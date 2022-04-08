蘇芯《進擊的文案！》：高流量的推文長啥樣？拆解「影響力方程式」的四大關鍵技巧

文：蘇芯

高流量的推文長啥樣

在新媒體時代，文章僅僅做到內容優質是不夠的，還需要讓用戶產生想要轉發的衝動才行，因為這決定了文章是否具有自傳播力，能否以較低的成本獲取較高的流量。在資訊飽和的新媒體時代，創作者花更多精力去研究傳播邏輯和表達技巧，才能讓內容獲取更高的流量。影響一篇文章能否獲得高流量的因素是比較多的，比如帳號本身的粉絲基礎、帳號內容品質、帳號是否在傳播的關鍵節點上獲得了助力（比如獲得媒體或KOL的轉載）等等。

《紐約時報》暢銷書作家克里斯．布洛根（Chris Brogan）曾提出一個「影響力方程式」：

I＝C ×（R＋E＋A＋T＋E）

在這個方程式中，對比度（C，Contrast）是最重要的一個要素，它是指資訊的差異性、區別度，這是在資訊過載的新媒體時代，我們的內容得以脫穎而出的前提。

觸及率（R，Reach），是指資訊抵達用戶的量，資訊觸及的受眾基數愈大，內容擴大影響力的機率就愈大，比如YouTube 帳號的訂閱量、Facebook 的粉絲人數，都在很大程度上決定了內容的閱讀量。

如果觸及率是指我們和多少人打交道，曝光度（E，Exposure）就是指我們多久和他們打一次交道。提升曝光度的關鍵在於把握曝光的時間點、頻率、節奏等，比如Facebook粉絲專頁的經營者需要知曉用戶閱讀的高峰期分布在哪些時間點，最符合目標用戶需求的推播頻率是什麼，依照這些規律去發布將獲得更好的流量。

表達方式（A，Articulation）更多涉及具體的文案技巧。天底下新鮮的道理並不多，同樣的道理用不同的方式進行表述，產生的效果可能判若雲泥。

信任度（T，Trust）是決定影響力的一個關鍵因素，它關係到內容與用戶之間的黏著度，也和傳播的轉化率等密不可分。

共鳴水平（E，Echo）也就是經常被人們掛在嘴邊的「往心裡去」。只有具備了洞察人心的能力，才能賦予內容激起心智共鳴的力量。一般而言，品牌的觀點需要觸及用戶已有的知識沉澱，激起漣漪，才能引發共鳴和理解。

在這個影響力方程式中，觸及率、曝光度屬於彈性不大的變量，為了讓我們的內容獲取更高的流量，我們需要研究提升對比度、表達方式、信任度、共鳴程度這四個變量的策略與技巧。

1. 對比度：資訊飽合度與傳播度的拋物線

新媒體時代拒絕含糊的觀點，資訊的對比度愈高，被用戶識別、接收的機率就愈高。然而，資訊愈新愈奇，就愈容易受到關注嗎？答案是否定的。

事實是，只有當用戶所獲得的資訊和他們大腦裡儲存的知識形成映射時，他們才能在資訊中找到快樂，這種興奮感會促使他們更認同這條資訊，產生轉發和傳播的動力。就像許多畫家、文學大師的作品被同代人棄之不顧，卻要等數十年甚至數百年後才被世人奉為珍寶那樣，內容太新奇、太先鋒，往往難以獲得人們的理解。在新媒體時代尤其如此，資訊飽和度和資訊傳播度的關係呈拋物線狀。

當資訊飽和度過高，比如資訊太新或太複雜時，用戶接受和消化的成本就會過高，會阻礙他們主動傳播資訊；而資訊飽和度過低，會讓用戶覺得毫無新鮮感，也不會得到他們的注意和傳播。只有當資訊飽含度適中時，才能獲得較好的傳播。

以自媒體大象公會的內容為例，帳號的定位是致力於分享知識、見識和見聞，其內容是有一定閱讀門檻的、相對小眾的。但仔細觀察就會發現，大象公會的選題大多會從人們日常生活中常見的現象去切入，比如面膜、烤腸、咖啡、廁紙、醫學、莎士比亞、成功學、女權等，並以現象進入到對背後本質的剖析，為用戶提供相對專業的知識。這樣做的好處，其實也就是上文提及的，讓文章的資訊飽和度可以處於一個合適的狀態，既提供用戶熟知的資訊，又加入用戶不知道的新資訊，從而觸發用戶閱讀和傳播的欲望。

比如在大象公會的推文〈為什麼中國只有名菜沒有大廚〉，主題就十分親民。文章的開篇指出，對於中國人而言，到一個地方必須吃的都是那些當地的名菜，比如北京的烤鴨、上海的紅燒肉、杭州的西湖醋魚，但是當人們出國旅行時，朝思暮想的卻是那些出自某位大廚之手的名菜，比如去東京就會想去打卡「壽司之神」小野二郎的店，去巴黎就想體驗一把傳奇大廚侯布雄（Joël Robuchon）的餐廳，去丹麥就會搶訂主廚瑞內．雷澤比（René Redzepi）的餐廳Noma……。

文章的開篇所闡釋的現象都是符合讀者認知的，在後文中，大象公會開始以專業的視角剖析現象背後的成因，文章展示了中國流動人口規模和城市化發展情況，城市化發展讓中國人的消費習慣發生了很大變化，而人口流動也導致老百姓在任何一座城市都能得到不同菜系、不同地方特色的中國菜的供應，餐飲業也因此受到了巨大的影響：

一旦打響了一道招牌菜，現代餐飲行業的標準化避免了出品的不穩定，保證了同一個品牌不同餐館出品的菜味道差別很小，比如都是「外婆家」的招牌東坡肉，杭州店和上海店做出來的就算是「盲測」恐怕也很難區分。 因此，對於想打出品牌的餐廳，研製出一道讓人吃了淋漓暢快的熱辣水煮魚，比一位老師傅使用不同節氣的新鮮食材技巧性的烹飪更能令其不同門店的上萬食客印象鮮明。 而標準化的餐品背後都是無名的廚師。再也沒有因為一位師傅的手藝失傳，某道菜從此成了江湖絕唱。這些廚師也是過去幾十年人口流動的結果：其主力都是從勞務輸出地區向東部的勞務輸入地區遷移的流動人口，職業規劃很不穩定。

招牌菜的背後，是餐飲行業的標準化，這也導致了招牌菜背後的主廚的默默無聞，而且廚師本身也是流動人口，他們的穩定性較低，職業規劃也不明朗，種種原因都導致了中國只有名菜而沒有名廚這種局面的出現。類似大象公會這樣的文章，就透過日常的事物切入，讓文章的資訊密度很勻稱，用戶讀起來不會太累，趣味性和專業性得到了較好的平衡。

2. 表達方式：文案需要「拳擊手套」還是「羽毛」

在資訊飽和時代，平庸的表達方式會被用戶無情封鎖，笨拙的表達方式會讓用戶失去耐心，只有那些聰明而獨到的文字能像閃電一樣擊中用戶。內容想要獲得高流量，在文案的撰寫上尤其需要下功夫。