血色大稻埕・日治時期滅門血案（二）：想要他命的仇家，可以從台北一路排到雲林

文：路那

村田家四人包括懷胎九月的孕婦，身中多刀慘死大稻埕家中，鮮血染滿了榻榻米……這起殘暴滅門血案的來由為何？是誰想要這些人的性命？是台灣人還是日本人呢？警方沒想到自己煩惱的不是沒有線索，而是方向跟嫌犯太多，因為主要被害人村田賢吉，生前的所作所為似乎頗令人非議……。

致命衝突的前奏？

儘管當時的警力仍須防範「匪徒」的襲擊，但日本警方的調查動作仍然堪稱迅速。根據4月19號的《台灣日日新報》上的記載，透過黃淡仔的口供，警方很快地找到了另外4名涉嫌重大的嫌犯。為首的是住在板橋的蔡金外。

首先要從動機開始追查。住在板橋的蔡金外，和住在大稻埕的村田賢吉之間，到底有著什麼樣的共通點呢？ 原來，這要追溯到讓村田輾轉各地，最後落腳台北的那份工作——「有馬組」的事務員。

有馬組是做什麼的？如今在台灣已經沒沒無聞的它，在當時是甫進入日治時期的台灣最大的幾間營造廠之一。在舊幕府時代原名有馬屋的有馬組，其祖先是「德川四天王」本多忠勝的家臣，負責軍需品的運送。在關原之戰後，有馬屋得到忠勝的諒解，由武士轉為町人。

在大名的支持下，有馬屋很快地成為德川幕府的御用商人。明治維新後，有馬屋在伊藤博文、兒玉源太郎等新興官員的庇護下，改稱有馬組，繼續生存了下來。第13代頭目森清右衛門在1874年牡丹社事件時，以16歲的年齡擔任「人夫頭」來到台灣，這也是有馬組與台灣結緣的開始。

在這樣的淵源下，當台灣進入日本帝國的版圖之後，有馬組也順理成章地在台灣落地生根，更培養出如「太田組」、「澤井組」等在台灣誕生的知名土木營造公司。這讓村田與蔡金外等人之間有了關聯，因為蔡金外等人正是當時被有馬組等公司僱傭，負責背負重物的苦力。那麼，雙方的衝突是怎麼回事呢？

原來，在許久以前的工作中，村田和蔡金外發生了金錢糾紛——到底誰是誰非，如今我們已不得而知。我們知道的是，村田一狀告上了法院，最終讓事件關係者之一被處了一個月徒刑。蔡金外等人與村田兩者自此之後勢成水火。以一個動機來說，好像也挺像模似樣的……

是嗎？ 雖然這看起來挺像一個動機，但那再怎麼說，都是陳穀子爛芝麻的事了。真有人會為了這樣的事情就殘忍的殺他全家嗎？或者幕後黑手另有他人？在無法確定這些線索有力程度的狀況下，無論是漢文版或日文版都一致呼籲警察要小心求證，免得冤枉了好人，「恐害人不淺矣」。

害人不淺的被害人

或許是這個「恐害人不淺」的想法，讓村田的形象，在深度挖掘之下，從「精通多國語言的前士族」，竟然變成了「四處以無良方式賺錢的無賴漢」。怎麼說呢？原來，村田曾在日軍佔領台灣的過程中，以「有馬組千人長兼事務長」的身分，隨著近衛軍團駐紮在台南。然而，村田這個「千人長」，最後卻不負責任地將1000名以上的苦力丟在台南，就這樣逃到了雲林。

在雲林，他以有馬組組長森清右衛門的名義，在西洋人經營的樟腦製造業中獲利16000多元。這個「好消息」在受到村田牽連，因而蒙受莫大損害的百人長們耳裡，那是何等刺耳。受到牽連的總共有四個百人長，其中一個百人長怨氣深重到說出「沒看到村田的首級，死不瞑目。」這樣的話出來。

考慮到村田後來確實可說差不多被斬首了，會和這件事情有關嗎？ 畢竟，當時日本勞工之剽悍，和今日可說不可同日而語。為了捍衛自己權利而集結起來的工人們，在當時並未有機會受到多少教育，因此一言不合，也只能透過最簡單的「烙人」來解決。在此基礎下，勞動團體和暴力組織，往往只有一線之隔。

找村田報仇請排隊

除了苦力這方面的牽扯外，村田和有錢人的糾紛，似乎也不少。在警方的搜查下，查到村田以「小野彥一」的名義，向鄰近大倉組的「高石興業事務所」的松丸太訂立契約，購買經由景尾（今景美）的某台灣人之手銷售的木材。然而彼此之間卻發生了金錢糾紛。大約10日前，村田和這個賣家在景美爭執，最後大打出手。

除了南邊的景美外，村田在北邊的淡水也有生意糾紛。在稅關工作的村田，想要發展流當品拍賣事業，因此找了金主投資。這名台灣商人，提供了自己的地券證書作為擔保，然而村田卻擅自以到手的證書去其他金融機構借貸。聽到此事的商人大驚，在案發數天前要求村田將證書還給他。村田卻以違約作為要挾，要商人付違約金500元才願意返還。

村田的朋友鈴木在得知這件事後，曾經警告村田，該商人的好友是歸順的「土匪」王錢玖，要他千萬不可輕忽大意。這還不是村田牽涉其中的所有糾紛，只是少數近日因為有激烈的言語或肢體衝突，而較為人知的幾個項目。

這樣看來，村田真是一個非常「不意外」的受害者——光是從金錢的層面來說，想要他命的人，或許就已經可以一路從台北排到雲林去也說不定。而若將感情方面的因素納入考量，則這個隊伍可能還會再增加一名滿懷殺意的前夫。村田的太太、前藝妓戎谷敦，正是此一動機的中心人物。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 藝伎示意圖非當事人

奪妻之仇也很難消

儘管並非全數如此，但在當時進入風俗業的女子，確實有許多人背後有著讓人無言以對的悲慘故事。在這麼多的故事中，戎谷敦無疑不是最悲慘的——她的養父是神戶的米商，因為事業失敗，於是盤算著將她賣到東京的吉原去當娼妓。