樟腦買賣，但最後草草收場。

村田在去年的8月21日抵達台北，在落語家萬朝宅暫居。在這段時間內，他遇到了過去曾結為義兄弟的有馬組舊識小松海山。小松素知村田由於身為基督徒，而通曉英語、拉丁文、法語，因此為他謀得淡水稅關的工作。實際上，就連村田現在住的這棟房子，都是小松替他找到的——「小松兄真是我的恩人啊。」村田是否常常這樣告訴戎谷敦呢？