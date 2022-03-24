我在好萊塢前線的第一手觀察，2022奧斯卡主要獎項賽前預測

受到2020年疫情影響，2021年的奧斯卡頒獎典禮直到4月才舉行，進而讓本屆獎季成為史上最短的獎季之一，而隨著時間逼近，2022年的奧斯卡獎季即將揭曉最終贏家，典禮將於美國時間3月27日晚間，於洛杉磯杜比戲院舉行，為本屆與眾不同的獎季劃下句點。

原本我還在入圍名單公布前夕，寫下「受到變種病毒席捲而來的威脅，本屆獎季恐淪為先熱後冷的窘境」，沒想到美國變種病毒疫情在近幾週奇蹟般地大幅趨緩，各家競賽片爭相重返公關活動，讓洛杉磯這座電影城市再度恢復了生氣。

前幾天路過好萊塢大道，正巧看到工人們在杜比戲院前為典禮的佈設施工，從2020年宣布頒獎典禮延期，到2021年討論要如何執行典禮的防疫泡泡，再到2022年媒體討論著典禮是否要強制來賓施打疫苗，從這就可以看出世界正在從疫情陰霾逐漸走出，迎向一個後疫情時代的新世界。

在本屆頒獎典禮之前，就讓我們來看看幾個主要獎項（非技術類獎項） 在過去幾週的賽況情勢，以及頒獎典禮當晚我們可以期待迎來什麼盛況。

Photo Credit: AP / 達志影像

最佳影片：串流平台的兩強廝殺

眾所皆知，本屆的超強勁旅莫過於Netflix的《犬山記》，從威尼斯影展首映以來就狹帶著超強的聲勢，最終入圍奧斯卡12項大獎，而《犬山記》也是本屆獎季至今獲獎次數最多的影片，同時帶起了「Netflix是否能夠如願抱回首座最佳影片獎盃」的討論聲音。

確實，任誰都會同意《犬山記》是本屆獎季跑在最前頭的領跑者，我也極為同意在Netflix近期相當強勢的公關策略下，的確有相當大的機會能夠問鼎最佳影片，光是在最近三週的時間，我就已經參加了4場《犬山記》的活動，Netflix甚至確保每一場活動都能安排片中的主要幕前、幕後人員出席。

其中包括導演珍康萍（Jane Campion）、男主角班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、男配角寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）、攝影師阿里韋格納 （Ari Wegner，影史第二位入圍該項目的女性攝影師）、美術設計葛蘭特梅傑（Grant Major）等人，而每場活動Netflix的公關人員，都會放送精緻的電影主題禮盒給在場人士，每一個細節都凸顯出Netflix對《犬山記》的野心，而這也確實是Netflix踏入獎季至今，最有機會拿下最佳影片的一回合。

Photo Credit: AP / 達志影像 《犬山記》主創，左至右：寇帝史密麥菲、班尼狄克康柏拜區、珍康萍、克莉絲汀鄧斯特

而正當大家認定《犬山記》勝券在握時，突然在二月中旬殺出了一個始料未及的對手——Apple TV+的《樂動心旋律》。蘋果公司在去年日舞影展以破交易紀錄的2500萬美金買下這部獨立電影，充滿著各種傳奇色彩，距離電影首映已經有將近14個月的時間，是所有最佳影片入圍者中距離最久的電影，要知道獎季最講究的是電影的聲勢與討論度，《樂動心旋律》超過一年之後仍能走在眾人話題前端，背後的訊息不容小覷。

《樂動心旋律》在二月底「意外」奪下美國演員工會獎的最大獎「最佳整體演出獎」，頓時讓所有人認真思索，或許《犬山記》不再是如此理所當然的贏家了，如何證明《犬山記》的領先地位受到威脅？我在最近幾個獎季活動中，不乏聽到有人開始問出「你覺得《犬山記》真的可以拿最佳影片嗎？」的耳語。

看到這裡，或許有人會問說：如果影藝學院成員真的如此喜愛《樂動心旋律》，為何該片僅有入圍三個項目 （最佳影片、最佳改編劇本、最佳男配角）？而我的推測會是：在投票入圍名單時，大部分的成員或許都還沒看過本片。

《樂動心旋律》就是這麼一部如此帶給人們驚喜的電影，也可以被稱作是個「recent discovery」。確實，不少影藝學院成員直到近期才首次觀賞《樂動心旋律》，而看過本片的讀者，我很難想像誰沒有看完哭得淅瀝嘩拉，看看《綜藝報》近期的入圍者訪問影片 ，包括哈維爾巴登（Javier Bardem）、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）等人都表達對《樂動心旋律》的熱愛，就知道本片多麼受到歡迎。

雖說《樂動心旋律》在近期急起直追，不過《犬山記》光是之前就連續在英國奧斯卡、美國導演工會獎、評論選擇獎先後奪下最大獎，證明《犬山記》依舊維持著相當雄厚的獎季聲勢，但是，別忘了另一項能左右奧斯卡的關鍵因素——排名選擇投票制 （ranked choice voting）。

奧斯卡採取的投票制度，往往會讓投票成員「最大公因數」的影片獲獎，實際一點來說，我推測《犬山記》會在第一輪時拿下最高票，但是電影本身圍繞的一些包括Netflix出品、頗為兩極的評價、題材冷門等負面因素，極有可能讓其無法突破過半數的門檻，若真是如此，我預測以《樂動心旋律》廣大的受歡迎程度，會出現在不少學會成員的排名前段，依照這劇本進行下去，《樂動心旋律》會在最終突破半數門檻而獲得最佳影片。

這點就可以從美國製片工會獎得到證實，製片工會獎是主要前哨獎項中，唯一與奧斯卡獎同樣採取排名選擇投票制的獎項，而《樂動心旋律》確實在製片工會獎擊敗《犬山記》拿下最佳影片。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》拿下極具指標意義的美國製片工會獎

以目前這兩部電影的「公關訴求主題」來看，《犬山記》的主打圍繞著導演珍康萍、電影主題、技術層面、Netflix最佳影片等訴求；《樂動心旋律》則是以溫情訴求，強調電影本身的「歷史成就」，怎麼看來，後者似乎更能博得多數人的好感，說直白一些，《犬山記》會成為電影美學的教科書等級作品，反觀通俗的《樂動心旋律》會讓人看得又哭又笑，比起冷冽的《犬山記》更能打動人心。