血色大稻埕・日治時期滅門血案（三）：20個人的砍殺隊伍，你不覺得哪裡怪怪的嗎？

文：路那

前兩篇說到，村田賢吉與懷孕妻子戎谷敦、兩位友人在家中被砍殺身亡，而從種種跡象來看，兇手針對的主要對象很可能是與各路人馬有衝突的村田賢吉……在這麼多的疑犯之中，大稻埕支署的警員們究竟要如何找出真兇？而且，為什麼他們只針對台灣人呢？

無論為情為仇通通抓起來

無論如何動機到底是情、財或是仇，從現有的資料來看，當時大稻埕支署的大方針即是從涉嫌重大的黃淡仔身上順藤摸瓜，找到其他可能的嫌疑者——不管有多少，全都先找過來問問。這樣地毯式的搜查，總不可能找不到了吧？於是，除了之前提到的蔡金外，另外還有住在板橋與艋舺附近約10名的嫌疑犯也被找去訊問。一時之間，頗有要即刻破案的風采。

但事情很快地就急轉直下。在逮捕蔡金外等人的數天後，大稻埕憲兵隊在4月22日逮捕了士林的林清明。這個林清明，正是投資村田賢吉在淡水的流當品生意，結果與村田發生地契糾紛的倒楣鬼。那麼，真凶到底是在大稻埕支署逮捕的這10人中，或者是憲兵隊逮捕的林清明呢？

1901年5月2日，憲兵隊逮捕的林清明、大稻埕支署逮捕的黃淡仔，以及在見報這天首次冒出來的「怪童」林景獅，共三人被移送地方法院。不過這好像怪怪的——若他們都是真兇，那麼彼此之間有什麼樣的淵源，足以託付或共同犯下這樣的滔天大案吧？但似乎不是如此。而若是兩組跟村田有不同仇怨的人馬，不會這麼巧選在同一天行兇吧。

若他們是分別行兇，那可真的要很巧很巧。在1901年的半夜兩點，即便是大稻埕這麼熱鬧的商業區域，依然是人煙稀少。莫非是黃淡仔先放林景獅進屋，然後住在士林的林清明剛巧在半夜兩點路過，見機不可失，也進去加入謀殺大亂鬥？

呃，你真的相信這有可能嗎？別說你不相信了，當時的報刊記者顯然也一臉「你唬我嗎？」的表情。再次地，日文版與漢文版的《台灣日日新報》記者，都犀利地指出了警方與憲兵並未握有實據的事實。漢文版甚至以「（林清明）不知有何嫌疑，外間實不得與聞，但林難受苦刑，已攀東扯西，憲兵姑禁之。」直指憲兵有刑求的舉動，而林清明則因難以忍受酷刑，到了要他招什麼就招什麼的地步。

這樣辦出來的案子，要「得有實據」，可說是難上加難。而從另一個角度來看，僅僅是嫌疑犯的林清明都受到了此等對待，那麼被視為準犯人的黃淡仔，其遭受到的嚴刑拷打，想必只多不少。因此，黃淡仔到底是講真的，還是講警察大人想聽的，也就是個薛丁格式的問題了。

越來越多的嫌犯

前面三位嫌犯的嫌疑還未清白，更多的疑兇卻冒了出來。1901年5月30日，基隆憲兵分署決定加入這場混戰。他們逮捕了住在艋舺中石路的王良（22歲），聲稱他才是真兇。

根據基隆憲兵分署的說法，他們是靠著密告，才得知甫到基隆仙洞巖附近投靠親友的王良涉有重嫌。一查之下，發現王良在事件後跑到桃仔園中路庄（今桃園中路區）的朋友吳榮生家隱居。到了4月28日，聽到有巡查要來抓人，於是離開桃園，來到基隆。卻沒想到因為和人聊到此事被人聽到，而曝了光。

至於王良的動機呢？果然還是和錢有關。別名王查某的王良，職業是負責招募苦力的苦力頭。他在1895年受有馬組之聘，協助其在台北的土木工事，而與村田賢吉相識。1898年10月，有馬組從台北遷移到台中，王良於是去了從有馬組獨立出來的久米組、澤井組等公司繼續執業。

待村田回到台北，開始要創立自己的事業之時，由於兩者素為舊識，王良另外介紹他認識了林山豬、廖阿星兩名苦力頭，四個人成了事業夥伴。 但按照前文提過的村田賢吉的個性，這事注定要完蛋的。

果不其然，四人間發生了台灣人先墊款，日本人不還錢的金錢糾紛。據說，兇案發生前一日，三人才到了村田家理論。村田當然不理會啦。想想他身上至少還有景美木材欠款與淡水地契案，這點事他大爺放在眼裡嗎？不甘損失的三人，於是在商量後，決定各自烙人去找村田晦氣。

苦力頭這種專業烙人戶，很快地就號召到三人屬下共17名苦力。總共20人的龐大隊伍，在案發的4月16日凌晨1點分成兩隊襲擊村田家。人數占絕對的優勢不說，長期出入村田家的三人，知道屋內有個台灣老鄉黃淡仔。於是把他叫醒，要他開門。門開了之後，10個人衝進去砍殺，另外10個則在外面把風。

所有人都很高興，這事終於要落幕了。細節歷歷在目，於是兇手將獲得應有的刑罰，死者沉冤得雪之外，官方系統總算也破了一個大案，不丟人了。但你不覺得哪裡怪怪的嗎？

20個人的砍殺隊伍，在事發後的大搜索中竟然一點風聲也沒有？而自知犯下滔天大罪的王良在外逃亡，還笨到跟其他人說自己就是此案的兇手？更重要的是，還有人記得一開始目擊證人的證詞，只說了他看到兩個可疑的人影嗎？難道這20個年輕氣盛的苦力，竟然有忍者般隱匿無蹤的神功，能夠在一點喧嘩就顯得吵嚷無比的暗夜，神鬼不知地殺害村田全家，還只被偶然出來上廁所的目擊者看到兩個人的影子？太扯淡了吧。

於是，現在我們有了四組犯人：第一組是最早被逮捕的黃淡仔、蔡金外與其他數名；第二組是士林的商人林清明，第三組是阿呆和林景獅；第四組則是苦力頭王良、林山豬與廖星。你覺得真兇會是誰呢？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 今日的大稻埕市街

自己找上門的嫌犯